CP AXTRA ผนึก Ayala Corporation กลุ่มบริษัทชั้นนำของฟิลิปปินส์ ขยายการเติบโตในภูมิภาค

‘ซีพี แอ็กซ์ตร้า’ MoU กลุ่มบริษัทชั้นนำของฟิลิปปินส์ ‘Ayala Corporation’ เดินหน้าขยายการเติบโตธุรกิจค้าส่งค้าปลีกในเอเชีย
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) หรือ CP AXTRA ผู้ดำเนินธุรกิจค้าส่งค้าปลีก “แม็คโคร – โลตัส” ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) กับ ACX Holdings Corporation ซึ่งเป็นบริษัทย่อยภายใต้ Ayala Corporation หนึ่งในกลุ่มบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในฟิลิปปินส์ ความร่วมมือนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของ ซีพี แอ็กซ์ตร้า ในการมุ่งสู่การเป็นผู้นำธุรกิจค้าส่งค้าปลีกของภูมิภาคเอเชีย
‘ฟิลิปปินส์' นับเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูง โดยคาดการณ์จากกองทุนการเงินระหว่างประเทศรายงานว่า GDP ของฟิลิปปินส์จะเติบโตได้ถึง 5.9% ในปี 2569 ซึ่งสูงที่สุดในอาเซียน สะท้อนถึงความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจและศักยภาพการเติบโตของประเทศ ภายใต้ความร่วมมือนี้ ซีพี แอ็กซ์ตร้า และ ACX Holdings Corporation ได้ตั้งบริษัทร่วมทุนเพื่อขยายสาขาแม็คโครในประเทศฟิลิปปินส์ รวมถึงศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาธุรกิจร่วมกันในมิติอื่นๆ เช่น การลงทุนในบริษัทย่อย เพื่อพัฒนาโครงการสำคัญในอนาคตของ ซีพี แอ็กซ์ตร้า นอกจากนี้ ความร่วมมือยังครอบคลุมถึงการพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัล และการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
นายธนิศร์ เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร กลุ่มธุรกิจค้าส่ง บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ความร่วมมือนี้ สะท้อนความมุ่งมั่นในการสร้างการเติบโต โดยใช้จุดแข็งและทรัพยากรร่วมกันของทั้งสององค์กร เราตั้งเป้าที่จะขยายโอกาสทางธุรกิจในหลายๆ ด้าน โดยเริ่มจากการเปิดสาขาแม็คโครในฟิลิปปินส์ รวมถึงการใช้ความเชี่ยวชาญของ Ayala สนับสนุนการพัฒนาโครงการต่างๆ ของ ซีพี แอ็กซ์ตร้า
มร.มาร์ค อุย ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ บริษัท Ayala Corporation กล่าวว่า การผนึกกำลังกับ ซีพี แอ็กซ์ตร้า จะผสานจุดแข็งของทั้งสององค์กรในการพัฒนาธุรกิจ เพื่อสร้างสรรค์และเพิ่มทางเลือกที่หลากหลายให้กับผู้บริโภคในฟิลิปปินส์ รวมถึงยกระดับประสบการณ์ค้าปลีกในตลาดของทั้งสองประเทศให้ดียิ่งขึ้น
ความร่วมมือในครั้งนี้ ตอกย้ำความมุ่งมั่นของ ซีพี แอ็กซ์ตร้า ในการขยายธุรกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในระดับภูมิภาคเอเชีย พร้อมเสริมความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจและเร่งการเติบโตในระยะยาว