xs
xsm
sm
md
lg
  1. หน้าหลัก 
  2. News1 
  3. News1 

รัฐบาล เอาจริง! หยุดภัยบุหรี่ไฟฟ้าทำลายเยาวชน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“สันติ ปิยะทัต” ลั่น “ต้องกวาดล้างการจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าให้สิ้นซาก” สั่ง สคบ.บุกจับร้านลักลอบขายบุหรี่ไฟฟ้าใจกลางเมืองสมุทรปราการ ยึดของกลาง 553 ชิ้น มูลค่ากว่า 200,000 บาท

หลังจาก นายสันติ ปิยะทัต รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลุยจับบุหรี่ไฟฟ้าล็อตใหญ่ร่วมกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (บก. ปคบ.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2568 นายสันติ ยังสั่งการต่อเนื่องให้ สคบ. สืบค้นหาเบาะแสและข้อมูลจากผู้ค้าปลีกบุหรี่ไฟฟ้ารายใหญ่

ล่าสุด เมื่อคืนวันที่ 7 พฤศจิกายน 2568 นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้สั่งการด่วนให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบทันที หลังได้รับเบาะแสจากประชาชนว่ามีการลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าแบบเปิดเผยในย่านชุมชนกลางเมืองสมุทรปราการ ภายใต้การนำของ นายเลิศศักดิ์ รักธรรม ผู้อำนวยการกองคุ้มครองผู้บริโภค 3 และเจ้าหน้าที่ สคบ. ได้จัดกำลังออกปฏิบัติการ 2 ชุด บุกตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายทั้ง 2 จุดอย่างเฉียบพลัน

ผลการตรวจสอบพบว่า มีการจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าและน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าอย่างโจ่งแจ้ง เจ้าหน้าที่จึงแสดงตนเข้าตรวจค้นและสามารถ ตรวจยึดของกลางรวม 553 ชิ้น มูลค่ากว่า 200,000 บาท ก่อนนำส่งดำเนินคดีต่อ สถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรปราการ โดยปฏิบัติการจับกุมการจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าครั้งนี้มีการดำเนินการในช่วงเวลาตั้งแต่ 22.00 น.เสร็จสิ้นในเวลา 01.05 น. ของวันถัดไป ถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่ สคบ. เดินหน้าปฏิบัติอย่าง “แม่นยำ รวดเร็ว และถึงตัวผู้กระทำผิด”

นายรณรงค์ เปิดเผยว่า สคบ. เอาจริง! กับขบวนการจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งเป็นภัยร้าย ที่บ่อนทำลายสุขภาพของคนไทย โดยเฉพาะเยาวชน การปฏิบัติการครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของนายสันติ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่สั่งการให้ดำเนินการอย่างเข้มงวด ไม่ให้มีพื้นที่ปลอดภัยสำหรับผู้ค้าบุหรี่ไฟฟ้าในประเทศอีกต่อไป

เลขาธิการ สคบ. ย้ำว่า บุหรี่ไฟฟ้า เป็นสินค้าต้องห้ามในประเทศไทย การนำเข้า จำหน่าย หรือมีไว้เพื่อขาย ถือว่าผิดกฎหมาย และผู้ฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีอย่างถึงที่สุด พร้อมขอความร่วมมือประชาชน หากพบเห็นการจำหน่ายหรือโฆษณาบุหรี่ไฟฟ้า สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ ได้ที่สายด่วน 1166 ร้องเรียนผ่าน แอปพลิเคชัน OCPB Connect หรือ เว็บไซต์ www.ocpb.go.th







รัฐบาล เอาจริง! หยุดภัยบุหรี่ไฟฟ้าทำลายเยาวชน
รัฐบาล เอาจริง! หยุดภัยบุหรี่ไฟฟ้าทำลายเยาวชน
รัฐบาล เอาจริง! หยุดภัยบุหรี่ไฟฟ้าทำลายเยาวชน
รัฐบาล เอาจริง! หยุดภัยบุหรี่ไฟฟ้าทำลายเยาวชน
กำลังโหลดความคิดเห็น