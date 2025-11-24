“คนละครึ่ง”เมืองชลฯ ป่วน
2 ส. สุชาติ-สนธยา
กล้ำกลืนจูบปาก จับมือสู้พรรคส้ม
ฉากอีเวนต์การเมือง พรรคสีน้ำเงิน ภูมิใจไทย ที่ อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย รับบทแสดงนำ มี เนวิน ชิดชอบ เป็นผู้กำกับอยู่ข้างหลัง เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 พ.ย.ที่ผ่านมา มีฉากไฮไลท์คือการเปิดตัว-ปรากฏตัวของนักการเมืองต่างพรรคที่เปิดตัวเตรียมมาอยู่กับภูมิใจไทยในการเลือกตั้งที่จะมีขึ้น
โดยมีตัวแสดง ตั้งแต่ระดับหัวหน้าพรรค อดีตรัฐมนตรี-ส.ส.เกรดเอ-นักการเมืองท้องถิ่น บ้านใหญ่ประจำจังหวัด มาเข้าฉาก
ไม่ว่าจะเป็น วราวุธ ศิลปอาชา หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา ดีกรี อดีตรมว.พัฒนาสังคมฯ อดีตรมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยลูกทีมพรรคชาติไทยพัฒนา พรรคสีชมพู ทั้งสายสุพรรณบุรี เสมอกัน เที่ยงธรรม ลูกชาย เฮียจอง จองชัย เที่ยงธรรม เจ้าของสโลแกน คิดไม่ออก บอกจองชัย , สายบ้านใหญ่นครปฐม นำโดย พาณุวัฒณ์ สะสมทรัพย์ ส.ส.นครปฐม ลูกชาย ไชยา สะสมทรัพย์ รวมถึง อนุรักษ์ จุรีมาศ ส.ส.ร้อยเอ็ด 9 สมัย อดีตรัฐมนตรีสี่กระทรวงเช่น ว่าการวัฒนธรรม ว่าการพัฒนาสังคมฯ เป็นต้น
และยังมี การเปิดตัวของนายกฯอบจ.สองจังหวัด ที่จะเข้ามาแบ็กอัพสนับสนุนผู้สมัครส.ส.เขตของภูมิใจไทยในพื้นที่โซนตะวันออก ติดทะเล นั่นก็คือ ปิยะ ปิตุเตชะ นายกฯอบจ.ระยองหรือนายกฯช้าง อดีตส.ส.ระยอง รุ่นเดอะ พี่ชาย -ตี๋ สาธิต ปิตุเตชะ ซึ่งแม้สองพี่น้องจะอยู่คนละพรรค เพราะสาธิต ซึ่งเดิมทีก็มีข่าวว่าจะมาที่ภูมิใจไทยกับพี่ชาย แต่พออภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ กลับมาเป็นหัวหน้าพรรคภูมิใจไทย สาธิต เลยขอกลับมาช่วยกอบกู้พรรคประชาธิปัตย์
รวมถึงการเปิดตัว “ชัยยะ อังกินันทน์ นายก อบจ.เพชรบุรี หรือนายกฯปราย” ซึ่งตระกูล อังกินันทน์ ถือเป็นบ้านใหญ่เมืองเพชร ฯ ตั้งแต่ยุค เดอะแป๋ง ปิยะ อดีตส.ส.เพชรบุรีคนดังหกสมัย ที่ก็คือพ่อของ ชัยยะ โดยเลือกตั้งครั้งนี้ นายกฯปรายจะหนุนหลัง ผู้สมัครส.ส.เพชรบุรีของภูมิใจไทย ซึ่งกลุ่มเพชรบุรี กลุ่มนี้ไม่ธรรมดา เพราะเลือกตั้งที่ผ่านมา ทีมนี้ซึ่งลงพรรครวมไทยสร้างชาติ ก็ได้ส.ส.มาสองคนจากสามเขต คือ ธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ ภรรยา นายกฯปราย และจ.อ.อภิชาติ แก้วโกศล ส่วนอีกคนเป็นของภูมิใจไทยคือ ฤกษ์ อยู่ดี
สำหรับกลุ่มนายกฯปราย เป็นที่รู้กันดีว่า แนบแน่นกับ เสี่ยเฮ้ง สุชาติ ชมกลิ่นมาตั้งแต่อยู่พลังประชารัฐ จนออกจากพลังประชารัฐ ไปอยู่รวมไทยสร้างชาติด้วยกัน ซึ่งจริงๆ กลุ่มเพชรบุรีแม้จะอยู่รวมไทยสร้างชาติ แต่ในเชิงพฤตินัย ก็มาอยู่กับภูมิใจไทยนานแล้วพร้อมกับ เสี่ยเฮ้ง
การที่ ภูมิใจไทย ได้ทั้งนายกฯช้าง ระยองกับนายกฯปราย เมืองเพชรฯ มาเป็นกองหนุนให้แบบนี้ ทำให้ “โซนตะวันออก”ภูมิใจไทย แข็งแกร่งมากขึ้นแน่นอน
และยังมีการเปิดตัว สอง ส.ส.อีสานหญิง เพื่อไทย ที่เป็นส.ส.รุ่นใหม่ ที่วันนี้ จำต้องโบกมือลาเพื่อไทย เพื่อเดินไปตามเส้นทางของตัวเอง
คนแรก “สุดารัตน์ พิทักษ์พรพัลลภ สส.อุบลราชธานี พรรคเพื่อไทย” ที่เป็นส.ส.เมืองดอกบัวงามฯ สมัยแรก ในการเลือกตั้งปี 2566 ตามรอยบิดา ชูวิทย์ กุ่ย พิทักษ์พรพัลลภ อดีตส.ส.อุบลฯ 9 สมัย โดยแม้วันนี้ สุดารัตน์ จะเปิดตัวมาที่ภูมิใจไทย แต่ชูวิทย์ กุ่ยฯ ยังเป็นทีมงานการเมืองหน้าห้อง ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.เกษตรฯ ในตำแหน่ง ที่ปรึกษารมว.เกษตรฯ ซึ่งเป็นตำแหน่งอย่างเป็นทางการ ส่วนว่าสุดท้าย สองพ่อลูก ตระกูล พิทักษ์พรพัลลภ จะเอาอย่างไร จะอยู่กันคนละพรรคหรืออยู่พรรคเดียวกันหรือไม่ รอติดตามต่อไป ?
