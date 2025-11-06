ShopBack และ Trip.com พอใจแคมเปญ “TripTastic”ตอบโจทย์นักเดินทางยุคใหม่ สร้างยอดจองกว่า 300,000 รายการ

ShopBack และ Trip.com ฉลองความสำเร็จแคมเปญ “TripTastic” สร้างยอดจองกว่า 300,000 รายการ มอบแคชแบ็คพิเศษเพิ่มกว่า 4 เท่าให้นักเดินทางชาวไทย ย้ำประเทศไทย ยังเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวทั่วโลก โดยเฉพาะกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นเมืองที่นำเทคโนโลยี AI มาประยุกต์ใช้อย่างเต็มรูปแบบ
รายงาน “Why Travel?” เผยเทรนด์การท่องเที่ยวปี 2026 ShopBack มอบแคชแบ็คพิเศษมากกว่าเดิม 4 เท่าสำหรับผู้ใช้ชาวไทยเมื่อเทียบกับปีก่อน ฉลองความร่วมมือสุดยิ่งใหญ่ในแคมเปญ 11.11 พร้อมแคชแบ็ค 10% ทุกการจองที่พัก
ShopBack แพลตฟอร์มช้อปปิ้งและรีวอร์ดโปรแกรมชั้นนำของเอเชีย ร่วมกับ Trip.com ผู้ให้บริการท่องเที่ยวระดับโลก เฉลิมฉลองความสำเร็จครบรอบหนึ่งปีของแคมเปญ “TripTastic” ซึ่งสร้างยอดการจองกว่า 300,000 รายการ บน Trip.com ผ่าน ShopBack ผู้ใช้งานได้รับแคชแบ็คมากกว่าเดิมถึงสี่เท่า ให้แก่นักเดินทางชาวไทย เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน
ตลอดปีที่ผ่านมา นักเดินทางชาวไทยหันมาใช้ ShopBack เพื่อเพิ่มความคุ้มค่าในการจองบริการต่าง ๆ ผ่าน Trip.com อย่างต่อเนื่อง โดยหมวดหมู่ยอดนิยม ได้แก่ โรงแรม (แคชแบ็ค 12%) เที่ยวบิน (แคชแบ็ค 4%) สถานที่ท่องเที่ยว (แคชแบ็ค 5%) และบริการรับ–ส่งสนามบิน (แคชแบ็ค 6%) ขณะที่จุดหมายปลายทางที่ได้รับความนิยมสูงสุดคือ ประเทศไทย จีน ญี่ปุ่น เวียดนาม และเกาหลีใต้
กวิน ประชานุกูล ผู้จัดการทั่วไปของ ShopBack ประเทศไทย กล่าวว่า TripTastic ได้เปลี่ยนการท่องเที่ยวแบบคุ้มค่าให้กลายเป็นนิสัยใหม่ของนักเดินทางชาวไทย โดยภายในเวลาเพียงหนึ่งปี นักเดินทางชาวไทยมียอดการจองบนเว็บไซต์ Trip.com ผ่าน ShopBack กว่า 300,000 ครั้ง และได้รับแคชแบ็คเพิ่มขึ้นถึง สี่เท่าเมื่อเทียบกับปีก่อน สะท้อนให้เห็นว่าความคุ้มค่าและประสบการณ์การเดินทางที่น่าประทับใจสามารถเกิดขึ้นไปพร้อมกันได้อย่างลงตัว ความร่วมมือกับ Trip.com ยังช่วยปลดล็อกสิทธิพิเศษและแคชแบ็คเพิ่มเติมควบคู่กับโปรแกรมรีวอร์ดของบัตรเครดิต เพื่อให้นักเดินทางชาวไทยสามารถประหยัดได้มากขึ้น ทั้งในการจองที่พัก ตั๋วเครื่องบิน และประสบการณ์การท่องเที่ยวในครั้งต่อ ๆ ไป ผ่านการวางแผนที่สะดวกสบายและคุ้มค่ายิ่งกว่าเดิม
ไดแอน ชุย ผู้จัดการทั่วไปของ Trip.com Group ประเทศไทย กล่าวว่า ประเทศไทยยังคงเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวทั่วโลก โดยเฉพาะกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นเมืองที่นำเทคโนโลยี AI มาประยุกต์ใช้อย่างเต็มรูปแบบ โดยในปีที่ผ่านมา เราพบว่านักท่องเที่ยวให้ความสนใจกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ ที่พักโฮมสเตย์ และกิจกรรมอีเวนต์ที่สนุกสนานและมีสีสันมากขึ้น ขณะเดียวกันยอดการใช้งาน TripGenie ผู้ช่วย AI บนแพลตฟอร์มของ Trip.com ก็เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากนักท่องเที่ยวต้องการความช่วยเหลือแบบเรียลไทม์ ตั้งแต่การแปลภาษา ไปจนถึงการวางแผนการเดินทาง เพื่อเปลี่ยนแรงบันดาลใจให้กลายเป็นทริปจริงได้อย่างรวดเร็วและมั่นใจ ซึ่งความร่วมมือกับ ShopBack ทำให้เราสามารถเข้าถึงกลุ่มนักเดินทางที่ให้ความสำคัญกับการจองทริปอย่างคุ้มค่าได้มากขึ้น
เพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จของความร่วมมือในปีนี้ ShopBack และ Trip.com ได้นำเสนอข้อมูลเชิงลึกจาก Trip.com Group และรายงาน “Why Travel?” โดย Google ซึ่งสะท้อนถึงแนวโน้มใหม่ ๆ ของพฤติกรรมนักเดินทางชาวไทย ทั้งในด้านการวางแผน การจองทริป และการมองหาความคุ้มค่าในการเดินทางมากยิ่งขึ้น การผสานข้อมูลเชิงลึกจากทั้งสองแหล่งช่วยให้เห็นภาพรวมของการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและพฤติกรรมผู้บริโภครุ่นใหม่ที่มุ่งเน้น "ความคุ้มค่าที่เต็มไปด้วยประสบการณ์"
