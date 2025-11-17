ชิงเก้าอี้
ปธ.กกต.คนใหม่
เสร็จค่ายสีน้ำเงิน
มีเหตุที่ชี้ว่า ต้องจับตา คดีฮั้วสว.อาจพลิกในชั้นกกต. ก็เพราะช่วงนี้ ในตึกสำนักงานกกต. อยู่ในช่วง”การเปลี่ยนผ่านอำนาจใน 7 เสือ กกต.”เพราะอังคารนี้ 18 พ.ย.จะมีการประชุม กกต. ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในปัจจุบันห้าคน คือ คือ นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ, นายฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ, นายชาย นครชัย, นายสิทธิโชติ อินทรวิเศษ และนายณรงค์ กลั่นวารินทร์ และ 2 ว่าที่ กกต.ที่เพิ่งได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาให้เข้าไปเป็นกกต. คืออนันต์ สุวรรณรัตน์ อดีตปลัดก.เกษตรและสหกรณ์ และณรงค์ รักร้อย อดีตผวจ.สมุทรสาคร-อุทัยธานี
และเป็นการประชุมนัดสำคัญเสียด้วย เพราะทั้งเจ็ดคน จะมาประชุม ออกเสียงเลือกประธานกกต.คนใหม่แทน นายอิทธิพร บุญประคอง
ขณะเดียวกัน ต้นเดือนหน้าวันที่ 4 ธันวาคม สองกกต.ปัจจุบันคือ เลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ และฐิติเชฏฐ์ นุชนาฏ ก็จะอยู่ครบวาระการเป็นกกต.ต้องโบกมือลาการเป็นกกต.
ทำให้ช่วงนี้เป็นช่วงของการเปลี่ยนผ่าน ของ 7 เสือกกต.ที่จะมีผลต่อ ทิศทางการทำงานของกกต. ทั้งระดับฝ่ายบริหารและเจ้าหน้าที่ในตึกสำนักงานกกต.และกกต.จังหวัดทั่วประเทศ ที่ต้องดูทิศทางลมขั้วอำนาจในตึกกกต.ให้ออก
เพราะตอนนี้ มีข่าวลือหนาหู ถึงการช่วงชิงอำนาจ ชิงเก้าอี้ประธานกกต.คนใหม่อย่างเข้มข้น มีการปล่อยข่าว -ปั่นข่าวโยนหินถามทาง เช็คกระแส เรื่องการชิงประธานกกต.กันอย่างหนัก เพื่อวัดกระแส ดูทิศทางลมการเมืองแต่ละขั้ว ว่าใครเต็ง ใครจะเข้าวิน ขั้วการเมืองขั้วไหนหนุนหลังใครเป็นประธานกกต.คนใหม่
ท่ามกลางข่าวว่าตอนนี้ มีแคนดิเดตชิงประธานกกต.แล้วสามชื่อ ประกอบด้วย สิทธิโชติ ที่มีดีกรี อดีตผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา -อดีตประธานแผนกคดีเลือกตั้งในศาลฎีกา ถือว่าตรงตามสายงานกกต. เลยทำให้มีข่าวลือว่า เจ้าตัวก็หวังลุ้นอยู่ลึกๆว่าอาจได้เป็นประธานกกต.คนใหม่
ส่วนชื่อที่สอง ณรงค์ กลั่นวารินทร์ อดีตอธิบดีศาลล้มละลายกลาง -อดีตผู้พิพากษาศาลฎีกา
และชื่อสุดท้าย ที่มีข่าวออกมาแรงช่วงหลายวันที่ผ่านมา ว่าได้แรงหนุนจากพรรคการเมืองสีน้ำเงินและสว.สีน้ำเงิน ให้เข้าไปเป็นประธานกกต. หลังก่อนหน้านี้ก็ไฟเขียวผ่านให้เข้าไปเป็นกกต. นั่นก็คือ “ณรงค์ รักร้อย อดีตผู้ว่าฯสมุทรสาครและอดีตผู้ว่าฯ อุทัยธานี”ที่แนบแน่นกับบ้านใหญ่อุทัยธานี ทั้งชาดา -มนัญญา ไทยเศรษฐ์ อดีตรมช.เกษตรฯ เพราะเป็นพ่อเมืองอุทัยธานีถึงสามปีเต็ม
และลือกันว่า ก็มีความสัมพันธ์อันดีกับ ขั้วอีสานใต้ พรรคสีน้ำเงิน เพราะเคยเป็นปลัดอำเภอและรองผู้ว่าฯสุรินทร์ จนลือกันหนักว่า ขั้วนี้ ปัจจุบันคุมเสียงกกต.ที่จะโหวตให้เป็นประธานกกต.ได้แล้วอย่างน้อยๆสามเสียง รวมตัวนายณรงค์ เองด้วย ซึ่งหากได้มาอีกแค่หนึ่งเสียงเท่ากับเป็นสี่เสียงจากเจ็ดเสียง ก็มีลุ้นเข้าวินเป็นประธานกกต.คนใหม่ได้
อย่างไรก็ตาม มีข่าวบางกระแสบอกว่า ขั้วอำนาจปัจจุบันในตึกกกต.ก็ตั้งป้อมสกัดอย่างหนัก มีการสร้างข่าวดักไว้ไม่ให้ขึ้น ทำนองเช่น ณรงค์ อดีตผู้ว่าฯ ใกล้ชิดบ้านใหญ่ขั้วน้ำเงิน อีกทั้งยังไม่ได้เป็นกกต.แม้แต่วันเดียว ยังไม่มีประสบการณ์การทำหน้าที่ กกต. ทำให้ หากเข้าไปเป็นประธานกกต.อาจวางตัวลำบากในการคุมการเลือกตั้งปีหน้า 2569 รวมถึงการวางตัวในคดีฮั้วสว.
