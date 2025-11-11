GULF ได้รับการจัดอันดับเครดิตองค์กรจาก JCR ระดับ “A” แนวโน้ม “คงที่” (Stable)
ตอกย้ำศักยภาพและความแข็งแกร่งทางธุรกิจในระดับสากล
บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF บริษัทชั้นนำด้านพลังงาน โครงสร้างพื้นฐาน โลจิสติกส์ โทรคมนาคม และดิจิทัล ที่มุ่งมั่นสร้างรากฐานที่มั่นคง เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน ได้รับการจัดอันดับเครดิตองค์กรจาก Japan Credit Rating Agency (JCR) อยู่ในระดับ “A” พร้อมแนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่” (Stable) ซึ่งเป็นระดับที่เทียบเท่ากับอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทย สะท้อนถึงความแข็งแกร่งของกลุ่มบริษัทฯ ทั้งในด้านศักยภาพทางธุรกิจ และฐานะทางการเงิน ทั้งนี้กลุ่มบริษัทฯ มีโครงสร้างธุรกิจที่หลากหลาย ครอบคลุมธุรกิจพลังงาน โครงสร้างพื้นฐาน โทรคมนาคม ดาวเทียม และดิจิทัล ซึ่งช่วยสร้างกระแสเงินสดที่มั่นคงและกระจายความเสี่ยงด้านรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะภายหลังการควบรวมกับ INTUCH
นายสารัชถ์ รัตนาวะดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “การได้รับการจัดอันดับเครดิตองค์กรจาก JCR ระดับ “A” ในครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญที่สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุน และสถาบันการเงินในศักยภาพและเสถียรภาพของกลุ่มบริษัท GULF ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความน่าเชื่อถือในระดับสากล และเพิ่มโอกาสในการขยายฐานนักลงทุนต่างประเทศ เพื่อรองรับการเติบโตและการขยายธุรกิจของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องในอนาคต”
สำหรับ Japan Credit Rating Agency หรือ JCR เป็นหน่วยงานจัดอันดับความน่าเชื่อถือชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานบริการทางการเงินของญี่ปุ่น (Financial Services Agency – FSA) และเป็นหนึ่งในสถาบันจัดอันดับเครดิตที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในตลาดการเงินทั่วโลก โดยมีส่วนแบ่งการจัดอันดับผู้ออกตราสารในประเทศญี่ปุ่นมากว่าร้อยละ 60 อีกทั้งยังเป็นสถาบันจัดอันดับเครดิตจากญี่ปุ่นเพียงรายเดียวที่ได้รับการขึ้นทะเบียนในสหรัฐอเมริกา, สหภาพยุโรป และสหราชอาณาจักร ทำให้การจัดอันดับเครดิตของ JCR เป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายในระดับสากล