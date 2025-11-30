ก้าวไปพร้อมกับอัยการ
เติมความรู้ สร้างโอกาส สู่ชุมชน
สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี ผนึกกำลังหลายหน่วยงานภาครัฐ จัดโครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย “ก้าวไปพร้อมกับอัยการคุ้มครองสิทธิฯ เพื่อพัฒนาชีวิตชาวโป่งลึก–บางกลอย” พร้อมมอบสิ่งของจำเป็นให้ชาวบ้านกว่า 300 ครัวเรือน โดยมุ่งเสริมสร้างความเข้าใจด้านสิทธิขั้นพื้นฐาน การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม และส่งเสริมคุณภาพชีวิตควบคู่กับการพัฒนาด้านการเกษตรและสาธารณสุข เพื่อสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนให้กับชุมชนบนพื้นที่สูงในอำเภอแก่งกระจาน
นายนาเคนทร์ ทองไพรวัลย์ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิฯ จังหวัดเพชรบุรี ได้นำทีมร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) อำเภอแก่งกระจาน อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี กอ.รมน.จังหวัดเพชรบุรี และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชน ณ ลานหมู่บ้านบางกลอย ตำบลห้วยแม่เพรียง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
กิจกรรมสำคัญประกอบด้วยการให้ความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิของประชาชนตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตชาติพันธุ์ พ.ศ. 2568 โดยสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิฯ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อให้ชาวบ้านเข้าใจการคุ้มครองสิทธิของตน พร้อมทั้งได้รับข้อมูลด้านการช่วยเหลือประชาชนจากกระทรวงยุติธรรม โดยกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับสิทธิขั้นพื้นฐาน การเข้าถึงบริการของรัฐ และการปกป้องสิทธิของตนอย่างเท่าเทียม
นอกจากนี้ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรีได้ให้ความรู้ด้านการปลูกพืช รณรงค์หยุดการเผาเพื่อลดปัญหา PM2.5 ขณะเดียวกันสำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรีได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเกษตรกร เพื่อเปิดโอกาสให้ชาวบ้านเข้าถึงสวัสดิการและโครงการสนับสนุนต่าง ๆ ของภาครัฐ
โดยภายในงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค เสื้อผ้า รองเท้า และเครื่องนุ่งห่ม จำนวน 300 ชุดให้แก่ชาวบ้านโป่งลึก–บางกลอย พร้อมมอบหนังสือ “รวมกฎหมายน่ารู้ ง่ายนิดเดียว” ให้แก่ห้องสมุดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งลึก–บางกลอย เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชนในพื้นที่
ทั้งนี้ หลังเสร็จสิ้นกิจกรรม คณะทำงานร่วมกับกอ.รมน.จังหวัดเพชรบุรีได้เดินทางเยี่ยมประชาชนกลุ่มเปราะบางจำนวน 5 ราย เพื่อมอบถุงยังชีพและอุปกรณ์การแพทย์ รวมทั้งมอบยาและเวชภัณฑ์ให้แก่สำนักสงฆ์บ้านโป่งลึก–บางกลอย เพื่อสนับสนุนสุขภาพและความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ห่างไกล