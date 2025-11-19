ภาพยนตร์สั้นเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตอน “ลมหายใจแห่งสายธาร” EP1

ภาพยนตร์สั้นเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตอน “ลมหายใจแห่งสายธาร”
...เรื่องราวปาฎิหาริย์ มีไว้เพื่อเชื่อมหัวใจสองดวงไว้เหนือกาลเวลา...
"ธารคุณ" ผู้กำกับสารคดีมีเหตุต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และบังเอิญทำให้เขาต้องเดินทางกลับไปในยุครัตนโกสินทร์ตอนต้น ได้พบกับ "ลำดวน" หญิงสาวผู้งดงาม ลูกสาวของพระยาสุนทรภูมินทร์ อีกหนึ่งบุคคลสำคัญในหน้าประวัติศาสตร์ ธารคุณได้เสนอวิธีทำแนวกันหน้าดินและร่วมมือกับท่านพระยาช่วยพัฒนาคูคลอง ทำให้สายน้ำยังคงมีลมหายใจ
แต่ความทรงจำอันล้ำค่าที่สุด คือการได้รู้ว่าหลายสายน้ำคูคลองสำคัญที่หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตคนไทยมาจนถึงทุกวันนี้ เกิดขึ้นจากพระเมตตา และวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของ "พระเจ้าอยู่หัว" ทุกพระองค์ ที่ไม่ว่าในยุคไหน ล้วนทรง "ทำ" ให้ปวงชนชาวไทยได้มีชีวิตที่ดีขึ้นเสมอ
EP.1
“ธารคุณ” ผู้กำกับหนังสารคดีที่มีเหตุจำเป็นให้ต้องพึ่งการมู ทำให้เขาต้องเดินทางข้ามกาลเวลาไปพบ “ลำดวน” และเรื่องราวความผูกพันกับสายน้ำในยุครัตนโกสินทร์ที่เขาต้องจดจำไปตลอดชีวิต!
