ปราสาทตาควายของไทย
ผู้มีอำนาจต้องตัดสินใจ
พล.ท.บุญสิน พาดกลาง ที่ปรึกษาผู้บัญชาการทหารบก และอดีตแม่ทัพภาคที่ 2 เผยถึงสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา โดยเฉพาะปราสาทตาควาย ยืนยัน ปราสาทตาควายยังเป็นของไทย ส่วนที่ประชาชนมองว่าให้ใช้กำลังเอาคืนมา บางส่วนให้รอก่อนโดยใช้เทคโนโลยีไลดาร์วัดพื้นที่ แต่ก็มีคนค้านว่าอาจทำให้ไทยสูญเสียบางส่วน แน่นอนอยู่แล้ว ในกรณีที่ไม่เอาความเป็นจริงในปัจจุบันก็มีทั้งเสียและได้ ต้องไปคุยกับฝ่ายเทคนิคว่าเมื่อทำไรดาร์จะได้หรือเสียตรงไหน เทียบกันแล้วกี่ตารางกิโลเมตร ทั้ง 2 วิธีเดินคู่กันได้ ไลดาร์เป็นฝ่ายเทคนิค ต้องคุยให้เข้าใจกับกรมแผนที่ทหารว่าใช้แล้วจะเป็นอย่างไร โดยเฉพาะผลประโยชน์ของชาติ ปราสาทตาควายจะได้มาวิธีใดขึ้นอยู่กับวิธีการของผู้มีอำนาจ เชื่อว่าผู้ใหญ่คงต้องคุยกัน เริ่มจากเบาไปหาหนัก ตั้งแต่ทำหนังสือประท้วง ยกหูโทรศัพท์คุยกัน ส่วนการใช้กำลังเป็นวิธีสุดท้าย ซึ่งมีผลกระทบหลายอย่าง ส่วนกรณีพบทหารกัมพูชาวางทุ่นระเบิดใหม่ บริเวณช่องอานม้า และไม่ให้ความร่วมมือในการเก็บกู้ แสดงว่าเขาตระบัดสัตย์
ไม่ปราบตายตาไม่หลับ
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีกับ 15 หน่วยงาน เป็นก้าวสำคัญประกาศสงครามกับอาชญากรรมออนไลน์ เป็นสงครามที่เราต้องชนะ ขอให้มั่นใจ ขณะที่มีอำนาจแล้วไม่ทำเรื่องนี้ให้สำเร็จ ปล่อยให้ประชาชนเดือดร้อน ถึงกับตายตาไม่หลับ
เจ็บปวดกล่าวหารุนแรง
พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ(ผบ.ตร.) ยืนยัน เดินหน้าปราบสแกมเมอร์มาตลอด ตำรวจที่เป็นคนไม่ดีถ้าปรากฏข้อมูลจะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาด สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำลังถูกพายุกระหน่ำโจมตี ถูกกล่าวหาว่าตำรวจเป็นองค์กรอาชญากรรมขนาดใหญ่ในประเทศไทย หมายความว่ากล่าวหาตำรวจทั้งประเทศ เป็นการกล่าวหาที่รุนแรงมาก รู้สึกเจ็บปวด แต่อดทนตั้งสติ และทำงานจากการถูกโจมตีลักษณะนี้มาตลอด เชื่อ ตำรวจทั้งประเทศรับไม่ได้
ช่องโหว่ไทยเป้าฟอกเงิน
นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง เผยช่องโหว่ของไทยที่เป็นเป้าหมายกลุ่มอาชญากรการเงิน ฟอกเงิน ปัญหาหลักคือ ข้อมูลการเงินของแต่ละหน่วยงานอยู่แบบเดี่ยวๆ ไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้ครบถ้วน ผู้ทำผิดอาศัยช่องว่างกฎหมายและระบบตรวจสอบหลบหนี เวลาตามจับคนร้ายต้องไปหลายหน่วย แต่กฎหมายไม่เชื่อมกัน คณะอนุกรรมการเชื่อมโยงข้อมูลทางการเงิน จึงได้ตั้งดาต้าบูโร เพื่อรวบรวมข้อมูลทุกหน่วยงานไว้ในที่เดียว ซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการติดตามธุรกรรมต้องสงสัย โดยจะทดลองใช้กับคดีจริงทันที
โยนหินยุบสภาหนีซักฟอก
ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรีและรมว.เกษตรและสหกรณ์ เผยถึงการหารือกับนายกรัฐมนตรี เป็นเวลากว่า 3 ชั่วโมงที่ทำเนียบรัฐบาล นายกฯ ห่วงสถานการณ์อุทกภัยและการรับมือพายุคัลแมกีที่กำลังจะมีอิทธิพลต่อไทย ยอมรับ ได้หารือกับนายกฯ ในประเด็นการเมืองเล็กน้อย อาทิ การยุบสภาฯ ก่อนฝ่ายค้านจะยื่นขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