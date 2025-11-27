“ต้นกล้า-ต้นตาล” สองพี่น้องยอดกตัญญู ช่วยยายและป้าขายหมูปิ้ง เผย ต้องสู้ ถ้าไม่สู้ ก็ไม่มีเงินซื้อข้าวกิน!

รายการ ฅนจริงใจไม่ท้อ วันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2568 ที่ผ่านมา พาคุณผู้ชมไปที่ จ.ราชบุรี เพื่อรู้จักครอบครัว “อารีรัตน์” ที่อดีตเคยมีชีวิตที่สุขสบาย แต่เมื่อสูญเสียสามี ซึ่งเป็นเสาหลักไป เธอต้องเป็นเสาหลักให้กับครอบครัวอีกหลายชีวิต แต่เธอก็ไม่โดดเดี่ยว เพราะทั้งแม่และหลานต่างช่วยเธอหารายได้ ทำให้เธอมีแรงใจที่จะสู้ต่อไป
อารีรัตน์ เย็นใจ หรือทราย เสาหลักของครอบครัวในบ้านหลังใหญ่ เผยว่า ตอนนี้ครอบครัวมีทั้งหมด 9 คน ซึ่งมีทั้งแม่ หลาน 2 คน ลูกชายอีก 2 คน และหลานลูกของลูกชายอีก 1 และพี่สาว วัย 40 กว่า ที่ไปทำงาน ที่ผ่านมา เธอและสามียึดอาชีพรับจ้างทำวัตถุมงคล ซึ่งรายได้มากพอที่จะดูแลสมาชิกในครอบครัวทั้งหมด
“เมื่อก่อนเป็นคนไม่มีอะไรนะ แต่ตอนหลังได้แฟน เขามีหน้าที่การงานค้าขายวัตถุมงคล เราเลยได้มีอาชีพตรงนี้เลี้ยงครอบครัว แล้วแฟนเพิ่งเสียไปได้ 5 ปีแล้ว เราเลยต้องเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานคนเดียว ถามว่าเมื่อก่อนดีไหม สามารถเลี้ยงได้ทุกคน เลี้ยงลูกชาย 2 คนที่ยังเรียนอยู่ และหลานอีก 2 คน”
แม้บ้านที่อยู่อาศัยจะกว้างขวาง แต่ทรายยังมีหนี้สินที่ต้องผ่อนชำระ“มีหนี้สินมีผ่อนบ้านและผ่อนรถ (ถาม-เท่ากับไม่ได้ปลอดภาระทีเดียว?) ไม่ได้ปลอดเลย ภาระเยอะ”
เศรษฐกิจถดถอย รายได้ลด ต้องพึ่งพาอาชีพขายหมูปิ้งด้วย นอกเหนือจากค้าขายวัตถุมงคล!
“มาเจอเศรษฐกิจของปีนี้เข้าไป การค้าขายขายไม่ได้เลย เมื่อก่อนไม่ได้ๆ ก็ยังหลักหมื่นอยู่ แต่ ณ ตอนนี้คือแค่หลักพันต่อเดือน ตอนนี้ไม่ถึงหมื่น หนูมีแค่ส่งดอกที่หนูเป็นหนี้อยู่ หนูส่งดอกเดือนละ 8,000 กว่า เฉพาะดอกบ้านนะ ยังไม่รวมรถ รถหนูก็เป็นหมื่น หนูก็เลยต้องค้างค่ารถมา”
“(ถาม-พอบอกได้ไหมว่าตอนนี้สถานการณ์การหารายได้ของครอบครัวเรา รายได้หลักมาจากไหน?) จากหนู เพราะเมื่อก่อนการค้าขายคือหลักหมื่น ตอนนี้คือหลักพัน เราก็ไม่มีเงินส่งหนี้แล้ว เราก็เป็นหนี้พอกหางหมูขึ้นมา แต่เราก็พยายามทำทุกอย่าง การค้าขาย ตอนนี้เหมือนได้อาชีพแม่มา คือค้าขายหมูย่าง หนูก็จะพากันไปขาย”
ทรายดูแลต้นตาลและต้นกล้า ลูกของน้องสาวมาตั้งแต่เล็ก และรักหลานทั้งสองไม่ต่างจากลูกของเธอเอง
