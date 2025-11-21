xs
ร้านอาหาร 137 แห่งในไทย คว้ารางวัล บิบ กูร์มองด์ ประจำปี 2569

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ร้านอาหาร 137 แห่งในไทย คว้ารางวัล บิบ กูร์มองด์ ประจำปี 2569 ในจำนวนนี้ 13 ร้านติดอันดับในคู่มือ มิชลิน ไกด์ ครั้งแรก ตอกย้ำความหลากหลายของอาหารไทย สร้างภาพลักษณ์ ชื่อเสียง และการรับรู้ ให้กับร้านอาหารที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด


เพื่อเป็นสัญญาณ เริ่มนับถอยหลังสู่การประกาศผลรางวัลดาวมิชลินในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2568 มิชลิ นได้เผยรายชื่อร้านอาหารคุณภาพดีราคาย่อมเยาที่ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล ‘บิบ กูร์มองด์’ (Bib Gourmand) ประจำปี 2569 รวมทั้งสิ้น 137 ร้าน  ในจำนวนนี้ เป็นร้านที่ติดอันดับในคู่มือ ‘มิชลิน ไกด์’ ฉบับประเทศไทย ครั้งแรก 13 ร้าน โดยอยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 4 ร้าน, พระนครศรีอยุธยา 1 ร้าน, เชียงใหม่ 3 ร้าน, นครราชสีมา 1 ร้าน, อุดรธานี 1 ร้าน, สุราษฎร์ธานี 2 ร้าน และพังงา 1 ร้าน

‘มิชลิน ไกด์’ มอบสัญลักษณ์ ‘บิบ กูร์มองด์’ ซึ่งแสดงภาพ ‘บิเบนดัม’ หรือ ‘มิชลินแมน’ ให้แก่ร้านอาหารที่ผู้ตรวจสอบของ ‘มิชลิน ไกด์’ พิจารณาแล้วว่านำเสนออาหารที่ดีในราคาย่อมเยาคุ้มค่า ซึ่งรางวัลนี้ตอกย้ำให้เห็นจุดเด่นของประเทศไทย ที่มีอาหารคุณภาพดีหลากประเภทให้เลือกอิ่มอร่อยในราคาย่อมเยา เป็นแม่เหล็กดึงดูดนักชิมทั้งในประเทศและต่างประเทศได้เป็นอย่างดี

เกว็นดัล ปูลเล็นเนค (Gwendal Poullennec) ผู้อำนวยการฝ่ายจัดทำคู่มือ ‘มิชลิน ไกด์’ ทั่วโลก เปิดเผยว่า ข้อมูลร้านอาหารที่ได้รับสัญลักษณ์ ‘บิบ กูร์มองด์’ ล่าสุดแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายและการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาในแวดวงอาหารของไทย โดยครอบคลุมประเภทอาหารถึง 16 ประเภท และสะท้อนการเพิ่มขึ้นของร้านอาหารสไตล์ Casual ที่บ่งบอกตัวตนเชฟอย่างชัดเจน นอกจากนี้ ยังมีร้านใหม่ ๆ ...ทั้งร้านริมทางและร้านอาหารขนาดเล็ก...เปิดตัวอย่างต่อเนื่อง ทำให้บรรยากาศวงการอาหารของไทยเต็มไปด้วยสีสัน คึกคัก และมีชีวิตชีวา พัฒนาการที่ไม่หยุดนิ่งดังกล่าวส่งผลให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางสุดพิเศษสำหรับผู้ที่ต้องการสัมผัสประสบการณ์อิ่มอร่อยกับอาหารคุณภาพดีหลากประเภทในราคาที่เป็นมิตรได้อย่างสะดวกง่ายดาย

ความท้าทายทางเศรษฐกิจทั่วโลก เน้นให้เห็นบทบาทที่มีความหมายของรางวัล ‘บิบ กูร์มองด์’ ในการแนะนำร้านอาหารคุณภาพดีราคาย่อมเยาให้กับนักชิมที่ให้ความสำคัญกับความคุ้มค่า ตลอดจนช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ ชื่อเสียง และการรับรู้ ให้กับร้านอาหารที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยรายชื่อร้านอาหารที่ได้รับรางวัล ‘บิบ กูร์มองด์’ ช่วยให้นักชิมค้นพบร้านเด็ดและร้านลับประจำท้องถิ่นที่นำเสนออาหารอร่อยและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ตอกย้ำให้เห็นว่าประสบการณ์การทานอาหารที่มีคุณภาพดีนั้นไม่ได้จำกัดอยู่เพียงในร้านอาหารระดับหรูเท่านั้น


ร้านอาหารที่ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล ‘บิบ กูร์มองด์’ ประจำปี 2569 ประกอบด้วย

• 44 ร้าน ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล (ติดอันดับครั้งแรก 4 ร้าน)
• 8 ร้าน ในพระนครศรีอยุธยา (ติดอันดับครั้งแรก 1 ร้าน)
• 18 ร้าน ในเชียงใหม่ (ติดอันดับครั้งแรก 3 ร้าน)
• 5 ร้าน ในชลบุรี
• 28 ร้าน ใน 4 เมืองตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือ “ภาคอีสาน” [ 11 ร้าน ในขอนแก่น, 8 ร้าน ในนครราชสีมา (ติดอันดับครั้งแรก 1 ร้าน), 3 ร้าน ในอุบลราชธานี และ 6 ร้าน ในอุดรธานี (ติดอันดับครั้งแรก 1 ร้าน) ]
• 2 ร้าน ในเกาะสมุย
• 7 ร้านในสุราษฎร์ธานี (ติดอันดับครั้งแรก 2 ร้าน)
• 6 ร้าน ในพังงา (ติดอันดับครั้งแรก 1 ร้าน)
• 19 ร้าน ในภูเก็ต

โดยร้านอาหารซึ่งได้รับรางวัล ‘บิบ กูร์มองด์’ ล่าสุด มีทั้งร้านระดับภัตตาคาร ไปจนถึงร้านอาหารขนาดเล็กเรียบง่าย และร้านอาหารริมทาง ครอบคลุมประเภทอาหารที่หลากหลายรวม 15 ประเภท อาทิ อาหารเอเชีย, อาหารใต้, อาหารอีสาน, อาหารทะเล, อาหารเหนือ, อาหารไทย-จีน, อาหารไทยร่วมสมัย, อาหารยุโรปร่วมสมัย, อาหารเวียดนาม และของกินเล่น เป็นต้น









