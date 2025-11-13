“แม่โด้-น้องเจ้าขุน” แม้พิการทั้งคู่และต่างสายเลือด แต่รักและดูแลกันราวแม่ลูกที่แท้จริง ทั้งยังช่วยเหลือสังคม ฝึกอาชีพให้ผู้พิการมีรายได้!

รายการ ฅนจริงใจไม่ท้อ วันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2568 ที่ผ่านมา พาคุณผู้ชมไปที่ จ.ลำปาง เพื่อรู้จัก “แม่โด้และน้องเจ้าขุน” ที่แม้มีความพิการทั้งคู่ ทั้งยังไม่ใช่แม่ลูกที่แท้จริง แต่ทั้งสองก็รักและผูกพันราวกับเป็นแม่ลูกกันจริงๆ ไม่เท่านั้น แม่โด้ยังช่วยเหลือผู้พิการให้มีอาชีพและรายได้อีกด้วย
ปราณี วัฒนาสวัสดิ์ หรือ “แม่โด้” กับวัย 61 ปัจจุบันเป็นประธานศูนย์ฝึกอาชีพชมรมคนพิการวังเหนือ จ.ลำปาง ซึ่งศูนย์ฯ นี้ตั้งมา 30 ปีแล้ว
“ตั้งแต่เกิดมา แม่โด้ก็ไม่ได้เดิน เป็นโปลิโอ อยู่แต่บ้าน ทีนี้ขามันติดกัน เลยไปรักษาที่เชียงใหม่ พอดีขายืดแล้ว ไปสมัครอยู่ชมรมคนพิการวัดอุโมงค์ ก็เลยไปเจอกับพ่อประณต เล่าความเป็นไปเป็นมา พ่อประณต ตั้งแต่ลิ้นปี่ไม่มีความรู้สึก ตกเสาไฟฟ้า อยู่กันได้ 30 ปีเหมือนกัน ท่านเสียไปได้ 2 ปีกว่า แม่โด้เลยมารับแทน ต้องดูแลศูนย์ฯ นี้แทน”
ศูนย์ฝึกอาชีพชมรมคนพิการวังเหนือของแม่โด้ ไม่ใช่แค่ศูนย์ที่ช่วยเหลือคนพิการเท่านั้น แต่รวมถึงผู้ป่วยและผู้สูงอายุด้วย
“เดี๋ยวนี้เราเป็นศูนย์บริการช่วยเหลือผู้พิการ ต่อบัตรคนพิการ นำพาคนพิการไป รพ. มีรถเข็น มีออกซิเจน เราเป็นศูนย์ยืมคืนด้วย มีเตียงนอน ไม้ค้ำยัน รถเข็น มีหมดทุกอย่าง (ถาม-ไม่ใช่แค่ผู้พิการ ผู้ป่วยธรรมดาก็ได้?) ได้ สูงอายุก็ได้ (ถาม-ภารกิจของชมรมก็ดูแลผู้ป่วยผู้พิการที่อยู่ในชุมชน พื้นที่กี่ตำบล? ) 8 ตำบล ก็ 900 กว่าคน”
“เราพิการ เวลาเราอยู่แต่บ้าน เราก็เหงา ไปไหนก็ไม่กล้าออกบ้าน เพราะเหมือนเราไปตัวคนเดียว เวลาเราไปไหนก็มีแต่คนมองไง โอ้ นี่พิการอย่างโน้นอย่างนี้ เวลาเราออกไปข้างนอก เราว่าเราเป็นมากกว่าเพื่อนแล้วนะ แต่คนอื่นเป็นมากกว่าเราอีก เราก็มีแรงบันดาลใจว่า ถ้าได้กลับมาอยู่บ้าน จะมาตั้งชมรมอะไรแบบนี้”
โชคชะตาพาให้ได้เลี้ยง “น้องเจ้าขุน” เด็กไร้แขน!
