กัลฟ์ต่อยอดการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง จุดประกายสู่การสร้างอาชีพ
พาชุมชนดอยมอโก้โพคีและดอยเวียง ศึกษาการทำกาแฟครบวงจรที่โครงการดอยตุง
บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF เดินหน้าส่งเสริมศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนบนพื้นที่สูงอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อวันที่ 12–13 พฤศจิกายน 2568 กัลฟ์ได้พาชาวบ้านจากชุมชนดอยมอโก้โพคี อ.ท่าสองยาง จ.ตาก และชุมชนดอยเวียง อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ เข้าร่วมการอบรมและศึกษาดูงานด้านการผลิตกาแฟครบกระบวนการ ณ โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เชียงราย โดยได้รับความรู้ตั้งแต่การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ การจัดการแปลงกาแฟ การบำบัดน้ำเสียจากกระบวนการผลิต ไปจนถึงการชิมเพื่อประเมินคุณภาพ ซึ่งเป็นองค์ความรู้สำคัญที่จะช่วยให้ชุมชนสามารถยกระดับมาตรฐานกาแฟ เพิ่มมูลค่า และต่อยอดสู่อาชีพที่มั่นคงในอนาคต
น.ส.ญาณิศา วัฒนคำนวณ ผู้อำนวยการด้านการบริหารฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม GULF กล่าวว่า การติดตั้งโซลาร์เซลล์ใน 2 ชุมชนทำให้มีไฟฟ้าเพื่อใช้ในกระบวนการสีกาแฟที่ดีขึ้น แต่คุณภาพกาแฟโดยรวมยังต้องพัฒนา จึงเป็นที่มาของการนำชุมชนมาเรียนรู้กระบวนการกาแฟครบวงจรที่ดอยตุง เพื่อให้มีความรู้ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ สามารถปรับปรุงแปลงปลูกและคุณภาพกาแฟให้ดีขึ้นจนเกิดรายได้ที่มั่นคงกว่าเดิม
น.ส.นาตยา จิรสกุลงาม ตัวแทนชาวบ้านดอยเวียง จ.เชียงใหม่ กล่าวว่า ได้เรียนรู้หลายเรื่องที่ไม่เคยรู้มาก่อน ทั้งกระบวนการผลิตกาแฟ การจัดการแปลงปลูก และเทคนิคดูแลต้นกาแฟ ซึ่งจะนำกลับไปต่อยอดในพื้นที่เพื่อเพิ่มคุณภาพและรายได้
นายชาญชัย ทรัพย์ประมาณ ตัวแทนชาวบ้านดอยมอโก้โพคี จ.ตาก กล่าวว่า ได้รับความรู้ใหม่จำนวนมาก และตั้งใจจะนำไปถ่ายทอดให้กับคนในชุมชน เพื่อให้พัฒนากระบวนการผลิตกาแฟที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมขอบคุณกัลฟ์ที่สนับสนุนจนเกิดโอกาสดีๆ นี้
กิจกรรมครั้งนี้เป็นการต่อยอดจากโครงการ “Green Energy Green Network for THAIs พลังงานสะอาดเชื่อมเครือข่ายเพื่อคนไทย” ที่กัลฟ์ได้ติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ในพื้นที่ห่างไกล ทำให้ชาวบ้านเข้าถึงสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานและคุณภาพชีวิตดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม สะท้อนพันธกิจด้านความยั่งยืนของกัลฟ์ ทั้งการเข้าถึงพลังงานสะอาด การพัฒนาองค์ความรู้ และการสนับสนุนอาชีพที่เหมาะสมตามบริบทพื้นที่ โดยบริษัทจะเดินหน้าทำงานกับชุมชนทั่วประเทศเพื่อสร้างประโยชน์ให้สังคมไทยอย่างยั่งยืน
