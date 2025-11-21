SJWD ทำกำไรสุทธิ 9 เดือนปี 68 พุ่งแรง 52.4% ลุยธุรกิจขนส่งแบบB2B–เรือบาร์จ–รับฝากยานยนต์

“บมจ.เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์” โชว์ผลประกอบการ 9 เดือนแรกปี 2568 แข็งแกร่ง ทำกำไรสุทธิ 905.8 ล้านบาท พุ่งขึ้น 52.4% เมื่อเทียบจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ประเมินแนวโน้มธุรกิจขนส่งแบบ B2B เรือบาร์จ รับฝากและบริหารยานยนต์ฟื้นตัวในไตรมาส 4/2568 หนุนผลงานโดดเด่น คาดการณ์รายได้รวมทั้งปีโตประมาณ 5% สู่ระดับกว่า 26,000 ล้านบาท และรักษาอัตราเติบโตของกำไรสุทธิในระดับเดียวกับช่วง 9 เดือนแรกที่ผ่านมา
ดร.เอกพงษ์ ตั้งศรีสงวน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SJWD หนึ่งในผู้นำการให้บริการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนแบบครบวงจรในอาเซียน เปิดเผยภาพรวมผลการดำเนินงานงวด 9 เดือนแรกปี 2568 สามารถเติบโตอย่างต่อเนื่องท่ามกลางสถานการณ์เศรษฐกิจที่ผันผวนและนโยบายการค้าโลกที่มีความไม่แน่นอน โดยทำรายได้รวม 19,128.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.1% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และกำไรสุทธิ 905.8 ล้านบาท เติบโตถึง 52.4% เมื่อเทียบกับกำไรจากการดำเนินงานในช่วงเดียวกันของปีก่อน หากไม่นับรวมรายการพิเศษ ที่มีกำไรจากการเข้าลงทุนในบริษัท Swift Haulage Berhad หรือ SWIFT ผู้ให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจรชั้นนำในมาเลเซีย ที่ราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม 339.4 ล้าน นอกจากนี้ อัตรากำไรขั้นต้นเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 13.9% จาก 13.0% ในช่วงเดียวกันของปีก่อน
ธุรกิจที่ขับเคลื่อนการเติบโตในช่วง 9 เดือนแรกและทำรายได้เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน ได้แก่
(1) คลังสินค้าทั่วไป ทำรายได้ 967.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 23.6%
(2) คลังสินค้าห้องเย็น ทำรายได้ 839.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.3%
(3) การขนส่งหลากหลายรูปแบบ ทำรายได้ 728.8 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18.9%
(4) ห้องเก็บของส่วนตัวให้เช่าและอาร์ตสเปซ ทำรายได้ 104.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 34.3%
(5) โลจิสติกส์อินฟราสตรักเจอร์ ทำรายได้ 349.5 ล้าน เพิ่มขึ้น 23.1%
(6) ธุรกิจต่างประเทศ ทำรายได้ 3,081.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20.3%
(7) การจัดหาสินค้า (Sourcing) ทำรายได้ 1,267.1 ล้าน เพิ่มขึ้น 6.7%
ขณะที่ผลการดำเนินงานไตรมาส 3/2568 ทำรายได้รวม 6,252.5 ล้านบาท ทรงตัวเทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากดีมานด์ขนส่งสินค้าแบบ B2B ได้รับผลกระทบจากช่วงฤดูกาล เช่น สินค้าโภคภัณฑ์ประเภทซีเมนต์และวัสดุก่อสร้างที่เข้าสู่โลว์ซีซัน ,การขนส่งสินค้าข้ามแดนบางส่วนได้รับผลกระทบจากการปิดด่านชายแดนไทย-กัมพูชา และธุรกิจรับฝากและบริหารยานยนต์ได้รับผลกระทบจากยอดขายรถที่ชะลอ ส่วนกำไรสุทธิอยู่ที่ 257.8 ล้านบาท โตเล็กน้อยเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน
นอกจากนี้ ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (SG&A) ลดลง 7.5% เหลือ 508.2 ล้านบาท จาก 549.5 ล้านบาทในช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นเป็น 13.5% เทียบกับ 12.9% ในช่วงเดียวกันของปีก่อน
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน SJWD คาดว่า แนวโน้มผลการดำเนินงานไตรมาส 4/2568 จะได้รับปัจจัยบวกจากธุรกิจขนส่งแบบ B2B และธุรกิจรับฝากและบริหารยานยนต์ที่ฟื้นตัว เนื่องจากความต้องการขนส่งสินค้าโภคภัณฑ์ ขนส่งรถและชิ้นส่วนยานยนต์ น่าจะเพิ่มขึ้นในช่วงปลายปี จากการเร่งโครงการก่อสร้างและการจัดงานมอเตอร์เอ็กซ์โป
ส่วนธุรกิจคลังสินค้าห้องเย็นคาดว่าจะมีความต้องการเช่าพื้นที่จัดเก็บอาหารทะเลและสัตว์ปีกเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ จะได้รับผลดีจากต้นทุนดอกเบี้ยที่ลดลงหลังจากปรับโครงสร้างแหล่งเงินกู้ รวมถึงมีแผนจำหน่ายสินทรัพย์เข้ากองทรัสต์ในช่วงที่เหลือของปีนี้ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการรับรู้กำไรเพิ่มเติม
ขณะที่รายได้รวมปี 2568 คาดว่าจะเติบโตประมาณ 5% จากปีก่อนอยู่ที่กว่า 25,000 – 26,000 ล้าน เนื่องจากฐานรายได้ของธุรกิจมีขนาดใหญ่ โดยคาดว่าจะสามารถรักษาอัตราเติบโตของกำไรสุทธิให้อยู่ในระดับที่ดีต่อเนื่องจากช่วง 9 เดือนแรกของปีนี้ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ถือหุ้น