ยิ่งหากผลคดีฮั้วสว.ออกมา คดีพลิก รูปคดีเปลี่ยนจากหนักเป็นเบา มันจะยิ่งทำให้กกต.ตกเป็นเป้า
ตรวจสอบข่าวเรื่องนี้หลายระดับ จับทางได้ว่า กระแสข่าวสกัด ณรงค์ อดีตผู้ว่าฯ ถูกปล่อยออกมาจากขั้วอำนาจปัจจุบันในตึกกกต.ที่ต้องการจะเป็นประธานกกต.เสียเอง เลยปล่อยข่าว ดิสเครดิต
เพราะจนถึงขณะนี้ ยังไม่ชัดเลยว่า นายณรงค์ อดีตผู้ว่าฯ จะลงชิงประธานกกต.คนใหม่หรือไม่ แม้ข่าวบางกระแสบอกว่าแนวโน้มเอาแน่ แต่กำลังรอสัญญาณบางอย่างจาก”ซอยรางน้ำ” เพราะซอยรางน้ำ ก็อาจเกรงแรงต้าน เสียงวิจารณ์ทำนอง สีน้ำเงิน ยึดประเทศ ยึดสภาสูง ยึดองค์กรอิสระ ยึดกกต. อย่างไรก็ตาม หากซอยรางน้ำสั่งลุย ลงชิงประธานกกต. งานนี้คงต้องวัดกำลังกันในกกต.แล้วว่า สุดท้าย ใครจะได้เป็นประธานกกต.คนใหม่
ขณะที่มีคนจากขั้วสีแดงจะขอเป็นประธานกกต. ขั้วน้ำเงิน ก็ไม่ยอมเช่นกัน มีการส่งข้อมูลไปทั่วว่า แคนดิเดตชิงประธานกกต.บางคน ก็ออกขั้วแดง เห็นได้จาก มีการตั้ง อดีตหน้าห้อง-อดีตที่ปรึกษาส่วนตัว ของพิชิต ชื่นบาน อดีตรมต.สำนักนายกฯ เจ้าของตำนาน ถุงขนมสองล้านบาท เป็นที่ปรึกษา-ผู้เชี่ยวชาญประจำตัว
จนทำให้ แคนดิเดตชิงประธานกกต.คนดังกล่าว พอรู้ว่ากำลังตกเป้า เลยรีบเปลี่ยนตัว ปรับออกจากตำแหน่งเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา เพื่อเคลียร์ตัวเองว่าเป็นกลางทางการเมือง ก่อนลงชิงประธานกกต.คนใหม่อังคารที่18 พฤศจิกายนนี้
การเคลื่อนไหวชิงเก้าอี้ประธานกกต. เห็นเงียบๆ แต่ลึกๆ ข่าวหลายสายให้ข้อมูลการันตีงานนี้สู้กันสนุก เพียงแต่ ว่า แต่ละฝ่ายเดินเกมกันเงียบๆ ไม่ออกลูกโฉ่งฉ่าง แต่หวังผลสูง กับการชิงเก้าอี้ประธาน 7 เสือกกต. เพื่อต่อยอดไปถึงการดูแลการเลือกตั้งส.ส.ในปีหน้าและคดีฮั้วสว. ที่มีผลต่อสว.สีน้ำเงินร่วม 136 คนและพรรคสีน้ำเงินโดยตรง