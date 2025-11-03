เขมรรอหน่วยเหนือสั่ง
ยังไม่สำรวจทุ่นระเบิด
พลตรี วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก เผยกรณีฝ่ายกัมพูชาขัดขวางไม่ให้คณะผู้สังเกตการณ์อาเซียน(AOT) เข้าสังเกตการณ์เก็บกู้ทุ่นระเบิดที่ช่องสายตะกู จ.บุรีรัมย์ จากการตรวจสอบ
ศูนย์ปฏฺิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ (TMAC) เดินหน้าปฏิบัติตามแผน เข้าพิสูจน์ทราบแล้ว 7.62% ของพื้นที่ 355,026 ตารางเมตร ระหว่างปฏิบัติงานพบปัญหาทหารกัมพูชาอยู่ในเส้นทาง จึงเจรจาสร้างความเข้าใจ ซึ่งกัมพูชาขอให้ไทยดำเนินเฉพาะพื้นที่ฝั่งไทย โดยอ้างอิงเส้นทางลาดตระเวนเดิม และขอไม่ให้ดัดแปลงพื้นที่ เช่น วางลวดหนาม โดยกัมพูชายังไม่สามารถเริ่มพิสูจน์ทราบทุ่นระเบิดในฝั่งของตนได้ เนื่องจากยังไม่มีคำสั่งจากหน่วยเหนือ หลังการเจรจาไทยได้ดำเนินการพิสูจน์ทราบสนามทุ่นระเบิดต่อตามแผนงานในเขตไทย โดยมีทหารกัมพูชาเฝ้าสังเกตการณ์อย่างต่อเนื่อง
อย่าใช้คำว่าขัดขวาง
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย เผย กรณีข่าวกัมพูชาขัดขวางไม่ให้ AOT เข้าสังเกตการณ์การเก็บกู้ทุ่นระเบิด อย่าใช้คำว่าขัดขวาง การถอนกำลังและการเก็บกู้ทุ่นระเบิดยังพูดคุยต่อไปแม้ไม่ราบรื่น ไม่ใช่ขัดขวางแล้วไทยจะยอม ย้ำเงื่อนไข 4 ข้อ คือ ถอนอาวุธ เก็บกู้ทุ่นระเบิด ปราบปรามสแกมเมอร์และแก้ปัญหาพื้นที่อ้างสิทธิ์ หากกัมพูชานำอาวุธเข้ามาคือการฉีกข้อตกลง ถือว่าไม่มีข้อตกลง เราสามารถทำตามที่เห็นว่าเหมาะสม
เร่งทำหมุดชั่วคราว
นายเบญจมินทร์ สุกาญจนัจที อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย เผยความคืบหน้าการจัดทำหลักเขตแดนไทย-กัมพูชา เตรียมทำหมุดชั่วคราวเร่งด่วนหลักเขตแดน 42-47 พื้นที่บ้านหนองจาน บ้านหนองหญ้าแก้ว เพื่อลดความขัดแย้ง การกระทบกระทั่ง และกำหนดสิทธิ์ในเขตแดนที่ชัดเจน โดยวันที่ 17 พ.ย. นี้ จะเริ่มจากหลักเขตแดนที่ 42-43 ตามด้วย 46-47 และ 43-46 ย้ำ การวางหมุดชั่วคราวเพื่อการสำรวจ ไม่กระทบสิทธิของไทยและกัมพูชา ในเรื่องเขตแดนทางบกตามกฎหมายระหว่างประเทศ
หนุนชุดไทยพระราชนิยม
น.ส.ซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รมว.วัฒนธรรม(วธ.) เปิดแผนการ
เสนอ ชุดไทย : ความรู้ งานช่างฝีมือ และแนวปฏิบัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาติ เป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อยูเนสโก โดยเร่งผลักดันโครงการส่งเสริมชุดไทยพระราชนิยมและผ้าไทยที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน และเริ่ม กิจกรรมดังกล่าวอย่างเร่งด่วน เพื่อสร้างการตระหนักรู้ถึงคุณค่าความสำคัญของชุดไทยพระราชนิยมให้แก่ประชาชน
ชูไทยฐานผลิตยุทธศาสตร์
นายวิกรม กรมดิษฐ์ ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) ในฐานะประธานสภาธุรกิจไทย-จีน เผยมุมมองด้านการลงทุน ในโอกาสครบรอบ 50 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน ในงาน “Thailand–China Cooperation Expo 2025 : 50 ปี ก้าวสู่ความรุ่งเรืองร่วมกัน” ย้ำบทบาทกระชับความสัมพันธ์เข้มแข็ง ชูไทยเป็นฐานการผลิตเชิงยุทธศาสตร์ รองรับการลงทุนของจีน เชื่อมตลาดโลก พร้อมตอกย้ำบทบาทความร่วมมือทางเศรษฐกิจทั้งสองประเทศที่เข้มแข็ง มุ่งสู่การพัฒนาการค้า การลงทุนที่มั่นคงและ