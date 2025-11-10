ย้อนคำพูด เสนาธิการทหารไทยเคยเตือน “อย่าให้มีขาที่ 7”

จนได้ขาที่ 7 ทหารไทยเหยียบทุ่นระเบิดชายแดนศรีสะเกษ บาดเจ็บสาหัสต้องตัดขา ท้าทายคำเตือนนายพลใหญ่ที่เคยลั่นวาจาจะยิงปืนใหญ่ตอบโต้หากเกิดขึ้นอีก
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2568 — เหตุสะเทือนใจเกิดขึ้นอีกครั้งบริเวณ “ห้วยตามาเรีย” อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อทหารไทยประจำกองทัพภาคที่ 2 เหยียบทุ่นระเบิดระหว่างปฏิบัติภารกิจชายแดน จนได้รับบาดเจ็บสาหัสและต้องตัดขา กลายเป็น “ผู้สูญเสียขารายที่ 7” จากเหตุระเบิดในพื้นที่ชายแดนไทย–กัมพูชา
เพจ “กองทัพบก ทันกระแส” รายงานเมื่อเวลา 10.08 น. ว่าเกิดเหตุทหารไทยเหยียบกับระเบิดในพื้นที่ห้วยตามาเรีย โดยอยู่ในความรับผิดชอบของกองทัพภาคที่ 2 ก่อนที่เพจ “Army Military Force” จะเผยภาพและข้อมูลเพิ่มเติมว่า ผู้บาดเจ็บคือทหารไทยที่เหยียบทุ่นระเบิดจนขาขาดในจุดดังกล่าว
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพียงไม่กี่เดือน หลังจาก พล.อ.มนัส จันดี เสนาธิการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เคยลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคล้ายกัน ณ บ้านภูมะเขือ อ.กันทรลักษ์ พร้อมกล่าวอย่างหนักแน่นว่า
“ตั้งแต่เกิดเหตุปะทะจนถึงปัจจุบัน มีทหารไทยเสียขาไปแล้ว 6 นาย และจะต้องไม่มีขาที่ 7”
พล.อ.มนัสเคยเตือนฝ่ายกัมพูชาอย่างชัดเจนว่า หากยังมีการลอบวางระเบิดเกิดขึ้นอีก ไทยมีข้อมูลครบทั้งพิกัดหน่วย ชื่อผู้บังคับบัญชา และชนิดระเบิด โดยเฉพาะระเบิด PMN-2 ที่ระบุว่าเป็นชนิดที่ฝ่ายกัมพูชาเคยนำมาใช้ พร้อมย้ำว่า
“หากยังมีขาที่ 7 เกิดขึ้น ถือเป็นความชอบธรรมที่เราจะยิงปืนใหญ่ตอบโต้ไปยังพิกัดหน่วยของคุณ”