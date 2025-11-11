ไตรรงค์ มอบ1แสน บ.
ให้ลูกสาวอดีตตำรวจ
นั่งรอบิ๊กโจ๊กจนตาย
วันนี้ (11 พ.ย.68) พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ พร้อมตัวแทนมูลนิธิพระราหู ได้มอบทุนการศึกษา จำนวน 100,000 บาท ให้กับ น.ส.ชนัญชิดา เฉลาประโคน บุตรของ พ.ต.อ.วัฒนกิจ เฉลาประโคน อดีต ผกก.สภ.ลาดยาว จว.นครสวรรค์ เป็นปีที่ 3 ต่อเนื่อง จนกว่าจะจบการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ต.อ.วัฒนกิจฯ ได้เสียชีวิตกะทันหัน ในวันที่ 20 ก.พ.66 ขณะนั่งรอ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล อดีตรองผบ.ตร. เพื่อเข้าชี้แจงคดีที่เกิดในพื้นที่รับผิดชอบ ณ สโมสรตำรวจ ถ.วิภาวดี-รังสิต โดยผู้ตายมีโรคประจำตัวคือโรคความดันสูงและพักผ่อนน้อย เนื่องจากการทำงานหนัก และเครียดที่ถูกผู้บังคับบัญชาระดับสูงของตร.เรียกมาพบเพื่อให้ชี้แจงการทำงาน 3 ครั้ง แต่ไม่เคยเรียกเข้าพบ