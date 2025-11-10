กล้าธรรม เอาคืน ยื่นยุบพรรคส้ม คดีผู้ช่วยส.ส.เด็กมัธยม

กล้าธรรม เอาคืน
ยื่นยุบ พรรคส้ม
คดีผู้ช่วยส.ส.เด็กมัธยม
หลัง”ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า และพรรคกล้าธรรม”โดน ฝ่ายพรรคส้ม -พรรคประชาชน ไล่ถลุงหลายหมัดติดต่อกันทั้งการทิ่มตรงไปที่ ธรรมนัสโดยตรง รวมถึงเครือข่ายรอบข้าง อย่าง กัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ หรือกัน จอมพลัง โดยเฉพาะความพยายามโยงไปถึง”ทุนเทา”จนประกาศสโลแกนพรรคในการหาเสียงเลือกตั้งรอบหน้า”มีเรา ไม่มีเทา”ทำเอา กล้าธรรม ถอยร่นตั้งรับแทบไม่ทัน
แต่ตอนนี้ หลังที่ตั้งหลักได้ เลยเริ่มสวนกลับเข้าให้บ้าง กับการเปิดประเด็นว่า มีส.ส.พรรคประชาชน ตั้งเด็กมัธยมศึกษาปีที่ 4 เป็นผู้ช่วย สส. และการใช้เงินเดือนของผู้ช่วย สส. ไปจ่ายเป็นค่าสมัครให้แก่ประชาชนที่มาสมัครเป็นสมาชิกพรรค
งานนี้คนที่ออกหน้า ก็ระดับมือขวา ทำงานใกล้ชิด กับธรรมนัส ร่วมตั้งพรรคกล้าธรรมาด้วยกัน ไม่ใช่ใครที่ไหน ไผ่ ลิกค์ ส.ส.กำแพงเพชร ที่แม้ธรรมนัส จะพยายามดันให้ได้เป็นรัฐมนตรี แต่ไม่สำเร็จเพราะติดปัญหาเรื่องคุณสมบัติ ฯ รอบนี้ ไผ่ ลิกค์ ที่เป็น”คู่ปรับ”กับ ไอซ์ รัชนก ศรีนอก ส.ส.ตัวตึง พรรคส้มมาตลอด ก็ให้ทีมงานดอดไปยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการการการเลือกตั้ง(กกต.) และคณะกรรมการป.ป.ช. เมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมา เพื่อให้ตรวจสอบ-ไต่สวน ข้อกล่าวหาข้างต้น เพื่อนำไปสู่การตั้งเรื่องยุบพรรคประชาชน โดยเฉพาะการตั้งข้อกล่าวหาทำนองมีการฟอกเงินของสภาฯ ที่เป็นเงินภาษีประชาชนในการจ่ายเป็นเงินเดือนให้กับผู้ช่วยส.ส.
ข่าวว่า คำร้อง ขอให้ มีการตรวจสอบอายัดบัญชีพรรคประชาชนไว้ก่อน จากนั้น ให้สอบสวนดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดตามคำร้องที่ยื่นไป โดยตั้งประเด็นว่า พฤติการณ์ที่ร้องให้ไต่สวน ผู้เกี่ยวข้องน่าจะเข้าข่ายกระทำความผิดกฎหมายฟอกเงิน และข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และกรรมาธิการ พ.ศ. 2563 แถมคนร้องประกาศอย่างมั่นใจว่า งานนี้ ไม่ได้มาเล่นๆ มีพยานหลักฐานเอาผิดได้
อย่างไรก็ตาม ก็อย่างที่รู้กัน กระบวนการทำงานของกกต.และป.ป.ช. ช้าเป็นเต่า กว่าจะรับเรื่อง ตั้งเรื่อง ใช้เวลาเป็นเดือนๆ ถึงเป็นปี สำนวนคั่งค้างมากมาย เรื่องที่ พรรคกล้าธรรม เล่นกลับพรรคประชาชน รอบนี้ กว่าจะรู้เรื่อง ก็คงกินเวลากันเป็นปี
