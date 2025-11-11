ทินกร-ตำรวจตม.
ทิ้งหมัดตรงใส่โจ๊ก
จริงในเท็จ-เท็จในจริง
พลันที่ดูโอ้ “อัจฉริยะ เรืองรัตนะพงศ์/บิ๊กโจ๊ก ”ตระเวนพบสื่อไปเเฉหลักฐานวับๆเเวมๆว่า บิ๊กสีกากี/คนการเมือง/อดีตนายกรัฐมนตรีเป็นสเเกมเมอร์/เปิดเว็บพนัน/ค้ายา/กินส่วยพุงกาง เเต่ผบ.ตร.ประมุขตำรวจวันนี้เกียวร์ว่างไม่กล้าเเตะ ....
ข้อมูลที่ปั่นนั้น สองคนนี้บอกว่าส่งข้อมูลนี้ไปที่ย่านปทุมวันนานเเล้ว เเต่พบว่าไม่มีอะไรขย้บ ดูโอ้เฉพาะกิจจึงต้องออนทัวร์พบสื่อหลายเเขนงปั้นกระเเสเเละยกหางตัวเองไปวันๆเเบบเลี้ยงไข้เเละป้ายสีคนอื่น
บิ๊กสีกากีบางคนบอกว่า เคยเห็นผังนี้เเวบๆ เเละมันคล้ายผังที่ทนายเซเลบคนหนึ่งที่ตอนนี้นอนในซังเตเคยนำมาใช้เเละสอบถามว่า ข้อมูลเส้นเงิน/บัญชีม้าเหล่านี้ สองชีวิตนี้ได้มาถูกกติกาไหม..เเละวันนั้นทำไมไม่เช็กบิลเเต่เนิ่นๆ เชิ่อว่าพนักงานสอบสวน/ร้อยเวรรีบทำคดี ไม่มีดองเค็มเป็นเเน่เเท้
ภายใต้การลากไส้ของสองคนนี้พบว่าอดีตรองผบ.ตร.เเถออกหลายมุมเพราะจิตไม่นิ่งตบะใกล้เเตกกับหลากคดีที่ใกล้งวดเเละส่อเเววว่า รับโทษเยอะ จนลือว่าใกล้จะลี้ภัยไปไกลๆเพื่อหนีคดี เพราะเวลานี้ พบว่า หากชายคนนี้วิ่งไปขอให้ใครช่วยก็โดนส่ายหน้าหนี ดังนั้นวิธีเดียวที่ลุ้นทางรอด คือสาดโคลนทุกทิศเพื่อหวังว่าอาจมีใครไม่อยากเปื้อน/โดนเเฉ..หันมาอุ้มชูบ้าง
หากใครเชื่อคารมของสองคนนี้เเบบไม่ตรองก็น่าวิตก เพราะข้อเท็จเจือสมในปริมาณมากกว่าความจริงหลายอัตราส่วน บวกกับกูรูวงการโหรทำนายว่า ไม่กี่นาทึขัางหน้า กรรมจากการมุสาเเบบเด็กเลี้ยงเเกะที่ปั้นน้ำเป็นตัวไปโกหกหน้าตายออนเเอร์/ออนไลน์หลายรายการของดูโอ้คู่นี้ กรรมจะย้อนกลับเเบบจุกๆ ในหลากกรรม/หลายคดึ
วาระร้อนที่สองคู่หูปั่นกระเเสข่าวตอนนี้ก็ปรากฏการตอบโต้ออกมา คือ
1.พล.ต.ต.ทินกร รังมาตย์ รองผบช.น. ออกมาโพสต์ท้าชนประเด็นที่บื๊กโจ๊กกระทำว่า สังคมอย่าหลงกล เพราะอดีตรองผบ.ตร.เล็งเป้าคนอื่นๆไว้ด้วยเเรงเเค้น
พล.ต.ต.ทินกรที่เคยไปขอออกหมายจับบิ๊กโจ๊กเเละพวกในคดีพัวพัน/ฟอกเงินเว็บพนันบีเอ็นเค มาสเตอร์จากศาลอาญาเมื่อ2เมษายน2567นั้น
ซัดกลับบิ๊กโจ๊กเเบบเน้นๆ เเละน่าสนใจจากการโพสต์ว่า
“..อะไรคือจริง อะไรคือเท็จ…. /เท็จในจริง•จริงในเท็จ….”เเละ“คนที่เคยโกหก..และโกหกเรื่อย ๆ..จะทำจนเป็นนิสัย จนเป็นเรื่องปกติ..พูดโกหกได้เนียน จนเหมือนจริง .. หนักแน่น โผงผาง ดุดัน ”นั้นน่าพินิจ
เพราะใจความที่พล.ต.ต.ทินกรชี้ไว้กับลีลามุสาของบิ๊กโจ๊กนั้นพบว่า “ทุกเรื่องนั้นท่านถูกกลั่นแกล้ง จับแพะ ชนแกะ เพื่อให้ดูสมจริง สมจัง …สมเหตุ .. สมผล… ผมไม่ไปออกสื่อตอบโต้ …โต้วาทีกับท่านหรอก ท่านคือคนเก่ง คนมีความสามารถ ท่านมี FC ที่เชื่อมั่นและศรัทธาต่อท่านมากมายครับ … ผมยอมท่านในเรื่องเหล่านี้ จึงรอเวลา รอเวลา รอเวลา กัดฟัน อดทน อดทนเข้าไว้ ครับ…รอวันเวลาที่จะได้ไปแถลงต่อศาลในคดีของท่านครับ”พล.ต.ต.ทินกรระบุ
เแปลว่า ชาวสีกากีเเละนรต.46คนนี้พร้อมสั่งสอนนรต.47จากสงขลาเเบบไม่มีการรามือ
