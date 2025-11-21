กัลฟ์ เดินหน้ามอบถุงยังชีพ 1,000 ชุด ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา
บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF นำโดย นายธนญ ตันติสุนทร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยพนักงาน ‘กัลฟ์อาสา’ จากโรงไฟฟ้า กัลฟ์ เจพี ยูที เดินหน้ามอบความช่วยเหลือให้กับประชาชนในพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยที่ยาวนานต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2568 ทำให้หลายพื้นที่ประสบภาวะน้ำท่วมสูงและขยายวงกว้างจนส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชนเป็นอย่างมาก
เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงวิกฤตนี้ กัลฟ์จึงได้จัดเตรียมถุงยังชีพเพื่อการดำรงชีพ จำนวนทั้งสิ้น 1,000 ชุด โดยภายในได้บรรจุสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็น เช่น อาหารแห้ง ยาสามัญประจำบ้าน น้ำดื่ม โดยได้รับเกียรติจาก นายชวนินทร์ วงศ์สถิตจิรกาล ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้รับมอบถุงยังชีพเพื่อนำไปบริหารจัดการและแจกจ่ายให้กับผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พื้นที่เสี่ยงและพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงต่อไป
ทั้งนี้กัลฟ์ได้ส่งมอบความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยอุทกภัยมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็นกำลังสำคัญในการช่วยให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมสามารถฟื้นฟูชีวิตและกลับคืนสู่สภาวะปกติได้โดยเร็วที่สุด
