เดินหน้าพิมพ์แบบเรียน
สกสค. จัดงบ 1,000 ล้าน
จี้เลิกสร้างภาพโปร่งใส
ปัญหาความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การค้าของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (องค์การค้าของ สกสค.) ยังคงเป็นประเด็นร้อนที่ถูกจับตาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในโครงการผลิตหนังสือแบบเรียนของกระทรวงศึกษาธิการที่มีวงเงินมหาศาลนับพันล้านบาท ซึ่งตลอดหลายปีที่ผ่านมามีข้อร้องเรียนเรื่องความไม่ชอบมาพากลและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่ขาดความโปร่งใส จนทำให้คณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (กมธ.ป.ป.ช.) ต้องเร่งติดตามตรวจสอบอย่างใกล้ชิดอีกครั้ง
นายปรีติ เจริญศิลป์ ส.ส.นนทบุรี พรรคประชาชน ในฐานะรองประธาน กมธ.ป.ป.ช. เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายนที่ผ่านมา องค์การค้าฯ ได้ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2569 รวม 19 รายการ วงเงินรวมกว่า 1,112 ล้านบาท โดยกว่า 90% เป็นโครงการผลิตหนังสือแบบเรียนปีการศึกษา 2569 มูลค่ากว่า 1,010 ล้านบาท ซึ่งได้รับอนุมัติวงเงินจากบอร์ด สกสค. ที่มีนางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธาน แต่ที่น่ากังวลคือ โครงการลักษณะนี้มักถูกตั้งคำถามเรื่องความโปร่งใสมาตลอด โดยโครงการจัดพิมพ์แบบเรียนที่องค์การค้าฯ รับผิดชอบดำเนินการมักมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ ทั้งเรื่องคุณภาพของหนังสือแบบเรียน รวมถึงความไม่ชอบมาพากลในขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างมาตลอด โดยเฉพาะช่วง 2-3 ปีการศึกษาที่ผ่านมา ที่มีข้อร้องเรียนมายัง กมธ. และได้ทำการติดตามตรวจสอบ โดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลต่อ กมธ.ฯ รวมถึงเชิญ ผู้แทนองค์การค้าฯ มาสอบถาม ซึ่งหลายกรณีน่าเชื่อว่าไม่ชอบมาพากลตามข้อร้องเรียน ตลอดจนคำวินิจฉัยชี้ขาดว่า โครงการฯ มีความไม่โปร่งใส และขัดต่อหลักการกฎหมาย
“การประกวดราคาด้วยวิธีการคัดเลือก ถือเป็นของต้องห้ามขององค์การค้าของ สกสค. ดังนั้นโครงการจ้างผลิตหนังสือแบบเรียน ปี 2569 รวมถึงโครงการจัดซื้อจัดจ้างใดๆ ในอนาคต จึงต้องยึดแนวทางประกวดราคาแบบ E-Bidding ตามข้อแนะนำของกรมบัญชีกลาง อย่างเคร่งครัด และหากมีการวางแผนที่ดี ก็ไม่ยากที่จะทำโครงการให้เสร็จก่อนเปิดเทอม ส่วนเรื่องทีโออาร์ที่มีปัญหามาตลอด เชื่อว่าหากผู้เกี่ยวข้องยึดประโยชน์ของประเทศชาติ และเด็กนักเรียนทั่วประเทศเป็นสำคัญ ก็เชื่อว่า ทีโออาร์ ที่ออกมาจะมีความชอบธรรมจนไม่เป็นเหตุให้ถูกร้องจนกระบวนการต้องชะงักเหมือนที่ผ่านมาอีก” นายปรีติ กล่าว
ขณะที่ นายปรีติ ยังกล่าวถึงการที่บอร์ด สกสค. มีมติเชิญ สตง. และ ป.ป.ช. มาร่วมสังเกตการณ์การจัดพิมพ์แบบเรียนว่า ไม่น่าจะได้ประโยชน์เท่าไรนัก และคงไม่พ้นเชิญไปโชว์ตัวถ่ายภาพประชาสัมพันธ์ว่า ปราบโกงแล้ว เท่านั้น เพราะที่ผ่านมาทุกปี องค์การค้าฯ ก็เชิญหน่วยงานภายนอก รวมถึงสถาบันการศึกษา มาลงนามบันทึกความเข้าใจ (ทีโออาร์) เพื่อให้เข้ามาร่วมสังเกตการณ์โครงการพิมพ์แบบเรียนทุกขั้นตอน จัดแถลงข่าวใหญ่โต แต่ก็เกิดปัญหาอย่างที่เห็น