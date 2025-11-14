เขมรเดินเกมมีนัยยะ
จับตาปราสาทตาควาย
พลโท บุญสิน พาดกลาง อดีตแม่ทัพภาคที่ 2 มองสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา พื้นที่บ้านหนองหญ้าแก้ว จังหวัดสระแก้ว ที่อ้างว่าทหารไทยยิงพลเรือนเขมร อาจเป็นเกมอย่างหนึ่ง สร้างสถานการณ์เพื่อกลบข่าวที่จังหวัดสุรินทร์ ส่วนหลังจากนี้จะยังยั่วยุแบบนี้อีกหรือไม่นั้น คิดว่ามีนัยยะพอสมควร ต้องรอดูเจตนารมณ์ของผู้นำเขาต้องการอะไร ในความคิดของตนตามแนวชายแดนก็มีส่วนเชื่อมโยงสถานการณ์กัน และอาจมีส่วนหนึ่งที่ดึงความสนใจไปที่ปราสาทตาควาย การที่รัฐบาลตอบโต้ งดปล่อยตัวเชลยศึก และการประณาม คิดว่าถูกต้องแล้ว
เตือนมาเลย์ระวังการเสนอข่าว
นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยกรณีสำนักข่าว Bernama ของมาเลเซีย รายงานว่า ทีมผู้สังเกตการณ์อาเซียน (AOT) ระบุว่าทุ่นระเบิดที่ทหารไทยเหยียบไม่ใช่ของใหม่ ซึ่งไม่ตรงกับคำกล่าวภาษาต้นฉบับ ไม่ตรงกับหลักฐานความจริง ฝ่ายไทยตรวจสอบแล้วเป็นการวางทุ่นระเบิดใหม่โดยกัมพูชา ส่งผลให้เกิดความเข้าใจผิด เรื่องนี้ละเอียดอ่อน ขอความระมัดระวังในการเผยแพร่ ถ้าเกิดความผิดพลาดทำให้ไทยเสียประโยชน์ รัฐบาลไทยต้องต่อสู้ถึงที่สุด
ขอช้างพลายกลับไทย
นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรีและรมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เผยกรณีขอช้างพลายประตูผาและพลายศรีณรงค์ ที่ถูกส่งไปศรีลังกากลับไทย ต้องใช้ขั้นตอนทางการทูต ได้ขอพบทูตศรีลังกา เพื่อพูดคุยเรื่องแนวทาง จะไม่พูดว่าไปขอในสิ่งที่เขาดูแลไม่ดี เพราะพูดไม่ได้ แต่จะเจรจาเรื่องความเห็นใจกันและกัน เรื่องนี้เป็นเรื่องระดับรัฐบาลกับรัฐบาล ไม่ใช่ระดับกระทรวง
สารพัดปัญหาสินค้าเกษตร
นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รมว.พาณิชย์ หารือสมาคมโรงสีข้าวไทย สมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย และสมาคมการค้าพืชไร่ รับฟังปัญหาข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ซึ่งสมาคมได้สะท้อนปัญหาหลายด้าน ทั้งราคาตกต่ำ ต้นทุนการผลิต และการหาตลาดรองรับผลผลิต เพื่อให้รัฐบาลเร่งพิจารณามาตรการช่วยเหลือให้ตรงจุด
ศึกภูมิรัฐศาสตร์ปะทุ
สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานว่า กระทรวงการต่างประเทศไต้หวันออกแถลงการณ์ ระบุ สหรัฐฯ อนุมัติขายชิ้นส่วนและยุทโธปกรณ์ทางทหารมูลค่า 330 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 10,683 ล้านบาท ซึ่งเป็นการขายอาวุธครั้งแรกนับตั้งแต่นายโดนัลด์ ทรัมป์ กลับมารับตำแหน่ง โดยไต้หวันร้องขอส่วนประกอบที่ต้องสั่งทำพิเศษ อะไหล่ ชิ้นส่วนซ่อม วัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณ์เสริม ขณะที่จีนระบุว่าเป็นการละเมิดหลักการจีนเดียวอย่างร้ายแรง และคัดค้านถึงที่สุด