“เลี้ยงมาตั้งแต่เล็ก ตั้งแต่แม่น้องมีน้อง และมาอยู่ด้วยกัน และมาเมื่อ 4 เดือนที่แล้ว แม่น้องขอรับไปอยู่ด้วย น้องก็ไปขายข้าวเหนียวหมูย่างกับยาย แล้วตอนหลังไม่ไหว ก็รับกลับมาอยู่เหมือนเดิม”
“(ถาม-แม่น้องเขาไม่ได้ดูหรือ?) ไม่ได้ดู เหมือนว่าเขามีน้องเสร็จ ก็มาอยู่ อยู่กับเราพักหนึ่ง น้องได้ 6-7 เดือนก็ไป เขาก็ไปมีครอบครัวอีก จนกระทั่งเมื่อเดือน พ.ย.ปีที่แล้ว เขาก็มาขอรับน้องไปอยู่ แม่หนูเลยตามไปด้วย เพราะห่วงหลาน เขาเลยไปขายข้าวเหนียวหมูย่างกันที่สี่แยกไฟแดง”
บุณยานุช เย็นใจ หรือต้นตาล หลานคนโต ยอมรับว่า ตอนใช้ชีวิตอยู่กับแม่ค่อนข้างลำบาก“(ถาม-วันที่เราไปอยู่กับแม่ตอนนั้น ไปอยู่ใหม่ๆ รู้สึกยังไง?) มันก็ค่อนข้างลำบาก (ถาม-โตขึ้นหนูอยากเป็นอะไร?) แม่ค้าขายของ (ถาม-ทำไมถึงอยากค้าขาย?) เพราะมีความสุข (ถาม-ช่วงหนึ่งที่ไปอยู่กับแม่ เป็นยังไงทำไมถึงตัดสินใจกลับมาอยู่กับป้า?) โดนแม่เขาไล่ (ถาม-เหตุผล?) เรื่องรถและเรื่องเงินด้วย (ถาม-หนูเลยตัดสินใจกลับมากันหมดเลย เสียใจไหม?) ไม่”
ด้านฤตธวัช เย็นใจ หรือต้นกล้า น้องของต้นตาล ยอมรับว่าเหนื่อยกับการเดินขายหมูปิ้ง แต่ก็พร้อมทำ เพื่อหาเงินซื้อยาให้ยาย
“(ถาม-ต้นกล้าขายหมูปิ้งตั้งแต่กี่โมง?) ตั้งแต่ 8 โมงถึงตอนเย็นเลย (ถาม-แล้วหน้าที่ของต้นกล้าต้องทำอะไร?) ปิ้งหมูและจุดเตา เอาหมูใส่ถุง แล้วก็เดินขาย (ถาม-อากาศร้อนๆ นี่นะ ร้อนไหม?) ร้อน (ถาม-แล้วเหนื่อยไหมที่ต้องตากแดดเดินขายทั้งวัน?) เหนื่อยก็อยากจะทำ เพราะจะหาเงินไปซื้อยาให้ยาย”
ด้านยายองุ่น เย็นใจ แม้สุขภาพเริ่มถดถอยตามวัย แต่ก็ยังคงออกมาช่วยปิ้งหมูเพื่อให้หลานขาย“บางทีเขาช่วยย่างเสร็จ เขาก็จับใส่ถุง และเดินสองคนพี่น้อง เดินคนละทาง แต่ทางที่หลานสาวเดิน เขาไม่กล้าไปเดินฝั่งโน้น เขากลัวรถ แต่หลานชาย เขารู้จักคนที่ขายพวงมาลัย เขาแนะนำให้เดิน ให้เดินอย่างนี้ ระวังรถ (ถาม-แล้วสุขภาพยายเป็นยังไงบ้าง?) ถ้าเดินมากๆ จะปวดช่วงนี้ แล้วแขนข้างนี้ตั้งแต่ไปเจาะเลือดมา ปวดบ่อย ยกอะไรไม่ค่อยไหว แม้แต่หลานตัวกระจ้อย ยังอุ้มไม่ค่อยอยู่เลย จะหลุดมืออย่างเดียว หู ถ้าพูดเบาก็ไม่ได้ยิน”
ทราย เผยว่า ต้นกล้าและต้นตาลช่วยงานขายหมูปิ้งได้มาก แต่ต้นตาลค่อนข้างเป็นเด็กที่อ่อนไหวด้านอารมณ์
