ดร.เอ้ ชี้ทูตไทยต้องคม
อนุทิน ควรเล่นให้เป็น
รักษามิตรมหาอำนาจ
ถือเป็นแรงสั่นสะเทือนด้านการเมืองระหว่างประเทศคัรั้งสำคัญ หลังสหรัฐอเมริกาแจ้งระงับการเจรจากรอบความตกลงการค้าต่างตอบแทนกับไทยเป็นการชั่วคราว ประเด็นนี้ได้จุดกระแสวิพากษ์ถึงทิศทางนโยบายต่างประเทศของไทยว่าจะเดินต่ออย่างไรในบริบทโลกที่แข่งขันดุเดือด โดยหลายฝ่ายต่างจับตาว่า เหตุการณ์นี้สะท้อนความท้าทายด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่รัฐบาลไทยต้องเร่งจัดการอย่างรอบคอบ เพื่อไม่ให้เศรษฐกิจและโอกาสทางการค้าของประเทศต้องเสียหายไปมากกว่านี้
นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ หัวหน้าพรรคไทยก้าวใหม่ แสดงความคิดเห็นว่า ถือเป็นข้อพิสูจน์ชัด หากวันนี้หากเราคิดแค่จะเล่นการเมือง สุดท้ายผลกระทบถึงประเทศไทยในทุกด้าน ต้องยอมรับว่าประเทศไทยอยู่คนเดียวไม่ได้ต้องพึ่งพามหาอำนาจ ไม่ว่าจะเป็นสหรัฐฯ หรือจีน ดังนั้นวิธีการดำเนินนโยบายหรือการสื่อสารทางการทูต ประเทศไทยต้องเฉียบคม
ทั้งนี้หลายประเทศทำได้ดี แม้เขาจะอยู่ในภาวะที่ลำบากกว่าเรา ยกตัวอย่าง ประเทศเวียดนามที่ไม่ได้ดูแค่สหรัฐฯหรือจีนเท่านั้น แต่ยังมีรัสเซีย เวียดนามอยู่ตรงกลางของสามมหาอำนาจ ซึ่งทำให้ประเทศเขารวยขึ้น หรือประเทศตุรกีที่อยู่ระหว่างอาหรับ รัสเซียและสหรัฐฯ ปรากฏว่าเศรษฐกิจของเขาได้รับการเกื้อหนุน ทั้งที่ทั้งสามกลุ่มที่ไม่ถูกกัน
นายสุชัชวีร์ กล่าวว่า ดังนั้นวันนี้จึงต้องเป็นเรื่องของความเฉียบคมทางการทูต ประเทศไทยต้องระมัดระวังเรื่องประเด็นทางการเมืองที่อาจเกี่ยวข้องกับประเด็นทางการทูตและเศรษฐกิจ สำคัญคือทำอย่างไรก็ได้ อย่าให้คนไทยยากจนกว่านี้ หากเราจำเป็นจะต้องประสานกับทุกฝ่ายก็จะต้องทำให้สำเร็จ เพื่อยึดถือผลประโยชน์ของชาติปากท้องของประชาชนเป็นหลัก