“ก็แม่เป็นชมรม ก็เห็นเจ้าขุนเกิดตั้งแต่เล็กๆ พอได้เดือนกว่า ก็มีคนวิ่งมาบอก แม่โด้รู้หรือเปล่าว่า เดี๋ยวนี้มีเด็กเกิดไม่มีแขน บอกว่า จริงเหรอ มีแต่คนไปดูเต็มเลย เราก็ไปดู ตอนนั้นเขาได้เดือนกว่า 2 เดือน เขาก็อุ้มมาให้ดู แม่ก็ดูแลเขามาตลอด ให้แพมเพิส ให้นม พอดี 3 ขวบ พ่อกับลุงเขาอุ้มมาให้ จริงเหรอ จริง เขาว่า เราก็อยากได้ตั้งแต่เด็กๆ แล้วไง เขาไม่ให้”
“ตอนที่แม่เอาเจ้าขุนมาเลี้ยง แม่โดนโจมตีเยอะมาก เอาเจ้าขุนมาหากินบ้าง เราเลี้ยง เรารู้ว่าคนพิการ เวลาเราเก็บไว้ในบ้าน มันจะไม่ได้ เราต้องเอาออกสื่อออกสังคม เขาจะไม่อาย สังคมจะได้รู้ไงว่าเราเป็นอะไร”
ด้านรัฐกิจ ป้อสีลา หรือน้องเจ้าขุน ที่เกิดมาพร้อมความพิการไร้แขน เผยถึงการเลี้ยงดูของแม่โด้ว่า“แม่โด้เป็นคนสอนผมตั้งแต่เด็กว่า ให้ขุนช่วยเหลือตัวเองตั้งแต่เด็ก ให้ออกสังคม ทำให้ไม่อาย”
“ตื่นเช้ามาก็ล้างหน้าแปรงฟัน อาบน้ำ และแต่งตัว ก็ช่วยเหลือตัวเอง ก็ไปช่วยแม่โด้ทำงาน (ถาม-หนูสามารถทำกิจกรรมชีวิตตัวเองได้หมดเลย?) ได้เป็นบางอย่าง แต่บางอย่างก็ทำไม่ค่อยได้ (ถาม-อันไหนที่ทำไม่ได้บ้าง?) ที่ยากๆ ก็ใส่กางเกง (ถาม-แต่ล้างหน้าแปรงฟันทำได้?) ครับ (ถาม-แล้วเวลาว่างขุนเล่นอะไร?) เวลาว่างผมชอบวาดรูป เพราะมันสนุกดี”
“(ถาม-แล้วตอนนี้เจ้าขุนเรียนหนังสืออยู่หรือเปล่า?) เรียนครับ อยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (ถาม-ชอบเรียนวิชาอะไรมากที่สุด?) วิชาที่ชอบเรียนก็มีอังกฤษ พละ ศิลปะ (ถาม-พละต้องใช้ร่างกายเยอะ หนูเล่นได้หรือ?) ได้ (ถาม-ส่วนใหญ่เป็นกีฬาประเภทไหน?) กีฬาประเภทใช้เท้าเล่น ฟุตบอล (ถาม-เคยวิ่งๆ ไปแล้วล้มไหม?) ก็เคย ตอนนั้นทรงตัวไม่ค่อยดี (ถาม-มีอะไรไหมตั้งแต่เจ้าขุนเด็กๆ ทำไม่ได้ แต่ตอนนี้ทำได้แล้ว?) ก็จะเป็นสระผม เมื่อก่อนให้แม่โด้สระให้ ทุกวันนี้ใช้เท้าสระ”
ด้านแม่โด้ ยอมรับว่า แม้น้องเจ้าขุนไม่มีแขน แต่น้องสามารถทำสิ่งต่างๆ ได้หมด“อะไรเขาก็มีความสามารถทำได้หมด วาดรูปก็ได้ เย็บผ้าก็ได้ อะไรได้หมด ที่แม่ทำของชำร่วย เขาทำได้หมด ไลฟ์สดขายของชำร่วย เพจน้องเจ้าขุน 3-4 ขวบ เขาก็ไลฟ์สดขายของแล้ว ระบายกระเป๋าขายบ้าง”
แม่โด้ภูมิใจ มีน้องเจ้าขุนเข้ามาในชีวิต!
“วันแม่ ครั้งแรกที่ไปเข้าอนุบาล ครูก็บอกว่าวันนี้วันแม่ เอาเจ้าขุนมาไหว้ เราน้ำตาไหล เราไม่มีลูกเนอะ แต่เขาเป็นส่วนหนึ่งของเรา เราเลี้ยงเขามา ตัวเล็กๆ เดี๋ยวนี้ภูมิใจมากเลยมีเจ้าขุน (ถาม-เจ้าขุนเปลี่ยนแปลงชีวิตแม่โด้ยังไงบ้าง?) เปลี่ยนแปลงเยอะ มีกำลังใจขึ้น ตั้งแต่พ่อประณตเสียไป ถ้าไม่มีเจ้าขุนแม่โด้แย่เลยนะ”
แม่โด้สอนน้องเจ้าขุนเสมอว่า ต้องช่วยเหลือคนที่ลำบากกว่า“แม่ชอบเอาของไปให้ผู้พิการ ก็พาเขาไปด้วยตั้งแต่เด็กแล้ว เราก็ต้องสอนเขาว่าเราเป็นแบบนี้ เราต้องช่วยเหลือคนนะลูกนะ เขามีโอกาสกว่าคนอื่น เวลาไปไหน จะสอนเขาตลอดว่า ขุนต้องช่วยเหลือนะ คนเขาเป็นอย่างโน้นอย่างนี้ หนูเห็นไหมเขาลำบากยิ่งกว่าเราอีก ต้องสงสารเขานะ”
น้องเจ้าขุนซึมซับสิ่งที่แม่โด้สอน!
