เจาะไส้ใน 4.2เเสนล้าน
งบสทนช.เเก้น้ำทั้งระบบ
เเต่..วันนี้ไม่มีเบอร์1ทำงาน
เละเทะเลอะเทอะยิ่งนักกับเเผนบริหารจัดการอุทกภัย/ภัยเเล้งของนักการเมือง/ข้าราชการบางส่วนที่ตอนนี้ปักษ์ใต้หลายจังหวัดจมบาดาลเเละภาคกลางบางพื้นที่น้ำยังขังนานนับเดือนเเล้ว
อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีเเละรมว.มหาดไทยจะชิ่งหนีความรับผิดชอบไม่ได้เด็ดขาด เพราะเสี่ยหนูบนหมวมกมท.1คุมกรมป้องกันบรรเมาสาธารณภัย เเละบนหมวกหัวหน้ารัฐบาล เสี่ยหนูกำกับดูเเลแผนปฏิบัติการทรัพยากรน้ำของสำนักงานทรัพยากรน้ำเเห่งชาติ (สนทช.)ที่เป็นหน่วยงานขึ้นตรงสำนักนายกรัฐมนตรี
เเต่..อุทกภัยในปักษ์ใต้รอบนี่ที่มีผู้เสียขีวิตหลายสิบราย/ชาวบ้านอดอาหาร/ผู้ป่วยวิกฤติ/เศรษฐกิจสังคมพังยับ/ภัยสังคมที่ผู้ประสบภัยบางคนเอามีดไล่ฟันประชาชนเเละเอาปืนไล่ยิงชุดกู้ภัยในอ.หาดใหญ่ จ.สงขลาเเล้วนั้น
งวดนี้
เสี่ยหนูรับผิดเต็ม100กับการปล่อยให้เหตุเเบบนี้เกิดขึ้น เพราะรศ.ดร.เสรี ศุภราทิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติ มหาวิทยาลัยรังสิต และรองประธานมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติเปิดเผยสื่อหลายเเขนงว่าเเจ้งเตือนล่วงหน้าหลายวันเเล้ว...
เเละตอนนี้บวรศักดิ์ อุวรรโณ รองนายกฯ ในฐานะกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เขตตรวจราชการที่ 5 ได้แก่ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย เฉพาะจังหวัดสงขลาที่เป็นบ้านเกิดของบวรศักดิ์นั้น ล่าสุดบวรศักดิ์โยนภาระการรับผิดชอบ/โยนบาปให้ท้องถิ่นรับไปเเบบไม่น่าเชื่อ
คำพูดของบวรศักดิ์ฉุดเรตติ้งเสี่ยหนูหายเกลี้ยงในภาคใต้ บวกกับคำสั่งของกรมการปกครองเด้งนายอำเภอหาดใหญ่เข้ากรุเซ่นสังเวย...น่าจะเป็นการขายผ้าเอาหน้ารอดในชั้นต้นของฝ่ายการเมืองยามนี้
เคสนี้ที่ยังโยนบาปไปมานั้น เกิดจากอะไร..ประเด็นหนึ่งที่น่าพิจารณา เพราะเบอร์1ของสทนช.นั้น ย้ายมาย้ายไปจนคนในองค์กรงุนงงเเละตอนนี้ก็ยังไม่มีเลขาธิการสทนช.ตัวจริง...เเละฝ่ายการเมืองย้ายมาย้ายไปสำหรับเก้าอี้นี้ทำไม
คำตอบหนึ่งอาจเพราะก่อนหน้านี้ที่ประชุมครม.เเพทองธาร ชินวัตร มีมติ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2568 เห็นชอบแต่งตั้ง น.ส.อ้อนฟ้า เวชชาชีวะ ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ไปดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานสภาพัฒนากาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) แทน นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาฯ สศช. ซึ่งถูกโอนไปดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 โดยนายดนุชาย้ายไปเเทนนายสุรสีห์ กิตติมณฑล
ล่าสุด วันที่ 4 พฤศจิกายน 2568ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีชุดปัจจุบันมีมติเห็นชอบตามที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.ร.) เสนอ โอน น.ส.อ้อนฟ้า เวชชาชีวะ เลขาธิการสำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) มาดำรงตำแหน่งเลขาธิการ ก.พ.ร.ที่ว่างอยู่ และรับโอน นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ไปดำรงตำแหน่งเลขาธิการ สศช.
จากวันที่4พย.-วันนี้ เมืองไทยยังไม่มีเบอร์1ของสทนช.ที่เป็นหัวโต๊ะดีลหน่วยงานต่างๆในการบูรณาการเเผนบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ!?!
เพราะเลขาธิการสทนช.นั้นคือเบอร์1 ในสทนช.นั้นเสมือนเป็นพ่อบ้านดีลทุกหน่วยงานในการวางเเผนบริหารจัดการน้ำท้ังระบบของประเทศตามเเผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปี
เหลียวมองแผนปฏิบัติการทรัพยากรน้ำ ของสำนักงานทรัพยากรน้ำเเห่งชาตินั้น พบว่าเป็นหน่วยงานขึ้นตรงสำนักนายกรัฐมนตรีนั้น หากไปพิจารณา ปีงบประมาณฯ 2569พบว่าสทนช.ได้รับงบมากกว่า 4.2 แสนล้านบาท
งบมหาศาลเช่นนี้ของสทนช.อาจหมายความได้อีกว่า คนการเมืองล็อกเป้าเล็งงบของสทนช.ไว้หรือไม่ เเละต้องวางข้าราชการที่พร้อมรับออเดอร์ในการปล่อยโปรเจกต์เหล่านี้ของสทนช.!? เเละอาจรอรับเงินทอนจากโครงการเหล่านี้ในห้วงเวลาจากนั้น?!?
งานนี้ต้องไล่ให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องเเจงสี่เบี้ยให้เคลียร์ เพราะบ้านเมืองพังจากฝีมิอของฝ่ายการเมืองที่จ้องล้วงงบ/วางคนไว้สนองงานหรือไม่