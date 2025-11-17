NCP โชว์กำไร 9 เดือนพุ่ง 37.83% Outsourcing ดันรายได้พุ่ง

NCP ทำผลงาน 9 เดือนปี 2568 โดดเด่น กวาดกำไรสุทธิ 15.74 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 37.83% รับแรงหนุนหลักลูกค้า Dedicated Telesale Outsourcing สะท้อนศักยภาพการเติบโตและความเชื่อมั่นจากลูกค้าอย่างต่อเนื่อง พร้อมเดินเกมรุกโค้งสุดท้าย ดันภาพรวมทั้งปีให้เติบโตตามเป้าหมาย
นายศรัณย์ เวชสุภาพร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไนซ์ คอล จำกัด (มหาชน) หรือ NCP เปิดเผยผลการดำเนินงานงวด 9 เดือนแรกปี 2568 ว่า มีกำไรสุทธิ 15.74 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 37.83% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และมีรายได้รวม 141.72 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.51% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน สะท้อนความแข็งแกร่งในการขยายธุรกิจและความเชื่อมั่นจากลูกค้า
บริษัทมีรายได้จากธุรกิจ Upselling Service และ Dedicated Telesale Outsourcing รวม 37.53 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 156.36% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเฉพาะธุรกิจ Dedicated Telesale Outsourcing ที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และตอกย้ำศักยภาพการเติบโตของบริษัทอย่างโดดเด่น
นอกจากนี้ บริษัทให้ความสำคัญกับการใช้ทีมพนักงานขายในการขยายตลาดบริการ Dedicated Telesale ซึ่งมีอัตรากำไรขั้นต้นสูงกว่าการขายสินค้า ส่งผลให้กำไรสุทธิและอัตรากำไรสุทธิในงวด 9 เดือนปี 2568 ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
สำหรับแผนการดำเนินธุรกิจไตรมาส 4/2568 มุ่งขยายบริการจาก Telesale สู่ Fulfillment ครบวงจร พร้อมเดินหน้าสร้างพันธมิตรทางธุรกิจใหม่และเพิ่มช่องทางการขายที่หลากหลาย ควบคู่กับการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยยกระดับประสิทธิภาพการทำงาน เพื่อผลักดันการเติบโตอย่างยั่งยืนและทำให้เป้าหมายทั้งปีสำเร็จตามแผนที่วางไว้ อีกทั้งมีแผนขยายจำนวนพนักงาน Telesale จากเดิม 100 ที่นั่ง เป็น 200 ที่นั่ง ภายหลังการเปิดสำนักงานใหญ่แห่งใหม่ช่วงต้นปี 2569 เพื่อรองรับการให้บริการที่เพิ่มขึ้นและตอกย้ำศักยภาพการเติบโตของบริษัทในระยะยาว
นายศรัณย์ กล่าวว่า ท่ามกลางมรสุมทางเศรษฐกิจที่เผชิญกับความผันผวนจากปัจจัยรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นความตึงเครียดทางการเมือง ภัยสงคราม หรือปัญหาการค้าโลก แต่ ธุรกิจ Dedicated Telesale Outsourcing ของเรากลับสามารถแสดงให้เห็นถึงการเติบโตอย่างโดดเด่นและต่อเนื่อง
การเติบโตนี้ เป็นผลสะท้อนจาก ศักยภาพที่แท้จริง ในการตอบโจทย์ความต้องการของตลาดได้อย่างเฉียบคมและสร้างผลตอบแทนที่มั่นคง แม้ในสภาวะที่ตลาดและสภาพเศรษฐกิจโลกต้องเผชิญกับภาวะถดถอย ซึ่งบริษัท มั่นใจว่าผลการดำเนินงานทั้งปี 2568 จะเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ด้วยแรงขับเคลื่อนจากความแข็งแกร่งภายใน และการปรับตัวดีขึ้นของเศรษฐกิจ ควบคู่ไปกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ซึ่งจะช่วยส่งเสริมกำลังซื้อและเปิดประตูสู่การขยายธุรกิจอย่างมั่นคง ยั่งยืน