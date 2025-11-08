รวบ นิสิต สินธุไพร
คารังเมืองร้อยเอ็ด
หนู-เน จ่อปักธง ส.ส.
ข่าวใหญ่สายวันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน ตำรวจกองปราบปราม บุกรวบ “นิสิต สินธุไพร ” ครูใหญ่โรงเรียน นปช. เเละอดีตสส.ร้อยเอ็ด ที่บ้านเกิด หลังหลบหนีหมายจับศาลพัทยาไม่ไปฟังคำพิพากษา โทษจำคุก 4 ปี คดีก่อม็อบสีเเดงบุกโรงแรมรอยัลคลิฟ ล้มประชุมอาเซียนเมื่อปี 2552 เเละตอนนี้ตำรวจคุมตัวนิสิตส่งศาลดำเนินคดีตามขั้นตอน
เเว่วว่า "นิสิต" กลับไทยในช่วงเลือกตั้งท้องถิ่นเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมา เเละฝังตัวในพื้นที่มาพักใหญ่
หากย้อนไทม์ไลน์นั้น "นิสิต" หนีไปเร้นกายในประเทศเพื่อนบ้านหลายปี โดยมึทายาทคือน้องสาวที่เป็นเเกนนำคนเสื้อเเดงพัทยา “จุรีพร สินธุไพร” อดีตรองนายก อบจ.เมืองเกินร้อย
เเละสองบุตรสาวคือ “จิราพร สินธุไพร”อดีต รมต.สำนักนายกฯ เเละ “ชฎาภา สินธุไพร” สส.พรรคสีเเดงในจังหวัดนี้
"นิสิต" กับน้องสาวเเตกกันช่วงลงเเข่งขันนายก อบจ.ร้อยเอ็ด เพราะ "จุรีพร" เคยลั่นวาจาเลิกใส่เสิ้อเเดงเเละไปซบพรรคลุงป้อมจนได้เป็นข้าราชการการเมือง สำนักนายกฯ ช่วงรัฐบาลลุงตู่ 2 เเละเธอเคยมีคลิปเสียงข้อครหาร่วมกับ “เเรมโบ้อีสาน” เคสเรียกค่าต๋งโควต้าหวยรัฐบาล
คราวหนึ่ง "จุรีพร" ลงเเข่งขันรายก อบจ.เมืองเกินร้อยในนามอิสระเเต่เเพ้ “เศกสิทธิ์ ไวยนิยมพงศ์“ เเห่งพรรคสีเเดง ซึ่ง "นิสิต" ใข้สงครามสั่งสอนคนเเปรพักตร์ เเม้จะเป็นพี่น้องคลานตามกันมาเกิดก็ตาม
เเละลืออีกว่า ใกล้ศึกเลือกตั้ง อบต.เเละ สส.เเล้ว พื้นที่ใดหากพรรคไหนกุมสภาพไม่ได้ย่อมมีผลกับการเมืองสนามใหญ่เเน่นอน
ดังนั้นการรวบนิสิตงวดนี้ อ่านได้คร่าวๆ ว่า กระเทือนพรรคสีเเดงเเน่นอน เเละใครจะด่าว่า ครม.อนุทิน ชาญวีรกูล-ชาวสีกากีกับเกมนี้ว่าจงใจจับกุม "นิสิต" นั่น ก็อายปาก เพราะ "นิสิต" หนีหมายศาลที่สั่งเข้าคุกสี่ปีมานานนม
ดังนั้น ปี 2569 พรรคใดที่ยังปักธงเมืองร้อยเอ็ดไม่ได้ เเละทรงพลังในในอำนาจรัฐตอนนี้ จะได้ผลอะไรกับเกมนี้แน่นอน
เพราะพรรคของ "เสี่ยหนู" นั้นเเว่วว่า หวังเเตะ 120-150 สส.ในงวดหน้า
พื้นที่อีสาน 20 จังหวัดที่มี สส.มากสุดคือ 133 คนนั้น โซนอีสานใต้พบว่าพรรค "เสี่ยหนู" เจาะได้เพียบ เเต่ปี 2566 จ.ร้อยเอ็ดที่มี 8 สส.พรรคสีเเดงได้ 5 คน ส่วน "ลุงป้อม-ลูกท็อป-เจ้หน่อย" ได้ไปพรรคละ 1 คน เท่ากับว่าปี 2566 "เสี่ยหนู" ยังเจาะเมืองร้อยเอ็ดไม่เข้า
เเละนครพนม 4 เขต โดยพรรคสีเเดงเเละสีน้ำเงินได้พรรคคนละ 2 เขตนั้น พื้นทึ่นี้ “ศุภชัย โพธิ์สุ” หรือสหายเเสงเเห่งพรรคสีน้ำเงินกับ 1 ในเเม่ทัพภาคอีสาน ค่ายสีเเดง “มนพร เจริญศรี“ ซัดกันสนุกเเบบเเซ่บอีหลีเเน่นอน
เเละลือว่า 2 จังหวัดนี้ "เสี่ยหนู" หวังลุยรวบ สส.ให้ได้เยอะสุดๆ ดังนั้นการรวบ "นิสิต" คราวนี้คือเกมกระชับวงล้อมค่ายสีเเดงให้อับอาย
เพราะพ่อของ สส.เเละ รมต.เมืองร้อยเอ็ดที่หนีคดีมาหลายปี เเต่โดนรวบคาพื้นที่ในวันนี้ สองบุตรสาวของ "นิสิต" ที่กินเงินเดือนหลวงไม่รู้ไม่เห็นเลยหรือว่า พ่อของพวกเธอซ่อนกายอยู่ที่ใด?
สรุป กรณีนี้ "เสี่ยหนู-ครูใหญ่เซาะกราว" เเฮปปี้สุด เพราะเตะตัดขาเเกนนำคนเสื้อเเดงเเละทลายราคา สส.-อดีต รมต.เมืองร้อยเอ็ด พรรคเพื่อไทยเเบบชิลล์ๆ