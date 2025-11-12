ร.ร.มหิดลฯ ชูนวัตกรรมแผนที่พยากรณ์โรคระบาด คว้าแชมป์
"Green Mission by Chula x GULF ปี 2"
ปิดฉากอย่างสวยงามสำหรับการแข่งขัน “Green Mission by Chula x GULF ภารกิจรักษ์ยั่งยืน ปีที่ 2” ภายใต้โจทย์ท้าทาย "Climate Change Adaptation โลกเปลี่ยน เราปรับ" ที่จัดโดยบริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (GULF) ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยปีนี้ ทีมที่สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศไปครอง คือทีมจาก โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จากแนวคิดนวัตกรรม “Climate, Health Adaptation & Monitoring Platform” (CHAMP) หรือ แผนที่แสดงข้อมูลและพยากรณ์การระบาดโรค ที่ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลผู้ป่วย สภาพอากาศ และภาพถ่ายดาวเทียม เพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรคอย่างไข้เลือดออกได้อย่างทันท่วงที คว้าโล่พร้อมทุนการศึกษา 40,000 บาท ไปครอง
จากผู้สมัครกว่า 798 ทีมทั่วประเทศ คัดเลือกเหลือ 20 ทีมที่ได้รับโอกาสพัฒนาตนเองอย่างเต็มที่ผ่านกิจกรรมอันหลากหลาย เริ่มจากการทัศนศึกษา ณ โรงไฟฟ้าอุทัยของ GULF และสถานีบริการภาคพื้นดินไทยคม จ.ปทุมธานี เพื่อเสริมสร้างความรู้เชิงลึกด้านพลังงานและดาวเทียม ไฮไลท์สำคัญคือการเข้าร่วมค่าย Bootcamp 3 วัน 2 คืน ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาฯ จ.สระบุรี ซึ่งจัดขึ้นในรูปแบบ Carbon Neutral Event เพื่อเป็นแบบอย่างด้านการลดคาร์บอนฟุตปรินท์ ภายในค่ายอัดแน่นด้วยองค์ความรู้และคำแนะนำที่เข้มข้นจากผู้เชี่ยวชาญคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ, สถาบันคาร์บอนเพื่อความยั่งยืน (CBiS) พี่ๆ นิสิตจากชมรม Club Below 1.5°C ภายใต้คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ และทีมพนักงานกัลฟ์อาสา น้อง ๆ ได้พัฒนาทักษะสำคัญในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผ่านเวิร์คช็อปที่เน้นการลงมือปฏิบัติจริง อาทิ การวิเคราะห์ความเสี่ยงสภาพภูมิอากาศ, การออกแบบเมืองที่ยืดหยุ่น (Climate-resilient), การทำความเข้าใจกรอบนโยบาย NAPs (National Adaptation Plans), การฝึกคิดเชิงกลยุทธ์, ทักษะ Project Management และเทคนิควิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study) นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาทักษะแห่งอนาคต เช่น การคิดเชิงวิเคราะห์ (Critical Thinking) และ Growth Mindset เพื่อให้น้อง ๆ ก้าวสู่การเป็นผู้นำที่พร้อมสร้างผลกระทบเชิงบวกให้กับโลกได้อย่างก้าวกระโดด
ในส่วนของ 6 ฐานกิจกรรม เน้นเปลี่ยนทฤษฎีสิ่งแวดล้อมที่ซับซ้อนให้กลายเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายและกระตุ้นความคิด เช่น ฐาน Climate Tech จากพี่ ๆ GULF ให้ความรู้เชิงลึกด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ตั้งแต่สาเหตุ ผลกระทบ ไปจนถึงการรับมือกับความเสี่ยง (Physical Climate Risks) และแนวทางลดก๊าซเรือนกระจก (GHGs) และการปรับตัว (Climate Adaptation) พร้อมด้วยเกมลับสมองที่ช่วยให้น้องๆ ได้ผ่อนคลายในช่วงพักเบรก แต่ในขณะเดียวกันก็สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ น้อง ๆ ยังได้เรียนรู้ผ่านการเล่น บอร์ดเกม Forsaken Whale, วิเคราะห์ปัญหาการแก้ไขที่ไม่ตรงจุด (Maladaptation), และฝึกเชื่อมโยงประเด็นสิ่งแวดล้อม ในฐาน Connecting the Dot เป็นต้น
ปิดที่การแข่งขัน Hackathon คิดนวัตกรรมเร่งด่วนสุดเข้มข้น ก่อนคณะกรรมการจะคัดเลือก 8 ทีมสุดท้าย เพื่อนำเสนอผลงานรอบชิงชนะเลิศ (Final Pitching) โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนคือความถูกต้องทางวิชาการ ความเป็นไปได้ต่อการประยุกต์ใช้ ความโดดเด่นของแนวทางการพัฒนา และความน่าสนใจของการนำเสนอ สำหรับรางวัลชนะเลิศ คือโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ กับแนวคิดนวัตกรรม “Climate, Health Adaptation & Monitoring Platform” แผนที่แสดงข้อมูลและพยากรณ์การระบาดโรค โดยใช้ข้อมูลผู้ป่วย สภาพอากาศ และภาพถ่ายดาวเทียม โดยหยุดการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก โดยใช้ฐานข้อมูลด้านสภาพอากาศ เพื่อพยากรณ์พื้นที่ที่จะเกิดการระบาดและสามารถเตรียมการรับมือได้อย่างทันท่วงที ส่วนทีมโรงเรียนน้ำพองศึกษา คว้ารองชนะเลิศอันดับ 1 ด้วยโครงการแอปฯ ประเมินความสุกทุเรียนด้วย AI และรองชนะเลิศอันดับที่ 2 คือโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กับโครงการแอปฯ รับมือสุขภาพจาก Climate Change เพราะความเสี่ยงด้านสุขภาพ (เช่น โรคอุบัติใหม่, คลื่นความร้อน, ภัยพิบัติ) เพิ่มสูงขึ้น จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) นอกจากนี้ยังมีรางวัลที่ปรึกษาดีเด่น ที่มอบให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษา 2 ท่าน ได้แก่ ดร.พัสวีพิชญ์ รุ่งโรจน์ตระกูล โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ และ อ.เดชา ขันธจิตต์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา
นางสาวธีรตีพิศา เตวิชพศุตม์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการ บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับทีมนักเรียนโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ที่คว้ารางวัลชนะเลิศ และขอชื่นชมเยาวชนทั้ง 20 ทีมที่ได้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพอันโดดเด่น และความคิดสร้างสรรค์ในการนำเสนอนวัตกรรมเพื่อการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change Adaptation) GULF ภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการจุดประกายและบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งนวัตกรรม ให้เยาวชนได้พัฒนาตนเองอย่างรอบด้าน ผ่านการถ่ายทอดความรู้เชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญด้านความยั่งยืน และการสนับสนุนจากทีมกัลฟ์อาสาที่ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงค่าย ตลอดกิจกรรมที่ผ่านมา เราได้เห็นหลายไอเดียที่สามารถนำไปต่อยอดได้จริง ตอกย้ำอย่างชัดเจนว่า เยาวชนคือพลังขับเคลื่อนที่สำคัญในการเปลี่ยนผ่านสังคมสู่ความยั่งยืน GULF ยังคงมุ่งมั่นในการสนับสนุนศักยภาพของคนรุ่นใหม่ และผลักดันให้เกิดนวัตกรรมที่ยั่งยืน เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่มีความหมายต่อโลกใบนี้ต่อไปค่ะ
ศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และรักษาการผู้อำนวยการสถาบันคาร์บอนเพื่อความยั่งยืน (CBiS) กล่าวว่า ธีมปีนี้ 'โลกเปลี่ยน เราปรับ' ถือว่าตอบโจทย์สถานการณ์ปัจจุบันได้เป็นอย่างดี การที่มีน้อง ๆ เกือบ 800 ทีมสมัครเข้ามาในโครงการ แสดงให้เห็นว่าเครือข่ายเยาวชนที่มีภารกิจและเป้าหมายเดียวกันนี้กำลังเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ โดยตลอดระยะเวลา 5 เดือนที่ผ่านมา แม้กิจกรรมจะเข้มข้น แต่นั่นคือสิ่งที่เติมเต็มประสบการณ์และทำให้น้อง ๆ ได้เรียนรู้ในเชิงลึกมากขึ้น ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการ Green Mission by Chula x GULF จะสามารถดำเนินต่อไปได้ในทุก ๆ ปี เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมและสร้างผู้นำเพื่อโลกที่ยั่งยืนครับ
นายกันตภณ วณิชชานุกร นายกิตตินันนท์ อรรถศิริ และนายวชิรวิชญ์ ชาภูมี จากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ กล่าวว่า โครงการ Green Mission by Chula x GULF เป็นเวทีที่เปิดโลกและให้พวกเราได้แสดงออกถึงศักยภาพของเราครับ ขอขอบคุณที่พาไปเรียนรู้ ณ สถานีภาคพื้นดาวเทียมไทยคม และโรงไฟฟ้าอุทัย ซึ่งช่วยให้เราได้ความรู้และข้อมูลมาต่อยอดในโครงงาน การเข้าค่าย Bootcamp ทำให้ขอบเขตของงานเรากว้างขึ้นมาก เพราะได้ปรึกษากับอาจารย์และพี่ค่าย ถือเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่าในการคิดนวัตกรรมดี ๆ ที่จะช่วยโลกและผู้คนต่อไปครับ
แม้การแข่งขันหลักจะจบลง แต่ความสนุกยังไม่จบ GULF ชวนโหวตกันต่อให้กับทีมที่มีไอเดียนำเสนอโครงงานสุดสร้างสรรค์ ใน Facebook Page Gulf Spark เพื่อชิงรางวัล Popular Vote By GULF ทุนการศึกษา 10,000 บาท โดยจะประกาศผล 12 พฤศจิกายน 2568
สำหรับวิดีโอ Live การแข่งขันรอบ Final Pitching สามารถดูย้อนหลังได้ที่ https://www.facebook.com/share/v/17DA55ewBG/
