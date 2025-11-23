ข้าวราคาดีขึ้น-มะพร้าวราคาตก 'ธรรมนัส' พร้อมใช้ไม้แข็ง เช็คบิลนายทุนเอาเปรียบเกษตรกร
ราคาสินค้าเกษตรช่วงปลายปีผันผวนแรง โดยข้าวราคาพุ่งต่อเนื่องจนชาวนายิ้มออก ถือเป็นหนึ่งในฤดูกาลที่ฟื้นตัวเร็วที่สุดในรอบหลายปี ขณะที่ มะพร้าวน้ำหอม กลับทรุดฮวบจนเหลือเพียงลูกละ 2 บาท ส่งผลให้เกษตรกรราชบุรีเดือดร้อนหนัก จนรัฐบาลต้องเร่งเข้าจัดการ ถึงขนาดที่ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รองนากยกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ออกโรงเตือนล้งกดราคารายใหญ่ให้หยุดพฤติกรรมไม่เป็นธรรมทันที
นายวิทยากร มณีเนตร อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ราคาข้าวนาปีปี 2568/69 ปรับตัวดีขึ้นอย่างเด่นชัด สอดรับนโยบายรัฐบาลที่เน้นรักษาเสถียรภาพสินค้าเกษตรหลัก โดยเฉพาะ “ข้าว” ซึ่งเป็นรายได้สำคัญของเกษตรกรทั่วประเทศ โดยนายกรัฐมนตรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานลงพื้นที่เชิงรุก เพื่อป้องกันภาวะราคาตกต่ำช่วงผลผลิตออกมากปลายปีนี้ ภายหลังการประชุม นบข. เมื่อ 18 พฤศจิกายน 2568 จึงมีการออกมาตรการเร่งด่วน ทั้งชะลอการขาย รับฝากเก็บ และจัดตลาดนัดข้าวเปลือกทั่วประเทศ เพื่อดูดซับผลผลิตและเพิ่มช่องทางจำหน่ายโดยตรงให้ชาวนา
ผลจากมาตรการดังกล่าวสะท้อนชัดในราคาข้าวล่าสุดวันที่ 20 พฤศจิกายน 2568 โดยข้าวเปลือกหอมมะลิอยู่ที่ 14,700–16,100 บาทต่อตัน เพิ่มขึ้นสูงสุด 1,000 บาทต่อตัน ข้าวเปลือกเจ้าปรับขึ้นสูงสุด 400 บาทต่อตัน รวมถึงข้าวชนิดอื่น ๆ ที่มีแนวโน้มขยับขึ้นเช่นกัน ด้านตลาดนัดข้าวเปลือกที่จัดไปแล้วในหลายพื้นที่ พบว่าผู้ประกอบการจากนอกพื้นที่เข้าไปรับซื้อคึกคัก และมักซื้อในราคานำตลาดเฉลี่ยสูงกว่า 200–400 บาทต่อตัน ทำให้ราคาในหลายจังหวัดปรับตัวดีขึ้นอย่างรวดเร็ว ขณะเดียวกันสำนักงานชั่งตวงวัดก็ลงพื้นที่เข้ม ตรวจสอบการชั่ง ตวง วัด ความชื้น และการหักสิ่งเจือปน เพื่อให้การซื้อขายเป็นธรรมและโปร่งใส
ในอีกด้านหนึ่ง สถานการณ์มะพร้าวน้ำหอมในจังหวัดราชบุรีกลับน่าเป็นห่วงอย่างหนัก เมื่อราคาหน้าสวนร่วงลงเหลือเพียงลูกละ 2 บาท แม้ดีมานด์ตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะจีน ยังสูงต่อเนื่อง ชาวสวนจำนวนมากชี้ว่า ราคาที่ตกต่ำไม่ได้เกิดจากปัจจัยตลาดโลก แต่เกิดจากการกดราคาในประเทศ โดยเฉพาะล้งรับซื้อบางกลุ่มที่มีอิทธิพล ทำให้ราคาที่เกษตรกรได้รับไม่สะท้อนภาวะตลาดจริง และทำให้พวกเขาขาดอำนาจต่อรองอย่างสิ้นเชิง
ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระบุว่า ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและพบความผิดปกติในห่วงโซ่การซื้อขายภายในประเทศ ซึ่งอาจเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ราคามะพร้าวถูกกดต่ำเกินจริง ถือเป็นการฉวยโอกาสเอาเปรียบเกษตรกร ขอเตือนไปยังล้งและผู้รับซื้อทุกกลุ่มว่า ต้องหยุดพฤติกรรมไม่เป็นธรรมทันที หากยังพบการกดราคา รัฐบาลพร้อมใช้มาตรการเด็ดขาด
“อย่าทำสิ่งที่ไม่ถูกต้อง อย่าเอาเปรียบเกษตรรมากเกินไป ถ้ายังไม่หยุด ผมจำเป็นต้องใช้ไม้แข็งนะครับ เราผ่านวิกฤตราคาทุเรียนและลำไยมาแล้ว มะพร้าวก็เช่นเดียวกัน” ร้อยเอกธรรมนัส กล่าว