ส่วนส.ส.หญิง เพื่อไทยอีกคนก็คือ น.ส.สรัสนันท์ อรรณนพพร สส.ขอนแก่น พรรคเพื่อไทย ลูกสาว พงศกร อดีต สส.ขอนแก่นหลายสมัย ที่ออกจากเพื่อไทย เข้าภูมิใจไทย ก่อนลูกสาวร่วมสามเดือนแล้ว สำหรับส.ส.หญิงคนนี้ แกนนำเพื่อไทย พยายามปั้นอย่างมาก เพราะมองว่ามีแวว รวมถึงเป็นส.ส.หญิง เพื่อไทย ที่ดูจะถูกชะตา กับแพทองธาร ชินวัตร ทำให้ ผู้ใหญ่ในเพื่อไทย ก็ดันให้เป็นประธานคณะกรรมาธิการต่างประเทศ ฯ ทั้งที่เป็นส.ส.แค่สองสมัย แต่สุดท้าย เมื่อ พ่อออกไปก่อนแล้ว ลูกก็อยู่ไม่ได้ แถมออฟชั่นไปภูมิใจไทย ลือกันว่า หากเลือกตั้งรอบหน้า ขอนแก่น สายอรรณนพพร ทำให้ ภูมิใจไทยปักธงที่ขอนแก่นได้ อาจได้ลุ้นรัฐมนตรี เลยโบกมือลา เพื่อไทย อย่างที่เห็น
และอีกกลุ่มที่ก็ไปเปิดตัวด้วยเช่นกัน หลังเป็นข่าวมาร่วมสองสัปดาห์ นั่นก็คือ กลุ่มบ้านใหญ่ เมืองชลฯ ตระกูล คุณปลื้ม ที่นำโดย พี่ใหญ่ สนธยา และวิทยา นายกฯอบจ.ชลบุรี ที่แยกตัวออกมาจากเพื่อไทย
ดีลนี้กว่าจะคุยกันจบ เคลียร์กันได้ คุยกันหลายรอบเหมือนกัน และคนที่ลงมาคุยเองก็คือ เนวิน ชิดชอบ เพราะแนบแน่นสนิทกับ สนธยา มาร่วมสามสิบกว่าปี จากอดีตนักการเมืองวัยหนุ่ม กลุ่ม 16 มาด้วยกัน จนตอนนี้เป็นสองผู้อาวุโสการเมืองไปแล้ว ตอนแรกข่าวว่า กลุ่มคุณปลื้ม ยึกยักพอสมควร แต่พอ เนวิน ลงมานัดคุยเอง ก็จบเร็ว บ้านใหญ่เมืองชลฯ เลยโบกมือลาเพื่อไทย เช่นกัน
อย่างไรก็ตามเนื่องจาก การเข้า พรรคภูมิใจไทยของกลุ่มตระกูล คุณปลื้ม เกิดขึ้นหลัง กลุ่มสุชาติ ชมกลิ่น พาทีมจากรวมไทยสร้างชาติมาหนุนอนุทินเป็นนายกฯและเข้าภูมิใจไทย
ทำให้ ต้องมีการเคลียร์กัน ระหว่าง กลุ่มเสี่ยเฮ้ง สุชาติ กับกลุ่มคุณปลื้ม สนธยา ที่ก่อนหน้านี้ ก็เคยเป็นพี่เป็นน้อง กินข้าวหม้อเดียวกันมาสมัย กำนันเป๊าะ สมชาย คุณปลื้ม ยังมีชีวิตอยู่ จนไปทำพรรคพลังชลด้วยกันตอนเลือกตั้งปี 2554 ก่อนที่ต่อมา จะย้ายไปพลังประชารัฐด้วยกัน ตอนปี 2562
แต่สุดท้าย มาแตกคอ ชนิดทวงบุญคุณกันแบบไม่ไว้หน้า จนประกาศตัดพี่ตัดน้อง แล้ว เปิดศึกใส่กันเอง ตอนเลือกตั้งปี 2566 ที่สนธยา อยู่เพื่อไทย เสี่ยเฮ้ง อยู่รวมไทยสร้างชาติ
