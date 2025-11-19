ตามรอยทองบิ๊กสีกากี ได้แต่ใดมา ทำสิ่งใดมา?

ตามรอยทองบิ๊กสีกากี
ได้เเต่ใดมา ทำสิ่งใดมา?
มหากาพย์ตำรวจรับส่วยยังวุ่นไม่จบ ดูโอ้อัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์กับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ หักพาลยังถือเอกสารบางเเผ่นอ้างเป็นลายเเทงให้ผบ.ตร./หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปปราบตำรวจสีเทา
รังสิมันต์ โรม ประธานคณะกรรมาธิการความมั่นคงฯ สภาผู้เเทนราษฎรนัดประชุม กมธ.26พ.ย.นี้สางปมวงจรสเเกมเมอร์/ตำรวจเเละคนการเมืองรับส่วยเเละมีเอี่ยวบ่อนพนันออนไลน์
โดยดูโอ้คู่นี้จะได้รับเชิญไปชี้เเจงกับโรมเป็นรอบที่สาม เเละโรมจะปล่อยให้ผู้มาชี้เเจงบางฝ่ายฟอกขาวตัวเอง ป้ายสีชาวบ้านเป็นครั้งที่สามอีกหรือไม่ รอลุ้นกันเพราะสองรอบเเรกมันชัดเเจ้งว่า โรมลำเอียงไหมกับการควบคุมการประชุมกมธ.ชุดนี้
คำว่าตำรวจสีเทานั้น บิ๊กโจ๊กยอมรับหลายวาระเเล้วว่าตัวเองเป็นหนึ่งในนั้น เเต่สิ่งที่ชายจากอ.สิงหนคร จ.สงขลาคนนี้อ้างว่า ไม่กระทำเเน่นอน คือ1.รับเงินเว็บพนัน เพราะตัวเองฟุ้งว่าเป็นคนริเริ่มปราบตั้งเเต่ปี2560เเละ2.การกินเงินค่าโยกย้ายตำเเหน่งของตำรวจด้วยกัน แต่ยังมีตำรวจหลายคนตามทวงเงินคืนจนถึงตอนนี้เพราะรับไปแล้วทำให้ไม่ได้ เหมือนพิมพ์วิไลลั่นในกรรมาธิการเมื่อวันก่อนว่า จ่ายแล้วยังจับ
สองข้อนี้ที่บิ๊กโจ๊กระบุนั้น ย้อนเเย้งกับหลักฐานที่ตำรวจเเจ้งความจับบิ๊กโจ๊กเเละลิ่วล้อเเบบย้อนศรเต็มร้อยในเเทบทุกกระทงความเเละรอขมหลักฐานในขั้นศาลที่พนักงานสอบสวนเเละปปช.นำไปเบิกความน้้น บิ๊กโจ๊กจะใช้สาริกาลิ้นทองจากสำนักใดเเถลงเเถเเก้ตัว...
เเต่...กรณีหนึ่งที่ไม่ควรละเลย อย่าลืมว่าเคสกุ๊บกิ๊บ ภริยาของบิ๊กโจ๊กที่โดนเจ๊หนิงกระพือข่าวว่า ศิรินัดดา หักพาลไปขโมยทองคำและทรัพย์สินของเธอที่คอนโดฯละเเวกซอยอุดมสุขไป
เเละเจ้หนิงชี้ว่าในห้องพักของเธอนั้น มีกระสอบสายรุ้งที่เชิ่อว่าเงินส่วยหลายร้อยล้านบาทที่กุ๊บกิ๊บนำมาฝากไว้กับสามีเจ้หนิงที่เคยเป็นอดีตคนรักนั้น น่าจะเป็นเงินสีเทามหาศาล
เเละประจักษ์พยานที่เจ้หนิงมัดกุ๊บกิ๊บคือ กระเป๋าถือของภริยาบิ๊กโจ๊กที่ลืมไว้ในห้องพักของเจ้หนิง เเละมีหลายสิ่งบ่งชี้ว่าเป็นของกุ๊บกิ๊บ100%
เช่นซองยาระบุชื่อศิรินัดดา หักพาล/นาฬิกาหรู/ ตั๋วการซื้อทองคำมูลค่าน้ำหนักนับหมื่นบาทเ/กระดาษที่ลงลายมือของบิ๊กโจ๊กที่บันทึกเกี่ยวกับการขายทองคำ /สายรัดธนบัตรของหลากธนาคาร
พลตำรวจโทไตรรงค์ ผิวพรรณ ผู้บัญชาการตำรวจพิสูจน์หลักฐานตำรวจในช่วงนั้น ลงพื้นที่เเละได้เก็บวัตถุพยานเหล่านี้ไว้ตรวจสอบ โดยเฉพาะตั๋วซื้อทองคำ!?!
โดยหลักการตลาดกับการซื้อขายสินเเร่ชนิดนี้ เมื่อเราซื้อทองคำเเล้วสามารถฝากทองคำไว้ที่ร้านนั้นๆได้ วันใดหากอยากขาย/อยากใช้ทองคำ เราเพียงนำตั๋วนี้ไปยังร้านนั้นก็เบิกทองคำ/เเปรเป็นเงินสดออกมาได้เลย
การขายทองคำล็อตนั้น พลตำรวจเอกวินัย ทองสอง ก.ตร.เเละอดีตรองผบ.ตร.บอกชัดเลยว่า ร้านทองเหล่านั้นสารภาพกับตำรวจ และปปง.สิ้นกระเเสความเเล้วว่าลิ่วล้อใครมาซื้อขายทองเหล่านั้นเเละมีบอสมาควบคุมไหม โดยเลี่ยงบาลีไม่ซื้อครบสองล้านบาท/รายการ
เพื่อไม่ต้องเเจ้งการทำธุรกรรมทางเงินกับปปง.เเละธนาคาร
เเต่....ภาพจากซีซีทีวีในร้านทองยืนยันชัดว่า อดีตบิ๊กสีกากีบางคนไปคุมลิ่วล้อซื้อขายทองเเล้วยังคุมมายังธนาคารที่อยู่ใกล้ๆกันเพื่อฝากเงินจากการขายทองล็อตนั้นหลายวาระ
เเปลว่าอดีตตำรวจสีเทาคนนั้นไม่วางใจใครเลยกับส่วยสีเทาที่ไปคว้ามาโดยลิ่วล้อใช้บัญขีม้ารวบรวมสะสมเเละรายงานเจ้านายทุกคราวว่าวันนี้มีเงินเข้าออกจากใครบ้าง....
ทองคำจำนวนนี้ คือสิ่งที่บิ๊กสีกากีในตอนนั้นน่าจะพลาดเเละดิ้นไม่หลุดเพราะมองคร่าวๆ เงินกว่าสามร้อยล้านบาทในคราวนั้น อดีตบิ๊กสีกากีมีเงินสะสมหรือถูกหวยซูเปอร์ล็อตโตของอเมริกามาหรือ...จึงได้ใข้เงินมาซื้อขายทองขนาดนี้ได้
ลุ้นกันว่าลิเกสีกากีรอบนี้ที่ อัจฉริยะบอกว่า 26พย.นี้จะสอบถามปปง.เเละบิ๊กโจ๊กให้ชัดเลยว่า มีจริงไหม
บิ๊กโจ๊กจะขี้เเจงอย่างไร