บวกกังกระเเสข่าวล่าสุดว่าตำรวจในสตม.ส่งข้อความเเบบไม่เเฮปปี้เกี่ยวกับการเรียกประชุม กมธ.ความมั่นคงฯสภาผู้เเทนฯ เมื่อหลายวันก่อนที่ได้เรียก พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ และ พล.ต.ท.กฤษฎา กาญจนอลงกรณ์ ไปชี้แจงพบว่าหลายคนในกมธ. ทำหน้าที่เเเบบน้ำในหูไม่เท่ากัน
ชาวสตม.อ้างว่า พบว่า รังสิมันต์ โรม เเห่งพรรคประชาชนเเละบิ๊กโจ๊กหวังใช้ช่องทาง กมธ. ทำลายองค์กรขาวสีกากีและจัดการคนที่ตัวเองเกลียดชัง แต่มีกรณีที่อดีตบิ๊กตร.คนนี้ สื่อสารออกมาผิดหลายประเด็น
เช่น อ้างว่าเป็นหัวหน้าพนักงานสืบสวนสอบสวนในคดี ผับจิ้นหลิง
เเต่เนื้อเเท้ พบว่า ผบ.ตร. ในขณะนั้นมอบให้หัวหน้าพนักงานสอบสวน คือ พล.ต.ท.ธิติ แสงสว่าง อดีตผบช.น . รับหน้าที่ทำคดี เเละตอนนั้น อดีตขาใหญ่วงการตำรวจคนดังกล่าวเป็นเพียงผู้ควบคุม /กำกับ ดูแล/ไม่ได้มีอำนาจไปยุ่งเกี่ยวกับอำนาจสอบสวนแต่อย่างใด
เเท้จริงเเเล้วชาวสีกากีลือกันว่า ใครบางคนที่อ้างอาสาไปสางคดึผับจิ้นหลิงนั้น เเต่เเท้จริงพบว่า พร้อมช่วยตู้ห่าวให้หลุดคดีเเบบชิลล์ๆ โดยตอนนั้น อดีตบิ๊กตร.คนนี้โดนหน่วยเหนือเบรคหัวทิ่ม ไม่ให้ลงไปวุ่นเเละบล็อกคำร้องขอบางประการให้ละเว้นการเเจ้งข้อหาขาวจีนสีเทาบางคนเเละรวมทั้งตู้ห่าวด้วย
คำร้องขอดังกล่าว โดนโยนกลับไปว่า “หากเอ็งขอกันเเบบนี้ มาคุมคดีเองเลย”จนเจ้าตัวฉุนเเละวางเเผนตลบหลังชาวสีกากีหลายคนในยามนั้นเเบบเนืองๆเเละยกตัวเองคือฮีโร่สางปมปัญหาเเบบเทวดาจุติ
ชาวสตม.ยังเเจ้งว่า อดีตบิ๊กตร.คนนี้กล่าวหลายครั้งในการชี้แจงว่าให้ลูกน้องสอบสวนเคสนี้ ชาวตม.สอบถามว่า อดีตบิ๊กตร.คนนี้ใช้อำนาจอะไรในการออกหมายเรียก /เรียกตม.จังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศมาพบเพื่อสอบปากคำที่สโมสรตำรวจ
ทั้งๆที่ไม่ใช่ที่ทำการพนักงานสอบสวน
และพนักงานสอบสวนที่อ้างว่าทำตามคำสั่งอดีตนายตำรวจคนดังกล่าว มีการเรียกเอกสารทางราชการอีกด้วย/อ้างคำสั่งพนักงานสอบสวนตามคดีผับจิ้นหลิงนั้นทราบว่าเอกสารที่อดีตบิ๊กตร.ระบุ“ได้มาไม่ชอบ ”
เเบบนี้ระวังโดนข้อหาปลอมเเละใช้เอกสารราชการปลอม
อดีตบิ๊ก.คนนี้มีการกล่าวอ้าง ผ่านสื่อตลอดเวลาว่าตัวเองรับทำคดีนั้น จนมีการตั้งข้อสงสัยว่า การออกทีวีเนืองๆเเละบอกคนทั้งประเทศ ตม.ถามว่า มีคดีไหนที่อดีตบิ๊กตร.คนนี้ทำเองจริงบ้าง
“คดีทัวร์ศูนย์เหรียญ /คดีเรือฟีนิกซ์ล่ม /ตู้ห่าว ที่บิ๊กโจ๊กลั่นวาจาไว้ว่าจับกุม/สอบสวน/ส่งฟ้องเอง เเท้จริงเเล้ว ยกฟ้องหมด
ทำไมชายคนนี้ไม่พูดถึงแต่อย่างใด กับผลงานที่ทีมงานที่พาเข้ารกเข้าพงทั้งนัั้น เเละการออกสื่อถี่ๆตอนนี้ว่า ยกเครดิตให้ตัวเองว่า เป็นตร.ไล่ยึดทรัพย์ที่ผิดกติกาได้มากที่สุดในประเทศ โดยอ้างคดีทัวร์ศูนย์เหรียญ /ตู้ห่าว เเต่พบว่าศาลยกฟ้องหมด
เเบบนี้เเปลว่า เคสไม่ใสสะอาดของบิ๊กโจ๊กเเละพวกน่าจะมีอีกบานตะไทในมือนักสืบตร./ชาวตม.ที่พร้อมเเฉเพียงเเต่รอเวลาเเจ้งสังคมให้ตื่นรู้ว่า
อย่าหลงเชื่อเด็กเลี้ยงเเกะเเละพีน็อตคีโอเเห่งไทยเเลนด์อีกเลย