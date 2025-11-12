พรรคโอกาสใหม่
จตุพร นำทัพพร้อมลงเลือกตั้ง
เดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
พรรคโอกาสใหม่ ภายใต้การนำของนายจตุพร บุรุษพัฒน์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และอดีตปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกาศความพร้อมเข้าสู่สนามเลือกตั้งทั่วไปปี 2569 อย่างเป็นทางการ โดยชูสโลแกน “โอกาสสำหรับคนไทยทุกคน” พร้อมยืนยันว่าจะเป็นพรรคทางเลือกใหม่ที่รวมพลังจากทุกเจเนอเรชัน เพื่อฟื้นฟูศักยภาพและความมั่นคงของประเทศไทยบนเวทีโลก
นายจตุพร กล่าวว่า พรรคโอกาสใหม่เกิดจากความตั้งใจที่จะสร้างพื้นที่แห่งโอกาส ให้คนไทยทุกกลุ่ม โดยอาศัยประสบการณ์จากการทำงานภาครัฐที่เข้าใจระบบราชการอย่างลึกซึ้ง ผสานกับความคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่ เพื่อนำนโยบายที่ทำได้จริง และเห็นผลจริงมาสู่ประชาชน
หัวหน้าพรรคโอกาสใหม่ เน้นย้ำว่า ประเทศไทยอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ ทั้งด้านเศรษฐกิจและการเมือง ขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว เศรษฐกิจภายในประเทศชะลอตัว รายได้ครัวเรือนลดลง ภาระหนี้สูงขึ้น และความเหลื่อมล้ำทางสังคมขยายตัว การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคเทคโนโลยี AI และเศรษฐกิจดิจิทัลเป็นโอกาสสำคัญสำหรับประเทศไทย แต่ปัจจุบันยังขาดนโยบายที่ชัดเจนในการเตรียมคน เตรียมธุรกิจ และสร้างอุตสาหกรรมใหม่ให้สอดรับกับความเปลี่ยนแปลง
“พรรคโอกาสใหม่จะเป็นเวทีของคนทุกวัย ที่รวมความคิดและลงมือทำ เราจะไม่ปล่อยให้ประเทศติดอยู่กับความขัดแย้งทางการเมือง แต่จะเดินหน้าเพื่ออนาคตของลูกหลาน ให้ประเทศไทยกลับมามีศักยภาพและศักดิ์ศรีบนเวทีโลกอีกครั้ง” นายจตุพร กล่าวย้ำ