“ขุนอยากไปอยู่แล้ว เพราะขุนอยากช่วยเหลือผู้พิการที่เขาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ (ถาม-เป็นยังไงบ้างเวลาเราไปเยี่ยมผู้ป่วยผู้พิการที่เขาเคลื่อนไหวไม่ได้?) ขุนก็รู้สึกสงสารเขา และขุนก็รู้สึกดีใจที่ขุนเอาไปให้ เห็นรอยยิ้มเขา ขุนก็ดีใจแล้ว”
ปัจจุบัน ศูนย์ฝึกอาชีพชมรมคนพิการวังเหนือของแม่โด้ นอกจากช่วยผู้พิการให้มีอาชีพแล้ว ยังช่วยให้มีรายได้อีกด้วย
สมภพ คนเที่ยง ผู้พิการมือเท้า ซึ่งฝึกอาชีพอยู่ที่ศูนย์ฯ ของแม่โด้ เผยว่า การใช้ชีวิตอยู่ที่ศูนย์ฯ นี้มีความสะดวกสบาย“(ถาม-แล้วชมรมช่วยเหลือพวกเรายังไงบ้าง?) ชมรมก็เอาแพมเพิสไปให้คนที่เขาติดเตียง (ถาม-แล้วชมรมช่วยเหลือพี่เรื่องไหนบ้าง?) ช่วยเหลือปรับสภาพบ้าน ช่วยเรื่องการเดินทาง การประชุม ช่วยเรื่องงาน (ถาม-ปัจจุบันงานของพี่ทำอะไรบ้าง?) เย็บผ้า ทำโคม (ถาม-แล้วรายได้เขาจ่ายยังไง?) เป็นเดือน”
แม่โด้ดีใจได้มีส่วนช่วยให้ผู้พิการมีงานทำ!
“แม่ก็ดีใจ เพราะเราก็มีส่วนช่วยเขาให้มีงานทำ หรือมีแรงบันดาลใจ ดีกว่าอยู่แต่บ้าน ไม่อยากไปไหน เราก็ดึงเขาออกมา เขาจะได้มีแรงบันดาลใจทำงาน คนพิการบางคนอยู่แต่บ้าน ก็ไม่รู้ว่าเขาทำอะไรบ้าง”
สำหรับแม่โด้และน้องเจ้าขุน ตลอดเวลาที่ผ่านมา ทั้งสองต่างเป็นแรงใจให้กัน แม้ไม่ใช่สายเลือดเดียวกัน แต่รักและผูกพันราวกับแม่ลูกที่แท้จริง
“(ถาม-เจ้าขุนทราบใช่ไหมว่าแม่โด้ไม่ใช่แม่ที่ให้กำเนิดเรามา?) ทราบครับ (ถาม-ทุกวันนี้คิดยังไงกับคุณพ่อคุณแม่ที่แท้จริง?) ก็ยังคิดถึง แม่ก็ยังเป็นแม่ลูกกันอยู่เสมอ พ่อก็เป็นพ่ออยู่เสมอ ก็คิดถึงตลอดเวลา เราก็ต้องรักพ่อแม่ เพราะพ่อแม่ให้เราเกิดมา”
“(ถาม-ตอนนี้แม่โด้อายุมากขึ้น ถ้าวันไหนเขาไม่มีเรี่ยวแรง หรือทำอะไรไม่ได้มากมายเหมือนทุกวันนี้ หนูในฐานะที่แม่โด้เลี้ยงดูและรักเหมือนลูก หนูคิดว่าจะสืบสานหรือตอบแทนสิ่งที่แม่โด้ทำให้หนูยังไงบ้าง?) ก็จะเลี้ยงดูแม่โด้ให้ดี ตอนเด็กแม่โด้เลี้ยงผมมา ตอนผมโต ผมก็ต้องเลี้ยงแม่โด้ และช่วยดูแลชมรมคนพิการ (ถาม-อยากบอกอะไรแม่โด้ผ่านทางรายการไหม?) ก็อยากจะบอกว่า รักแม่โด้มากๆ เลย ก็ขอบพระคุณแม่โด้ที่เลี้ยงดูตั้งแต่อายุ 3 ขวบ ผมก็ขอขอบคุณมากๆ และฝากถึงพ่อประณตที่สวรรค์ด้วย ขอบคุณมากๆ เลยนะครับ ถ้าเป็นจริง ก็อยากให้แม่โด้สต๊าฟอยู่ตรงนี้ ไม่อยากให้ไปไหน (ถาม-อยู่ด้วยกันตลอดไปใช่ไหม?) ใช่ครับ”
หากท่านใดต้องการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนตุ๊กตาช้างและผลิตภัณฑ์จากศูนย์ฝึกอาชีพชมรมคนพิการวังเหนือ สามารถติดต่อได้ทางเพจเฟซบุ๊ก “น้องเจ้าขุน”หรือร่วมบริจาคเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของชมได้ที่ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี ชมรมคนพิการอำเภอวังเหนือ โดยนางปราณี วัฒนาสวัสดิ์ฅ นางสมพิศ ไหวคิด และนายสมภพ คนเที่ยง เลขที่บัญชี 530-0-44554-1