การที่ คนในค่ายธรรมนัส เอาคืนพรรคส้มรอบนี้ จึงถูกมองว่า เป็นการสวนกลับ เพื่อให้เห็นว่า กล้าธรรม ก็ไม่ยอมให้โดนไล่บี้ฝ่ายเดียว แต่การจะหวังผลการเมืองใดๆ ในช่วงนี้จนถึงช่วงเลือกตั้ง คงหวังอะไรมากไม่ได้ว่าที่ยื่นไป จะเป็นหมัดเด็ด สยบพรรคประชาชน คามือได้ เพราะมันเป็นหนังยาว
โดยเบื้องต้น จากข้อมูลที่พรรคประชาชนแจงออกมาอ้างว่า ที่นายปารเมศ วิทยารักษ์สรรค์ ส.ส.กทม.ตั้งเด็กมัธยมฯ เป็นผู้ช่วยส.ส.ที่ได้เงินเดือนจากสภาฯ พบว่า อายุครบ18 ปีตามหลักเกณฑ์ของสภาฯ แล้ว จึงไม่น่าจะเอาผิดได้
อย่างไรก็ตาม หลักเกณฑ์ของสภาฯ กำหนดไว้ว่า ผู้ช่วยดำเนินงานของส.ส. ที่มีหลายระดับ แต่หากเป็นระดับมัธยมศึกษา จะต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ และเคยปฏิบัติหรือประสานงานทางด้านการเมืองมาแล้วไม่น้อยกว่า 7 ปี
ตรงนี้ ต้องไปไล่ดูว่า ตอนที่ตั้งเป็นผู้ช่วยส.ส. ยังเรียนมัธยมศึกษาอยู่หรือว่าจบการศึกษาแล้ว เพราะหากยังเรียนอยู่ ก็มีปัญหาได้ ?
จริงๆ ฝ่ายที่ตรวจสอบได้ง่ายและเร็วก็คือ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เพราะมีข้อมูลอยู่แล้ว เพียงแต่ก็ต้องยอมรับว่า จากจำนวนส.ส.ตอนแรกที่เข้ามาครบ 500 คน หากทั้งหมด 500 คน ตั้งผู้ช่วยส.ส.กันคนละห้าคนตามโควต้า มันก็ร่วม 2500 ชื่อ สำนักงานเลขาธิการสภาฯ คงไม่มีเวลาไปไล่ตรวจสอบโดยละเอียดทั้งหมด เพราะจุดหนึ่ง มันก็เป็นความรับผิดชอบของส.ส.เองด้วย
เรื่องนี้ กกต.-ป.ป.ช. ก็ทำเรื่องขอข้อมูลจากสภาฯ ได้ง่ายๆอยู่แล้ว แต่ที่อาจเป็นประเด็นตรวจสอบยากหน่อยก็คือ พอเงินเดือนผู้ช่วยส.ส.ออก เงินก็ต้องไปเข้าบัญชีผู้ช่วยส.ส. ตามที่แจ้งไว้กับสภาฯ แต่”เส้นเงิน”จากผู้ช่วยส.ส. พอเงินจากสภาฯโอนเข้าไปแล้ว จากนั้น เส้นเงินไหลไปที่ไหน เงินไปเข้าคนในพรรค แล้วเอาไปเป็นเงินค่าสมัครสมาชิกพรรคประชาชน อย่างที่ ไผ่ ลิกค์ กล่าวอ้างหรือไม่ อันนี้ต้องใช้เวลาพอสมควรในการไล่ตรวจ
แต่เมื่อ ไผ่ ลิกค์บอกว่ามีข้อมูล ทางที่ดี หากมีจริง ก็ควรเปิดออกมา เพราะที่ผ่านมา ต้องยอมรับว่า ยังไม่มีหลักฐานเด็ดตรงนี้ มีแต่การกล่าวอ้าง งานนี้ หากมีจริง มันต้องงัดออกมาให้เห็นชัดแจ้ง แต่ที่ยังไม่เปิด เพราะไม่มีใช่หรือไม่ หรือได้ยินแต่ข่าวคนเล่ากันมา แต่ไม่มีหลักฐาน เลยขอให้ป.ป.ช.-กกต. ไปไต่สวน ตอนนี้ ยื่นเรื่องดิสเครดิตพรรคประชาชน ไว้ก่อน เอ้าก็รอดูกันไป
ฝ่ายกล้าธรรม เอาคืน พรรคส้มรอบนี้ ด้วยการไปยื่นเรื่องให้ป.ป.ช.-กกต.ไต่สวนสอบสวน คงหวังอะไรมากไม่ได้ตอนนี้เพราะใช้เวลาทำคดีนานหลายปี แต่ที่ คนในพรรคส้ม โดยเฉพาะระดับแกนนำพรรคประชาชน ระทึก ลุ้นตัวโก่งมากกว่า ก็คือ คำร้องคดีไต่สวนเอาผิด อดีตส.ส.พรรคก้าวไกล รวม 44 ชื่อ ร่วมกันลงชื่อเสนอร่างแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 ที่ศาลรัฐธรรมนูญชี้ในคำวินิจฉัยตอนหนึ่งว่า พฤติการณ์ดังกล่าวเป็นหนึ่งในมูลเหตุที่นำไปสู่การยุบพรรคก้าวไกล
