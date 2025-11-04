นายพลตร.ไม่ทน
ตอกหน้าบิ๊กโจ๊ก
ตอนมีอำนาจไม่ทำ
จากกรณีพลตำรวจเอก สุรเชชษฐ์ หักพาลอดีตรองผบ.ตร. ที่ถูกไล่ออกจากราชการ เนื่องจากพัวพันรับสาวยและฟอกเงินเว็บพนันออนไลน์ เดินสายออกมาให้สัมภาษณ์หรือแสดงความคิดเห็นโจมตีสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) อย่างต่อเนื่อง โดยกล่าวหาว่าเป็น “แก๊งอาชญากรรม” นั้น
นายพลตำรวจคนหนึ่งเปิดใจกับสำนักข่าวนิวส์1 ในฐานะผู้ที่ยังสวมเครื่องแบบตำรวจอยู่ ว่าที่บิ๊กโจ๊กพูดมาทั้งหมด ตนรู้สึกว่าเป็นถ้อยคำที่ขาดความเป็นธรรม และสะท้อนอคติต่อองค์กรเกินสมควร
สตช. เป็นองค์กรขนาดใหญ่ มีกำลังพลกว่า สองแสนนาย ที่ปฏิบัติหน้าที่ทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อดูแลความสงบเรียบร้อยของประเทศ
หากสตช.เป็นอย่างที่มีการกล่าวหา ประเทศนี้คงพังไปนานแล้วครับ
นายพลตำรวจคนนี้กล่าวว่า แน่นอนว่าในจำนวนสองแสนนาย ย่อมมีบางคนที่ประพฤติผิด
แต่เมื่อพบพฤติกรรมที่เข้าข่ายทุจริตหรือกระทำผิดกฎหมาย
สตช.ก็ไม่เคยละเลย มีมาตรการทางวินัยชัดเจน และ “ลงโทษจนถึงขั้นไล่ออก” ซึ่งมีตัวอย่างให้เห็นอยู่เสมอ
ตรงกันข้าม ผู้ที่เคยดำรงตำแหน่งระดับสูงและอยู่ใกล้ผู้มีอำนาจมานานกว่า 8 ปี
หากอ้างว่ามีข้อมูลการทุจริตมากมาย ก็ควรถามกลับว่า
เหตุใดจึงไม่จัดการเสียตั้งแต่เมื่อมีอำนาจเต็มมือ
กรณี “คดีทัวร์ศูนย์เหรียญ” ที่เคยถูกกล่าวถึงอย่างมากในยุคนั้น
สุดท้ายศาลฎีกามีคำพิพากษายกฟ้อง และยังมีการฟ้องเรียกค่าเสียหายจากสตช. เป็นมูลค่าหลักพันล้านบาท
กรณีเช่นนี้ คงยากที่จะไปโทษพนักงานสอบสวนหรือผู้ปฏิบัติ เพราะทั้งหมดก็เป็นทีมงานในยุคของพลตำรวจเอก สุรเชชรษ์เอง
“ส่วน “คดีกำนันนก” และ “คดีแอม” ที่ประชาชนให้ความสนใจอย่างมาก
ผู้ที่เป็นกำลังหลักในการทำคดีอย่างแท้จริง คือ ผบช.ภ.7 และ ผบช.ก.
ซึ่งต่างก็เป็นนายตำรวจที่มุ่งมั่นทำงานตามพยานหลักฐาน ไม่ใช่ใครอื่น และไม่ใช่บิ๊กโจ๊ก
“ นายพลตำรวจกล่าว