• AI ในฐานะผู้ช่วยแบบเรียลไทม์: เปลี่ยน “เครื่องมือช่วยวางแผน” มาเป็น “เพื่อนร่วมเดินทางตัวจริง” โดยมีประเทศไทยเป็นหนึ่งในตลาดที่เติบโตเร็วที่สุดในภูมิภาค ข้อมูลจาก Trip.com Group ระบุว่า Trip.Best ซึ่งเป็นฟีเจอร์แนะนำจุดหมายปลายทางยอดนิยม มีจำนวนเดสติเนชันที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดในปี 2025 ขณะเดียวกัน ผู้ช่วยอัจฉริยะ TripGenie ของ Trip.com ก็มีอัตราการใช้งานเพิ่มขึ้นถึง 125% จำนวนผู้ใช้เพิ่มขึ้น 242% และจำนวนบทสนทนาเพิ่มขึ้นถึง 234% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า แนวโน้มดังกล่าวยังสะท้อนให้เห็นถึงความนิยมในการใช้ฟังก์ชันแปลภาษาและการขอคำแนะนำแบบเรียลไทม์มากขึ้น ซึ่งตอบโจทย์นักเดินทางยุคใหม่ที่ต้องการความช่วยเหลือทันใจเมื่อแผนการเดินทางเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
• การท่องเที่ยวเชิงนิเวศก้าวขึ้นมาอยู่ในกระแสหลัก: ยอดการค้นหาคำว่า bikepacking เพิ่มขึ้น 33% เมื่อเทียบกับปีก่อน ขณะที่การจองรถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์ไฮบริดเติบโตเฉลี่ย 14% ต่อเดือนนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2024 นักเดินทางยังหันมาเเข้าพักในโฮมสเตย์มากขึ้น โดยมียอดจองเพิ่มขึ้น 21% เมื่อเทียบกับปีก่อน (และการค้นหาที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น 22%) สอดคล้องกับการที่ Trip.com Group พัฒนารีทรีตในต่างจังหวัดกว่า 34 แห่งเพื่อตอบรับกระแสการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่กำลังมาแรง
• ทริปกินกำลังมาแรง: ยอดการค้นหาคำว่า “food travel” ทั่วโลกเพิ่มขึ้น 18% เมื่อเทียบกับปีก่อน ขณะที่การจองกิจกรรมด้านอาหารผ่าน Trip.com เพิ่มขึ้นถึง 43% โดยมีประเทศไทยติดอันดับเดสติเนชั่นยอดนิยม การค้นหาที่เกี่ยวข้องกับ Michelin Guide ก็เติบโตเช่นกัน สะท้อนให้เห็นว่านักเดินทางยุคใหม่กำลังมองหาประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิงอาหารที่ได้รับการคัดสรรอย่างพิถีพิถัน
• ธรรมชาติบำบัดและการหลีกหนีความวุ่นวาย: ความนิยมในการท่องเที่ยวเชิงเยียวยาและพักฟื้นจิตใจกำลังเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว การจองทริปไปยังเดสติเนชั่นเดินป่าอย่างซาปาและแบมฟ์เพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่าจากปีก่อน ในขณะที่การจองเที่ยวบินไปภูฏานพุ่งขึ้นถึง 7 เท่า ความสนใจในการแช่ออนเซ็นก็เติบโตขึ้น 20% เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยนักเดินทางชาวไทยมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนกระแสนี้
• "Stagecations" กำลังได้รับความนิยมในกลุ่มครอบครัว: Stagecation หรือ การท่องเที่ยวเพื่อชมความบันเทิงสดกำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น ปัจจุบันนักเดินทางในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกกว่า 63% เดินทางเพื่อชมคอนเสิร์ตหรือ่วมงานอีเวนต์ ขณะที่นักท่องเที่ยวชาวไทยถึง 85% มักผสมผสานทริปคอนเสิร์ตหรือเทศกาลเข้ากับการท่องเที่ยวพักผ่อนของครอบครัว โดยมีเมืองศูนย์กลางยอดนิยมอย่างมาเก๊า ลาสเวกัส เมลเบิร์น และสิงคโปร์เป็นจุดหมายหลัก
เพื่อตอบรับแนวโน้มการท่องเที่ยวที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ShopBack และ Trip.com เตรียมเดินหน้ามอบข้อเสนอสุดคุ้มอีกมากมาย ที่ผสานทริปยอดนิยมเข้ากับการวางแผนด้วยเทคโนโลยี AI พร้อมสิทธิ์รับแคชแบ็ค เพื่อให้ทุกการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวไทยทั้งสะดวก คุ้มค่า และน่าจดจำยิ่งขึ้น
ครบรอบหนึ่งปีของแคมเปญ TripTastic นักเดินทางสามารถรับ แคชแบ็คสูงสุด 10% ผ่านแคมเปญ 11.11 เมื่อจองโรงแรมบนเว็บไซต์ Trip.com ผ่าน ShopBack — โอกาสพิเศษในการวางแผนทริปปลายปีด้วยความคุ้มค่าที่มากกว่าเดิม