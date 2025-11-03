ความจริงสิ่งของบริจาค
จากทหารหน้าแนว
พลตรีณัฎฐ์ ศรีอินทร์ รองแม่ทัพภาคที่ 2 เปิดความจริงจากทหารหน้าแนวกรณีสิ่งของบริจาค การของบประมาณต้องทำแผนล่วงหน้า 2 ปี ส่วนใหญ่เป็นงบด้านกำลังพล งบพัฒนา เหตุปะทะชายแดนไทย-กัมพูชา เกิดเร็วมาก ยุทโธปกรณ์ที่จำเป็นจึงไม่ได้ตั้งงบไว้ ส่วนงบกลางใช้เวลา 3-6 เดือน ผมอยู่หน้างานพี่น้องทุกสารทิศถามคำแรกคือ ทหารขาดอะไรบ้างอยากช่วย หน้าแนวส่วนใหญ่ต้องการของใช้ส่วนตัว หลายพื้นที่ถนนเข้าไม่ถึง น้ำ อาหารส่งยากลำบาก บางฐานต้องเดินลงจากเขามารับอาหาร 2-3 ชม. คนไทยรู้ก็อยากบริจาคเงินให้ตัดถนน เราไม่อยากรับเงินก็ขอรับเป็นสิ่งของ น้ำมันหรือวัสดุ หน้างานต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ให้กำลังพลสะดวก ปลอดภัย เป้าหมายคือบรรลุภารกิจก่อน เมื่อจบศึกเราทำบัญชีสิ่งของที่รับมาให้โปร่งใส พี่น้องคนไทยเป็นพลังหนุนเราทั้งชาติ เราต้องทำหน้าที่ให้สุดกำลังในฐานะตัวแทนคนทั้งชาติ
ทหารกัมพูชาขวางเก็บระเบิด
พล.อ.ต.ชิตพล ก่อกิจสัมมากุล ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร อินโดนีเซีย ประจำกรุงเทพฯ นำคณะผู้สังเกตการณ์อาเซียนประจำประเทศไทย(AOT-TH) ลงพื้นที่
ต.สายตะกู อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
รับฟังสรุปผลการปฏิบัติงานและปัญหาการเข้าพื้นที่ อุปสรรคสำคัญคือทหารกัมพูชาสกัดกั้นไม่ให้ความร่วมมือเก็บกู้ทุ่นระเบิด แม้จะเป็น 1 ใน 13 พื้นที่ ที่ทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกันในที่ประชุม RBC แต่ทหารกัมพูชากลับไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง
อาเซียนรุกปราบสแกมเมอร์
พล.ต.ต.จตุรภัทร์ ภิรมย์แก้ว รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ตร.) เผย ตร.เป็นเจ้าภาพจัดประชุมหัวหน้าตำรวจอาเซียน ครั้งที่ 43 ณ กรุงเทพฯ ภายใต้หัวข้อ: "ร่วมมือปฏิบัติการ: ปราบปรามการหลอกลวง ขัดขวางการฉ้อโกง และปกป้องประชาชน" วันที่ 3 – 7 พฤศจิกายน 2568 เพื่อเป็นเวทีหลักสำหรับความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายระหว่างสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ เพื่อต่อสู้กับอาชญากรรมข้ามชาติ อาชญากรรมไซเบอร์ การค้ามนุษย์ เครือข่ายการหลอกลวง ฉ้อโกงออนไลน์ การค้ายาเสพติด และภัยคุกคามทางอาชญากรรมรูปแบบใหม่
เขมรชิงพบฮังการีตัดหน้าไทย
นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา เผย พร้อมชี้แจงกับประธานรัฐสภาฮังการี หลังฝ่ายกัมพูชาเยือนฮังการีก่อนหน้าเพียงไม่กี่วัน ทั้งที่กำหนดการเยือนฮังการีของประธานรัฐสภาไทย มีการนัดหมายวางแผนมาก่อนหลายเดือน โดยหากมีการพาดพิงเกี่ยวกับข้อพิพาทชายแดนไทย-กัมพูชา ในทางที่บิดเบือนก็พร้อมชี้แจง เพื่อให้ทางฮังการีเข้าใจข้อมูลที่ถูกต้องทันที
แรงหนุนเอเชีย-แปซิฟิก
สำนักข่าวซินหัวรายงานถึง รายงานวิเคราะห์แนวโน้มเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก คาดว่า การเติบโตจะอยู่ที่ 3.1% ในปี 2568 เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากตัวเลขคาดการณ์ก่อนหน้านี้ จากแรงหนุนการค้าที่ยืดหยุ่นและอุปสงค์สินค้าเทคโนโลยีขั้นสูงที่แข็งแกร่ง อย่างไรก็ตาม การเติบโตอาจชะลอลงเหลือ 2.9% ในปี 2569 เนื่องจากหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้น และปัจจัยกระตุ้นเศรษฐกิจชั่วคราวเริ่มแผ่วลง