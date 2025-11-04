'กล้าธรรม' อัด 'โรม'
กล่าวหาไร้หลักฐาน
ไม่มีความรับผิดชอบ
พรรคกล้าธรรมเปิดฉากตอบโต้ทางการเมือง ภายหลัง นายรังสิมันต์ โรม ส.ส. บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน พยายามพาดพิงเชื่อมโยงชื่อ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรีและรมว.เกษตรและสหกรณ์ กับขบวนการทุนสีเทาและสแกมเมอร์ข้ามชาติ โดยในเรื่องนี้คณะทำงานวอร์รูมของพรรค นำโดย น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ ประธานยุทธศาสตร์พรรค ตอบโต้ว่า ข้อกล่าวหาดังกล่าวขาดซึ่งหลักฐานและยังเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงอย่างร้ายแรง มองว่าเป็นความพยายามจงใจสร้างภาพลักษณ์เชิงลบ เพื่อหวังผลทางการเมืองมากกว่าจะเป็นการตรวจสอบโดยสุจริต
น.อ.อนุดิษฐ์ ระบุว่า ข้อกล่าวหาดังกล่าวไร้หลักฐานและบิดเบือนข้อเท็จจริงอย่างร้ายแรง โดยเฉพาะกรณีที่นายรังสิมันต์กล่าวอ้างถึงบริษัท Tian Tian Ventures ว่ามีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายฟอกเงิน ซึ่งพรรคกล้าธรรมขอชี้แจงว่าเป็นข้อมูลคลาดเคลื่อน เพราะผู้ถูกกล่าวหาในคดีดังกล่าวคือ นายลอว์เรนซ์ อี. เฟลด์แมน ชาวอเมริกัน ที่ใช้ชื่อปลอม 'เบนจามิน เบอร์เกอร์' หลอกขายหุ้นให้เหยื่อกว่า 300 ราย ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ 'เบน สมิธ' ตัวจริงแต่อย่างใด โดยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ได้มีหนังสือตอบกลับเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2568 ยืนยันชัดว่า ไม่พบข้อมูลการฟอกเงินในชื่อเบน สมิธ และไม่มีหมายจับใด ๆ ทั้งในประเทศและในทางสากล ดังนั้น การนำข้อมูลที่ผิดมาพูดในสภาจนทำให้ประชาชนเข้าใจผิด ถือเป็นการกระทำที่ขาดความรับผิดชอบ และสร้างความเสียหายต่อบุคคลบริสุทธิ์
ด้าน นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวภายหลังตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่คณะผู้บริหารสำนักงานปปง. ว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการปราบปรามสแกมเมอร์อย่างจริงจัง เพราะเป็นปัญหาที่กระทบความเชื่อมั่นของประชาคมโลก และอาจส่งผลต่อเศรษฐกิจประเทศ ทั้งนี้ได้สั่งการให้ปปง. เร่งดำเนินการตรวจสอบ ยึดอายัดทรัพย์สินผู้กระทำผิด พร้อมจัดตั้งกลไกความร่วมมือระหว่าง 4 หน่วยงานหลัก ได้แก่ ปปง. กระทรวงมหาดไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เพื่อบูรณาการการทำงานตั้งแต่ส่วนกลางถึงจังหวัด
นายอนุทิน ยืนยันว่า ตอนนี้อายัดเงินไปแล้วกว่า 2 หมื่นล้านบาท และทยอยยื่นฟ้องต่อเนื่อง งานพวกนี้พูดไม่ได้เพราะต้องใช้การข่าวและความลับในการสืบสวน แต่ยืนยันว่าดำเนินการอยู่ตลอด ที่สำคัญรัฐบาลจะเร่งใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือที่ทันสมัย เพื่อให้หน่วยงานรัฐเหนือกว่าผู้กระทำผิด