“รมว.นฤมล”ระดมทุกวิทยาลัยลงพื้นที่ช่วยน้ำท่วมใต้
อพยพ–แจกของ–เปิดศูนย์พักพิง
เมื่อวันที่ 23 พ.ย.68 เวลา 14.00 น. ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถึงสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในหลายจังหวัดภาคใต้ว่า กระทรวงศึกษาธิการได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และสั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัด (สอจ.) เร่งเข้าพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนโดยทันที พร้อมประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนอย่างเร่งด่วน โดยในพื้นที่จังหวัดสงขลา สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา ได้ระดมทุกวิทยาลัยช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ โดย วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่, วิทยาลัยการอาชีพหลวงธรนิก,วิทยาลัยเทคนิคสงขลา, วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ และวิทยาลัยเทคนิคจะนะ ได้เปิดศูนย์บริการช่วยเหลือพร้อมแจกข้าวกล่องและน้ำดื่ม เพื่อกระจายให้ประชาชนในพื้นที่ที่เข้าถึงยาก
ด้านจังหวัดพัทลุง ทางสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง ได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือในหลายจุด โดยร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและศึกษาธิการจังหวัด โดย ทีมอาชีวศึกษาได้ลงพื้นที่แจกอาหารแห้งและน้ำดื่มให้ประชาชนในชุมชนบริเวณสี่แยกโพธิ์ทอง อำเภอควนขนุน โดยมีวิทยาลัยการอาชีพควนขนุน และวิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอมร่วมดำเนินการ ในส่วนของเขตเทศบาลเมืองที่ยังมีระดับน้ำสูง ได้จัดกำลังจากวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง วิทยาลัยอาชีวศึกษาพัทลุง และวิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง เพื่อประสานและให้ความช่วยเหลือ ขณะที่วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วได้ลงพื้นที่ในเขตเทศบาลท่ามะเดื่อ เทศบาลบางแก้ว รวมถึงโรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า ริมทะเลสาบสงขลา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีน้ำท่วมหนัก โดยได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชนและอำเภอบางแก้ว
ศ.ดร.นฤมล กล่าวเพิ่มเติมว่า กระทรวงศึกษาธิการได้เตรียมแผนฟื้นฟูหลังน้ำลดผ่านโครงการ Fix It จิตอาสา โดยจัดทีมช่างอาชีวศึกษาลงพื้นที่ซ่อมอุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า–ประปา และทำความสะอาดบ้านเรือนประชาชน ได้แก่ อำเภอเมือง โดยวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง และวิทยาลัยอาชีวศึกษาพัทลุง,อำเภอบางแก้ว โดยวิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว,อำเภอตะโหมด เขาชัย ควนขนุน และป่าพะยอม โดยวิทยาลัยการอาชีพควนขนุน และวิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม ส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ก็ได้เร่งช่วยเหลือประชาชนเช่นกัน โดยวิทยาลัยการพาณิชย์นาวีนครศรีธรรมราช ได้ส่งเรือไฟเบอร์กลาสช่วยอพยพและเคลื่อนย้ายประชาชนในอำเภอปากพนัง,วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช เปิดเป็นศูนย์พักพิงรองรับผู้ประสบภัยทั้งนี้ ทุกสถานศึกษาเตรียมจัดตั้ง ศูนย์ Fix It Center เพื่อฟื้นฟูหลังน้ำลดในอำเภอเมือง พระพรหม และทุ่งสง
“กระทรวงศึกษาธิการ จะเร่งเดินหน้าทุกมาตรการเพื่อช่วยเหลือประชาชนภาคใต้อย่างเต็มที่ พร้อมขอบคุณครู อาจารย์ นักศึกษา และทุกหน่วยงานที่ร่วมแรงร่วมใจกันในช่วงเวลาวิกฤติ โดยยืนยันว่าจะติดตามสถานการณ์และดูแลประชาชนทุกคนอย่างใกล้ชิดจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ทั้งนี้ ขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชน ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ในพื้นที่ประสบภัยทุกจังหวัด โดยขอให้ทุกท่านเข้มแข็งรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการจะอยู่เคียงข้าง และเราจะผ่านวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน อย่างไรก็ตาม ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี มีความเป็นห่วงเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ปฏิบัติงานท่ามกลางสถานการณ์ที่ยากลำบาก จึงกำชับมาให้ทุกคนคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานด้วย“ศ.ดร.นฤมล กล่าว
นอกจากนี้ ศ.ดร.นฤมล ยังกล่าวต่อถึงแผนการช่วยเหลือหลังน้ำลดว่า จะมีการสำรวจและประเมินความเสียหายของโครงสร้างอาคาร พื้น ผนัง สายไฟฟ้า สื่อการเรียนรู้ ครุภัณฑ์ และเอกสาร เพื่อดำเนินการซ่อมแซมให้กลับสู่ภาวะปกติ รวมถึงจะมีการพิจารณาจัดการเรียนการสอนชดเชย โดยใช้รูปแบบยืดหยุ่น เช่น ระบบออนไลน์