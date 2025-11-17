โจ๊ก จนตรอก
5 คดีจ่อคอหอย
ที่คนเชียร์ควรรู้
พลตํารวจเอกสุรเชษฐ์ หักพาล หรือบิ๊กโจ๊ก กำลังติดลมกับเกมปั่นกระแสสังคม "ตำรวจเป็นแก๊งอาชญากรรมที่ใหญ่ที่สุด"
ล่าสุด บุกไปยัง บช.สอท. หรือตำรวจไซเบอร์ ยื่นร้องย้อนหลัง หาว่าตำรวจชุดจับกุมเขา พยายามดึงคดีไว้ทำเอง แทนที่จะส่งให้ ป.ป.ช.
คนที่อ่านขาด มองทะลุบิ๊กโจ๊กปรุโปร่ง ก็คือ บิ๊กเต่า พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว ชี้ว่าสาเหตุที่บิ๊กโจ๊กเคลื่อนไหวฟาดงวงฟาดงาหนักกว่าทุกครั้ง ดูแล้วเป็นลักษณะของคนที่กำลัง "จนตรอก"
"เขาจนตรอกหรือเปล่า ถึงได้ออกมาฟัด ไม่ว่าจะเป็นผู้มีพระคุณหรือศัตรู ใครเดินเข้ามาก็ฟัดหมด มันเป็นเพราะเวลาเขาใกล้หมดแล้วหรือเปล่า" นี่คือคำพูดของบิ๊กเต่า
ในฐานะที่ทำคดีมากับมือ ได้เห็นพยานหลักฐานในหลายคดีของบิ๊กโจ๊ก บิ๊กเต่าชี้ว่า บิ๊กโจ๊กไม่รอดแน่ หนีระบบไม่ได้ ระบบก็คือกฎหมาย และการตรวจสอบ บิ๊กโจ๊กจะอาละวาดเนรคุณองค์กรตัวเองอย่างไร ก็หนีระบบไม่พ้นอยู่ดี
บิ๊กเต่าทำนายว่า สุดท้ายบิ๊กโจ๊ก จะหนีคดีไปอยู่เมืองนอก ทิ้งให้ลูกคู่คนใหม่อย่างนายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ ต้องอยู่เดียวดายไป หรือไม่ อาจถึงขั้นมีชะตากรรมแบบเดียวกับ ทนายตั้ม นายษิทรา เบี้ยบังเกิด ม้าใช้คนเก่าของบิ๊กโจ๊ก
ไล่เรียงคดีที่กำลังต้อนบิ๊กโจ๊กให้จนตรอก ตอนนี้ก็มีประมาณ 5 เรื่อง ล้วนแต่จ่อคอหอย กดดัน บีบคั้น ตำรวจสีเทาผู้นี้ จนต้องดิ้นเฮือกสุดท้าย ประกอบด้วย
1.คำสั่งยึดทรัพย์จากศาลแพ่ง ตามที่ ปปง. ยื่นร้องขอศาลแพ่งไปแล้ว จากพฤติกรรมที่บิ๊กโจ๊กเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์ ซึ่งเรื่องนี้ บอกเลยว่า อีกไม่นาน
2.คดีฟอกเงิน ซึ่งทาง ปปง. แจ้งความไว้ที่ สน.บางรัก กรณีบิ๊กโจ๊กกับเมีย เอาเงินจากบัญชีม้าเว็บพนัน ไปซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตกว่า 1.7 ล้านบาท
คดีนี้ สน.บางรัก รอหนังสือตอบกลับจาก ปปช. เรื่องอำนาจการดำเนินคดีว่าเป็นของใครกันแน่ ซึ่งจริงๆ แล้ว สน.บางรัก ก็รู้ว่าไม่ใช่อำนาจของ ปปช. แต่สอบถามไว้ก่อน เพื่อป้องกันการแถจากบิ๊กโจ๊ก
ทันทีที่มีหนังสือตอบเป็นทางการ มา จะมีการเรียกบิ๊กโจ๊กมาแจ้งข้อหา ส่งสำนวนอัยการ เพื่อฟ้องศาล ซึ่งสำนวนนั้น ทำเสร็จ รอบิ๊กโจ๊กมานานแล้ว
3.คดีเว็บ BNK Master ของ สน.เตาปูน ซึ่งถือเป็นคดีสำคัญสุด ที่ทำเอาบิ๊กโจ๊กโดนไล่ออก โดยชุดสืบสวน PCT-4 จับผู้ต้องหาได้ยกแก๊ง ไล่เรียงจากบิ๊กโจ๊ก และบรรดาลูกน้องสนิท ลงไปถึงคู่ขวัญเจ้าของเว็บ คือ "อู๊ด หาดใหญ่" และ พิมพ์วิไล ที่เพิ่งออกมาตีหน้าเศร้า เล่าความเท็จ ตามบทพูดที่มีคนเขียนให้
4.คดีคำสั่งให้บิ๊กโจ๊กออกจากราชการไว้ก่อน ซึ่งทางศาลปกครอง น่าจะนำเข้าสู่ที่ประชุมใหญ่ ในเร็วๆนี้ ซึ่งก็เป็นอีกคดีที่บิ๊กโจ๊ก ไม่น่ารอด
5.คดีบิ๊กโจ๊กร่ำรวยผิดปกติ แจ้งบัญชีทรัพย์สินเป็นเท็จต่อ ปปช. คดีนี้ การสอบสวนหลักๆ เสร็จสิ้นแล้ว แต่ดันมี นาย อ. มาคอยเตะถ่วงโน่นนี่นั่น ให้คดีล่าช้าอย่างสุดชีวิต
ไม่ว่ากระแสกองเชียร์ จะเป็นอย่างไร แต่บิ๊กโจ๊กก็จะเป็นไปตามคำทำนายของบิ๊กเต่า คือ ไม่อาจหนีรอดระบบไปได้
ส่วนพวกที่ออกมาเชียร์บิ๊กโจ๊กเย้วๆ นั้น สภาพก็ไม่ต่างจากคนเขมรที่หน้ามืดเชียร์ฮุนเซน ขนาดเห็นกงจักรตำตา ก็ยังดูไม่ออกว่าเป็นกงจักร ลองไร้สติได้ถึงขนาดนี้ ก็อย่าเที่ยวไปเหยียดคนเขมรที่คลั่งไคล้ใหลหลงฮุนเซนเลย