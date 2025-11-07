ตีปี๊บรัฐบาลมาแค่ 1 เดือน
จับสแกมเมอร์ 3.5 หมื่นล้าน
นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยถึงการปราบปรามสแกมเมอร์ของรัฐบาลตลอด 38 วันที่ผ่านมาตั้งแต่เข้ามาเป็นรัฐบาล มีรายงานการจับกุมเครือข่ายสแกมเมอร์ เคสใหญ่ วันที่ 17 ตุลาคม 2568 มีมูลค่าเงินหมุนเวียนต่อปี 15,000 ล้านบาท ซึ่งล่าสุดเมื่อวันที่ 6 พ.ย. ที่ผ่านมา จับเครือข่ายสแกมเมอร์ได้อีก มีมูลค่าเงินหมุนเวียนกว่า 20,000 ล้านบาท จึงเรียกได้ว่ารัฐบาลสามารถจับกุมได้ถึง 35,000 ล้านบาท ทั้งนี้ หากดูจากรายงานข่าวตั้งแต่ต้นปีนี้ ถึงเดือน กรกฎาคม 2568 มีสถิติการปราบสแกมเมอร์ประมาณพันกว่าล้านบาทเท่านั้น
ปล่อยเชลยศึกต้องดูผลงาน
พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รมว.กลาโหม เผยถึงข่าวปล่อยเชลยศึกวันที่ 12 พ.ย. นี้ เป็นเพียงการคาดการณ์ ต้องดูว่าเฟส 1 คือ ถอนอาวุธหนักและเก็บกู้ทุ่นระเบิด สำเร็จหรือไม่ เพราะกำหนดว่าจะจบวันที่ 21 พ.ย. นี้ แต่กัมพูชาบอกว่าจะทำให้เสร็จเร็วขึ้น โดยเดิมเสนอให้เก็บกู้ทุ่นระเบิด 13 พื้นที่ แต่ระดับพื้นที่ต่อรองเหลือ 5 พื้นที่ ซึ่งเราแจ้งว่าถ้าเขาทำเสร็จเร็วเราจะปล่อยเชลยศึกเร็ว เราดูที่เงื่อนไขไม่ใช่ดูวันที่ ยืนยัน ไม่แตะมาตรการเปิดด่านจนกว่าทุกอย่างจะเรียบร้อย
ไม่เกี่ยวภาษีสหรัฐฯ
นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รมว.ต่างประเทศ เผยถึงข่าวปล่อยตัวทหารกัมพูชา 18 นาย ทราบว่าจะปล่อยตัววันที่ 12 พ.ย. นี้ แต่ต้องยืนยันกับฝ่ายทหารอีกครั้ง ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่ไทยกำหนด คือ เคลื่อนย้ายอาวุธหนักและเปิดพื้นที่ให้ไทยเข้าเก็บกู้วัตถุระเบิด ส่วนที่มีข้อสังเกตว่า อาจเกี่ยวข้องกับเรื่องภาษีสหรัฐฯ นั้น ไม่เกี่ยวข้องกัน เรื่องนี้เป็นไปตามเงื่อนไข
ธนู 4 ดอก พลิกประเทศ
นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ หัวหน้าพรรคไทยก้าวใหม่ เปิดที่ทำการพรรค ประกาศพลิกโฉมประเทศให้เข้มแข็ง ผ่านนโยบายเรือธงธนู 4 ดอก ได้แก่ ปฏิรูปการศึกษา สร้างเศรษฐกิจใหม่ด้วยเทคโนโลยี ยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างค่านิยมใหม่ เพื่อปราบทุจริต เรามาเพื่อแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนไม่ใช่แก้ปัญหาฉาบฉวย ไม่ได้มาเพื่อขอกำลังใจ แต่นี่คือเดิมพันชีวิต ขอทุกคะแนนเสียงให้พรรคไทยก้าวใหม่เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง
ลุ้นเฟส 2 ก่อนยุบสภา
นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง เผยถึงความเป็นไปได้ดำเนินโครงการคนละครึ่งพลัส เฟส 2 ก่อนยุบสภา โดยนายกรัฐมนตรีได้ให้ดำเนินการศึกษา ซึ่งขณะนี้กำลังศึกษาเรื่องนี้อยู่