โดยใน 44 ชื่อดังกล่าว มีส.ส.พรรคประชาชนเวลานี้ 25 คน และในกลุ่มนี้ อย่างน้อย ดูแล้ว มีว่าที่แคนดิเดตนายกฯของพรรคประชาชนที่จะชูตอนหาเสียงเลือกตั้งปีหน้าด้วย
ก็คือ ณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชนและศิริกัญญา ตันสกุล รองหัวหน้าพรรคประชาชน รวมถึงดาวดังของพรรคส้มทั้งหลายที่เป็นส.ส.ปัจจุบัน อาทิ รังสิมันต์ โรม-วิโรจน์ ลักขณาอดิศร -ณัฐวุฒิ บัวประทุม -ณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์-ปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล รวมถึงพวกที่โดนตัดสิทธิ์การเมืองสิบปีจากคดียุบพรรคก้าวไกล เช่น พิธา ลิ้มเจริญรัตน์
เพราะก่อนหน้านี้ หากจำกันได้เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา สุรพงษ์ อินทรถาวร รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.ออกมาระบุว่า คดีกล่าวหา 44 อดีต สส.พรรคก้าวไกล ดังกล่าว ซึ่งป.ป.ช.จะพิจารณาพฤติการณ์เป็นรายบุคคล จะไม่พิจารณาแบบเหมารวม ป.ป.ช.คาดว่าจะสรุปผลการพิจารณา เร็วสุดคือเสร็จภายใน พ.ย. อย่างช้าไม่น่าจะเกิน ธ.ค. 2568 จบก่อนการเลือกตั้งปีหน้า
หากสุดท้าย ป.ป.ช.ไต่สวนเสร็จแล้วเห็นว่า เป็นการเข้าชื่อเสนอแก้กฎหมาย ที่เป็นอำนาจหน้าที่ขั้นพื้นฐานของส.ส.ที่ทำกันปกติอยู่แล้ว ไม่ได้มีความผิดอะไร ก็อาจยกคำร้องทั้งหมด ซึ่งหากออกแนวนี้ คงไม่พ้น มีเสียงวิจารณ์ ฝ่ายการเมืองสีน้ำเงิน เข้าไปช่วยล็อบบี้ ป.ป.ช.ให้ไม่ฟัน ส.ส.พรรคส้ม เพื่อแลกกับการช่วยหนุน อนุทิน ชาญวีรกูล เป็นนายกฯ แต่ หากป.ป.ช. ชี้มูลความผิด ก็มีทั้งอาจเอาผิดยกเข่ง โดนทั้งหมด 44 คน หรือไม่ก็ โดนแค่บางคน ที่คงไม่พ้นพวก ที่ป.ป.ช.มองว่า เป็นตัวตั้งตัวตี ในการยกร่างกฎหมาย และรวบรวมลายเซ็นส.ส.เสนอร่างฯ เข้าสภาฯ
ทางพรรคประชาชน เชื่อว่าอยากให้ ป.ป.ช.เร่งสรุปออกมาให้เร็วๆ เอาให้จบ รู้ดำรู้แดงไปเลย ก่อนสิ้นปี จะได้เคลียร์กันไปเลยว่า จะเอาอย่างไร จะได้เตรียมแผนหนึ่ง แผนสอง แผนสาม ได้ทัน จะเอาใครลงเขต เอาใครขยับไปลงปาร์ตี้ลิสต์ รายชื่อแคนดิเดตนายกฯ จะเอายังไง ถ้าชัดก่อนสิ้นปีนี้จะดีกว่า
เพราะหากป.ป.ช.สรุปผลคดี ช่วงใกล้ยุบสภาฯ เดือนมกราคมปีหน้า หรือออกมาช่วงยื่นสมัครรับเลือกตั้ง -เสนอชื่อแคนดิเดตนายกฯให้กับกกต. มันจะรวนแก้เกมกันไม่ทัน
เรื่องนี้ต่างหาก ที่คนพรรคส้ม กำลังลุ้นตอนนี้ ส่วนเรื่องกล้าธรรม ยื่นยุบพรรคส้ม มันยังชิลล์ๆ