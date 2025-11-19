GULF มอบเงิน 1.3 ล้านบาท ช่วยเหลือทหารเหยียบกับระเบิด พื้นที่ห้วยตามาเรีย ชายแดนไทย – กัมพูชา จ.ศรีสะเกษ
บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF นำโดย นายสิตมน รัตนาวะดี ผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เยี่ยมให้กำลังใจและมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากการเหยียบกับระเบิดในขณะปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา บริเวณห้วยตามาเรีย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 4 ราย ได้แก่ จ่าสิบเอก เทิดศักดิ์ สมาพงษ์ ที่ได้รับบาดเจ็บข้อเท้าขวาท่อนล่างขาด รวมถึง พลทหาร วชิระ พันธนา, พลทหาร อภิรักษ์ ศรีชมไชย และ พลทหาร อนุชา สุจารี ที่ได้รับบาดเจ็บจากสะเก็ดระเบิด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1.3 ล้านบาท โดยเงินจำนวนนี้มาจาก ‘กองทุน 100 ล้านบาท’ ที่ GULF จัดตั้งขึ้นเพื่อดูแลทหารที่บาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา โดยมี พันเอก สุรังค์ วิทยาวงศรุจิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ให้การต้อนรับ ณ โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี
นายสิตมน รัตนาวะดี ผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “หลังจากได้ทราบข่าวพี่ ๆ ทหารแนวหน้าได้รับบาดเจ็บจากการเหยียบกับระเบิดขณะปฏิบัติหน้าที่ลาดตระเวนพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา บริเวณห้วยตามาเรีย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ผมรู้สึกเป็นห่วงอย่างมาก ภารกิจที่พวกเขาทำเพื่อปกป้องประเทศคือหน้าที่ที่หนักและเสี่ยง แต่เต็มไปด้วยความเสียสละ ผมจึงตั้งใจเดินทางมาเยี่ยมด้วยตัวเอง พร้อมกับมอบเงินเช่วยเหลือจากกองทุน 100 ล้านบาทที่ GULF ได้จัดตั้งขึ้น เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่เหล่าพี่ ๆ ทหาร และครอบครัวให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างเข้มแข็ง”
สำหรับกองทุน 100 ล้านบาท ที่ GULF ได้จัดตั้งเพื่อช่วยเหลือและเยียวยาทหารที่ได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตจากการปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา ปัจจุบันได้มอบเงินเยียวยาให้ครอบครัวทหารกล้าที่สละชีวิตแล้วรวม 17 ครอบครัว ครอบครัวละ 1 ล้านบาท รวมเป็นเงิน 17 ล้านบาท ทั้งยังได้ช่วยเหลือทหารที่บาดเจ็บไปแล้วรวม 10.5 ล้านบาท และมอบเครื่องมือทางการแพทย์มูลค่ากว่า 2 ล้านบาท ให้แก่โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี รวมยอดการช่วยเหลือจากกองทุนแล้วกว่า 30 ล้านบาท
นอกจากภารกิจมอบเงินช่วยเหลือกองทุน 100 ล้านบาท GULF ยังคงเดินหน้าช่วยเหลือทหารที่บาดเจ็บและเสียชีวิตจากภารกิจความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนอย่างต่อเนื่อง ทั้งการมอบถุงยังชีพ ‘GULF Care’ จำนวนกว่า 2,000 ชุด แก่ทหารและประชาชนที่ได้รับผลกระทบในศูนย์พักพิงตามจังหวัดต่าง ๆ การสนับสนุนงบประมาณให้ศูนย์พักพิง รวมถึงการผนึกกำลังกับบริษัทในเครือ เพื่อนำเทคโนโลยีด้านการสื่อสารและดาวเทียมมาช่วยอำนวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น GULF มุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนในทุกมิติ โดยเชื่อว่าความมั่นคงของชาติจะเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยก้าวไปข้างหน้าได้อย่างแข็งแกร่ง