แม้หวังตั้งสงบ
จงเตรียมรบให้พร้อมสรรพ
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย เผยได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา โดยเปิดช่องทางสื่อสารตลอด 24 ชั่วโมง ส่วนที่มีเสียงดังคล้ายระเบิดบริเวณบ้านหนองจาน-หนองหญ้าแก้ว เราไม่ยอมให้ใครมาคุกคามอธิปไตยของเรา ไม่ยอมให้ประชาชนและทหารต้องประสบภัยอันตราย ทหารมียุทธวิธี รัฐบาลสนับสนุนเต็มที่ แม้หวังตั้งสงบ จงเตรียมรบให้พร้อมสรรพ มีคำสั่งสอนมาตั้งแต่บรรพบุรุษ ได้ให้อำนาจทหารในการตัดสินใจตั้งแต่วันแรกที่มาเป็นนายกฯ แล้ว
แช่แข็งเข้าทางเขมร
นายรังสิมันต์ โรม ประธานคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ ตั้งข้อสังเกตกรณีกัมพูชาลอบวางทุ่นระเบิด โลกล้อมให้แก้ปัญหาสแกมเมอร์ แต่เมื่อเกิดเหตุประเด็นเปลี่ยน รัฐบาลไทยแช่แข็งข้อตกลงสันติภาพ ทำให้การแก้ปัญหาสแกมเมอร์หยุดลงทันที ใครได้ประโยชน์จากเหตุการณ์นี้ แนะรัฐบาลตัดแขนขาทุนสีเทา ไส้ศึกทรยศต่อชาติ
ฟ้องโลกทันควัน
นายอุม ราตรี ผู้ว่าราชการจังหวัดบันเตียเมียนเจย พร้อมด้วยกองทัพกัมพูชา นำคณะผู้สังเกตการณ์อาเซียน (AOT) ลงพื้นที่เร่งด่วน ตรวจสอบอาการบาดเจ็บของพลเรือนกัมพูชา 3 ราย ซึ่งกำลังรักษาตัวในห้อง ICU โรงพยาบาลมิตรภาพกัมพูชา-ญี่ปุ่น มงคลบุรี โดยอ้างว่าทหารไทยกราดยิงพลเรือนกัมพูชาที่หมู่บ้านเปรยจัน จังหวัดบันเตียเมียนเจย เมื่อช่วงเย็นวันที่ 12 พ.ย. ที่ผ่านมา
เร่งระบายน้ำลงอ่าวไทย
นายสุริยพล นุชอนงค์ อธิบดีกรมชลประทาน เผยสถานการณ์ฝนตอนบนเริ่มลดลง ส่งผลให้สถานการณ์น้ำเริ่มคลี่คลาย โดยที่สถานี C.2 อ.เมือง จ.นครสวรรค์ มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 2,999 ลบ.ม./วินาที ซึ่งได้ควบคุมการระบายผ่านเขื่อนเจ้าพระยา 2,900 ลบ.ม./วินาที ร่วมกับปรับลดการระบายน้ำผ่านเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เหลือ 200 ลบ.ม./วินาที และเร่งระบายน้ำออกสู่อ่าวไทยต่อเนื่อง
คว่ำบาตรเอี่ยวสแกมเมอร์
สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานว่า กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ออกแถลงการณ์คว่ำบาตรบุคคล 5 ราย และนิติบุคคล 3 แห่ง ที่มีฐานอยู่ในเมียนมาและไทย โดยระบุว่า พัวพันกับการบังคับใช้แรงงานเพื่อหลอกลงทุนออนไลน์ ทั้งนี้ กระทรวงการคลังสหรัฐประเมินว่า ชาวอเมริกันสูญเสียเงินมากถึง 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ 323,700 ล้านบาท ให้ขบวนการสแกมเมอร์ ซึ่งมีฐานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เมื่อปี 2567 เพิ่มขึ้น 66% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า