เปิดฉากยิง-ปั่นไอโอ
มุกเขมรลอบกัดไทย
พลตรี วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก เปิดข้อมูล ฝ่ายกัมพูชาสร้างสถานการณ์ ให้ทหารเปิดฉากยิงเข้ามาในบ้านหนองหญ้าแก้ว จนฝ่ายไทยต้องตอบโต้ตามกฎการใช้กำลัง เพื่อดูแลความปลอดภัยให้ชาวไทย หลังเกิดเหตุกัมพูชาสร้างข่าวบิดเบือนสร้างภาพว่าเป็นเหยื่อการกระทำของฝ่ายไทย กล่าวหาไทยเปิดฉากยิงพลเรือนกัมพูชา เป็นฝ่ายละเมิดข้อตกลง ไทยมีหลักฐานชัดเจน ทุ่นระเบิดแบบ PMN-2 วางใหม่ บริเวณใกล้เคียงยังพบอีก 3 ทุ่น สอดคล้องกับข้อมูลว่าทหารกัมพูชาลักลอบตัดลวดหนามที่ไทยวางไว้ และยังนำชีวิตประชาชนกัมพูชาเป็นช่องทางสร้างข่าวเท็จอย่างน่าละอาย
"ตำรวจรับส่วย"คำนี้แสลงใจ
ที่ประชุมคณะกรรมาธิการ(กมธ.) ความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ สอบถามพยานปากเอกอ้างโอนเงินเว็บพนันเข้ากระเป๋าตำรวจ ขณะที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน(ปปง.) ระบุชัดนายชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว สส.สงขลา พรรคกล้าธรรม เป็นเจ้าของเว็บจิมิ88-จิมิ44 แจงอายัดทรัพย์ 36 ล้านบาท ที่เหลือเป็นของพรรคพวก รวม 69 รายการ ด้านพล.ต.อ.กรไชย คล้ายคลึง รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ โวยประธานให้สื่อถ่ายทอดสดการประชุมทำให้ตำรวจเสียชื่อ บอก "คำว่าตำรวจรับส่วย คุณว่ามีหรือไม่ เราไม่ปฏิเสธ ผมก็ไม่รับ ยังไม่ได้ตัดสิน แต่เขียนไปแล้วว่ามีตำรวจรับส่วย"
น้ำท่วมภาคกลาง 1.2 ล้านไร่
GISTDA เปิดข้อมูลจากดาวเทียม พบน้ำท่วมขังในพื้นที่ 10 จังหวัดภาคกลาง ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี ลพบุรี นครปฐม ชัยนาท อ่างทอง สิงห์บุรี สระบุรี นนทบุรี และปทุมธานี ประมาณ 1,293,745 ไร่ ระดับความลึกไม่น้อยกว่า 1 เมตร ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม ชุมชนที่อยู่อาศัย รวมถึงเส้นทางคมนาคมสำคัญบางส่วน
ยังไม่สรุปวงเงิน เฟส 2
นายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง เผยถึงโครงการคนละครึ่ง พลัส เฟส 2 มีงบกลางที่นำมาใช้แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ กรอบวงเงิน 100,000 ล้านบาท หากต้องการให้เดินหน้าต่อเนื่องเดือน ม.ค. 2569 จะเสนอ ครม. อนุมัติในเดือน ธ.ค. นี้ ซึ่งในหลักการผู้เข้าร่วมเฟส 2 ที่ไม่เคยเข้าเฟส 1 ควรได้รับวงเงินมากกว่า ส่วนผู้เข้าเฟส 1 มีสิทธิเข้าเฟส 2 ส่วนตัวเลขวงเงิน 4,000 บาท เป็นเพียงการยกตัวอย่าง ไม่ใช่ข้อสรุปชัดเจน
หน่วยจู่โจมศูนย์ฉ้อโกง
สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานว่ากระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ ตั้ง "หน่วยจู่โจมศูนย์ฉ้อโกง" (Scam Centre Strike Force) เพื่อต่อสู้กับการฉ้อโกงการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลที่พุ่งสูงขึ้น จากองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติที่มีฐานกระจายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยคณะทำงานเฉพาะกิจเป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำนักงานอัยการเขตโคลัมเบีย และสำนักงานภารกิจลับ เพื่อสอบสวน ขัดขวาง ดำเนินคดีผู้ที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมหลอกลวงออนไลน์ หรือสแกมเมอร์