ผลก็คือ แข่งกันเอง สู้กันเอง ก็เลยเสร็จ พรรคส้ม ก้าวไกล จาก 10 เขตเลือกตั้ง ก้าวไกล กวาดไป 7 ที่นั่ง ส่วน สนธยา กับ สุชาติ พาลูกทีมชนะได้มาเท่ากันหนึ่งเก้าอี้ มารอบนี้ เมื่อ เสี่ยเฮ้ง มาก่อน สนธยา มาทีหลัง แต่เมื่อทั้งสองคนเห็นแล้วว่า หากยังรบกันเอง ก็เพลี่ยงพล้ำด้วยกันทั้งคู่ สู้จับมือกันแล้วแบ่งเขตเลือกตั้งรับผิดชอบกันไป จาก 10 เขต ก็แบ่งกัน ทีมละห้าเขต ตามนโยบายรัฐบาลอนุทิน”คนละครึ่งพลัส” จึงเป็นที่มาของการที่สนธยา ไปเปิดตัวเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
แต่ข่าวว่า ตอนนี้ คนละครึ่งที่เมืองชลฯ เริ่มมีปัญหา เพราะเสี่ยเฮ้ง ซึ่งตอนเลือกตั้งปี 2566 ลงปาร์ตี้ลิสต์ รวมไทยสร้างชาติ แต่รอบนี้ จะกลับมาลงส.ส.เขตอีกครั้ง แบบตอนเลือกตั้งปี 2554 และ 2562 โดยต้องการลงเขต 1พื้นที่เลือกตั้งอำเภอเมืองชลบุรี ซึ่งเป็นเขตเลือกตั้งเดิมที่ทำให้ได้เป็นส.ส.ชลบุรีสองสมัย คือปี 2554 และ 2562 แต่เลือกตั้งใหญ่ปี 2566 เสี่ยเฮ้ง ที่ขยับไปลงปาร์ตี้ลิสต์ แล้วส่ง “ณภัสนันท์ อรินทคุณวงษ์”ซึ่งเป็นน้องเมียลงสมัครสังกัดรวมไทยสร้างชาติ โดยแม้จะแพ้ให้กับพรรคก้าวไกล แต่ก็แพ้ไม่มากแค่สามพันกว่าคะแนน ทำให้สุชาติ มองว่าเขต 1 เป็นเขตเลือกตั้งเดิมของตนเอง จึงมีสิทธิ์ที่จะรับผิดชอบเขตนี้และจะลงเอง แถมตอนนี้ ณภัสนันท์ น้องเมีย ก็เป็น นายกเทศมนตรีตำบลเสม็ด ซึ่งอยู่ในเขต 1 ด้วย ก็ทำให้มีฐานเสียงรองรับมากขึ้น สุชาติ เลยมองว่า หากตัวเองลงเขต 1 ก็มีโอกาสเอาชนะพรรคส้มได้
แต่ปรากฏว่า สนธยาและบ้านใหญ่ คุณปลื้ม ก็ไม่ยอม เพราะมีการวางคนของตัวเองไว้แล้วเช่นกัน เบื้องต้นวางตัว สุภีพันธุ์ หอมหวน เลขานุการนายกฯอบจ.ชลบุรี ลงสมัคร อีกทั้งมองว่าเขต 1 ก็มีอำเภอแสนสุข ฐานที่มั่นของตระกูล คุณปลื้ม รวมอยู่ด้วย อีกทั้งน้องชาย วิทยา ก็เป็นนายกฯอบจ.ชลบุรี จึงมีสิทธิ์มีเสียง ที่จะจัดคนลงสมัครที่เขต 1 ไม่มีการหลีกทางให้ เสี่ยเฮ้ง ง่ายๆ ถึงขนาดเกิดภาพ ความเขม็งเกลียวระหว่าง สนธยา กับสุชาติ เกิดขึ้นกลางที่ทำการพรรคภูมิใจไทย ที่ตกลงกันยังไม่ได้เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
ดูท่า นโยบาย”คนละครึ่ง”ของรัฐบาลอนุทิน ที่กระแสตอบรับสูง แต่ คนละครึ่ง -ชลบุรี แบ่งกันทีมละห้าเขตเลือกตั้งที่ภูมิใจไทย เริ่มเห็นร่องรอย จะทำให้ กลุ่มสุชาติกับกลุ่มสนธยา กลับมาไม่ลงรอยกันอีกครั้ง แม้จะพยายามกลบเกลื่อนว่าไม่มีอะไร สงสัย งานนี้ อาจต้องถึงมือ ครูใหญ่ เนวิน ลงมาช่วยเจรจาเพื่อจบปัญหาไม่ให้บานปลาย!