“น้องจะเป็นเด็กที่ค่อนข้างอารมณ์ไม่เหมือนคนปกติ น้องเป็นมาตั้งแต่เกิด อยู่ดีๆ อะไรนิดหนึ่งก็คือร้อง หน่อยหนึ่งก็คือร้อง เหมือนเซ้นสิทิฟกับเรื่องพวกนี้ (ถาม-ทางการแพทย์ได้ไปพบไหม?) เคยไปครั้งหนึ่ง แต่หมอบอกว่าน้องไม่เป็นอะไร เราก็ไม่ได้ไปติดตามอีกเลย (ถาม-เห็นบอกเป็นแอลดี?) ประมาณนั้น”
“ส่วนต้นกล้าจะเป็นเด็กที่ช่วยเหลือได้เยอะ ในการค้าขาย ช่วยงานบ้าน ดูแลยาย และการเรียนก็ดีเลย ถือว่าดี เขายังเป็นนักกีฬาของโรงเรียนด้วย เป็นกำลังใจอย่างหนึ่งของยายเขา บางทียายเขาเหนื่อย เขาก็ได้เด็กสองคน”
ในวันที่ครอบครัวพบกับความยากลำบาก ต้นกล้า แม้อยู่ในวัยแค่ 12 ได้พยายามดิ้นรนเพื่อหาทางรอดให้กับครอบครัว
“ตอนนั้นผมเห็นพี่นักข่าวเขามาซ่อมรถทุกวัน ผมเลยเขียนจดหมายไปให้เขา (ถาม-บอกเขาว่ายังไง?) บอกเขาว่าครอบครัวผมยากลำบากมาก (ถาม-ที่เราเขียนต้องการให้เขารับรู้ว่าอะไร?) ต้องการให้เขารับรู้ว่าเราไม่มีเงิน (ถาม-แสดงว่าตอนนั้นคงหนักมากๆ ใครบอกให้หนูทำไหม?) ไม่มี”
เมื่อเรื่องราวของต้นกล้าและครอบครัวถูกเผยแพร่ในโลกออนไลน์ ผู้คนต่างยื่นมือช่วยเหลือ
“(ถาม-แล้วพอเราได้เงินมา ตอนนั้นต้นกล้าเอาเงินไปทำอะไร?) เอาเงินไปรักษายายและมาซื้อพวกอุปกรณ์ทำมาหากิน (ถาม-ขายของแต่ละวันเป็นยังไง เหลือเงินเยอะไหม?) ขายยาก (ถาม-ท้อไหม?) ท้อ (ถาม-แล้วเวลาท้อ เราทำยังไง?) ก็ต้องอดทน”
ทรายยอมรับว่า สงสารหลานๆ และอยากให้หลานได้เรียนสูงสุดที่สุด“สงสารเด็ก ไม่อยากให้เด็กเป็นแบบนี้ มันเสี่ยงอันตรายด้วย แต่หนู ถ้าหนูค้าขายได้ดีกว่านี้ หนูก็ไม่อยากให้หลานไปเดินขายหมูปิ้งแบบนี้ หนูอยากเลี้ยงเอง อยากให้แม่ไม่เหนื่อย ตอนนี้เขาเหนื่อยกัน ตากแดดตากฝน”
“คุยกับเขาไว้ว่า อยากจะส่งให้เรียนให้จบ แค่กำลังน้องไหว เพราะเราจะพยายามที่สุด อยากให้น้องเรียนสูงๆ เพราะตัวเราไม่ได้เรียนสูงอยู่แล้ว เราก็อยากให้เด็กเรียนสูงๆ เผื่อเขาจะมีอนาคตที่ดีกว่าทุกวันนี้ (ถาม-แล้วในแง่ความรู้สึก การที่ดูแลเขามาตั้งแต่แบเบาะจนถึงทุกวันนี้?) ก็รักเขา ผูกพัน รักเขาเหมือนลูกคนหนึ่งเลย ยิ่งมาเห็นเขาเดินอะไรแบบนี้ ความรู้สึกเราก็สงสารหลาน ไม่อยากเห็นเขาเป็นแบบนี้”
ด้านต้นกล้า พร้อมสู้ เพราะมีป้าและยายเป็นกำลังใจ!
“(ถาม-เวลาหนูท้อ ใครที่จะให้กำลังใจต้นกล้าประจำเลย?) ป้าและยาย (ถาม-เขาบอกว่ายังไง?) เขาบอกว่า สู้ๆ เดี๋ยวก็ขายได้ (ถาม-พอฟังอย่างนี้แล้วรู้สึกยังไง?) มีกำลังสู้ต่อไป (ถาม-บอกเหตุผลได้ไหมว่าทำไมต้องสู้?) เพราะว่า ถ้าไม่สู้ ก็ไม่มีเงินซื้อข้าวกิน (ถาม-วันหนึ่งถ้ามีเงินเยอะๆ มีความสะดวกสบาย จะดูแลป้ากับยายยังไง?) ปลดหนี้”
