เส้นสัมพันธ์ลึก บิ๊กโจ๊ก-เรวัช ใครช่วยใคร ได้อะไรบ้าง!?
อดีตสีกากีอินฟลูเรนในสายอินฟลูเรนเซอร์เมืองไทยอีกคนหนึ่งยามนี้คงไม่พ้น“ พลตำรวจโทเรวัช กลิ่นเกษร ”อดีตผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ที่ตอนนี้ไปทำหน้าที่“คณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจ” (ก.ร.ตร.) ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการอิสระที่ตั้งขึ้นมาใหม่ตามพรบ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2565
ก.ร.ตร.เป็นอีกหนึ่งกลไกในการปฏิรูปตำรวจ เพราะเป็นคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นมาเพื่อให้เป็นช่องทางให้ประชาชน ร้องเรียนการทำงานของตำรวจมายังก.ร.ตร. ที่จะทำหน้าที่ตรวจสอบถ่วงดุลการทำงานของตำรวจทุกระดับ
ไม่กี่วันก่อนชายสูงวัยจากอำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์คนนี้ ยอมรับกับสื่อว่า การร้องเรียนอดีตผบ.ตร. “พลตำรวจเอกต่อศักดิ์ สุขวิมล”เเละพวกรวมสองร้อยคนว่า รับส่วยเว็บพนันจากการที่ในช่วงปี2567 “ษิทรา เบี้ยบังเกิด ”ทนายคู่ซี้”พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ หักพาล“ เดินสายร้องเรียนสตช./บช.ก./ก.ร.ตร./ปปช./ฝ่ายคัานเเละกระเเทกดังๆไปยังสร.1ในตอนนั้นคือเศรษฐา ทวีสินว่า “ทำไมไม่เช็กบิลบิ๊กต่อให้ว่องไวเหมือนเคสบิ๊กโจ๊กบ้างนั้น”
พลตำรวจโทเรวัชยอมรับว่า มติกร.ตร.เมื่อ22ตุลาคม2568มีความเห็นว่าคำร้องของทนายตั้มมีมูลเเละให้เวลาบิ๊กต่อกับพวกมาชี้เเจง ข้อกล่าวหา เพื่อนำคำชี้แจงมาประกอบการพิจารณาอีกครั้งในการกำหนดโทษทางวินัยว่าจะมีความร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรง...โดยมีโทษไล่ออกหรือปลดออกนั้น ก.ร..ตร.ต้องวินิจฉัยคำชี้เเจงดังกล่าวของผู้ผู้กล่าวหาก่อนจะเสนอนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้บังคับบัญชาของพิทักษ์1 ตัดสินเคสนี้ว่าต้องมีผลอย่างไร
คดีนี้เเปลกๆ เเบบน่าคิด คือ เรื่องใหญ่แบบใหญ่เเบบนี้ ไม่พบว่ามีเอกสารข่าว/การเเถลงข่าวของก.ร.ตร.ปรากฏอย่างเป็นทางการ มีเพียงรายงานข่าวเกิดขึ้นเเละพลตำรวจโทเรวัชให้สัมภาษณ์ยอมรับเคสนี้เพียงลำพัง...
น่าคิดลึกๆว่าใครในก.ร.ตร.ปล่อยข่าวนี้ คนๆนั้นคือใคร....
ดังนั้นข้อความที่บิ๊กโจ๊กปั่นกระเเสโจมตี“พลตำรวจเอกกิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์”ในตอนนี้ว่าเหตุใดผบ.ตร.ไม่ขยับในการเช็กบิลบิ๊กต่อกับพวกจากการวินิจฉัยของก.ร.ตร.นั้น
เเท้จริงเเล้วกฎหมายไม่ได้ให้อำนาจผบ.ตร.ล้วงลูกการทำงานของกร.ตร.ได้เลย
เเละคนส่วนใหญ่ที่ติดตามเรื่องราวของบิ๊กโจ๊กอ่านเกมออกว่า เเต่ละงวดที่ละครลิงคณะสุรเชษฐ์ หักพาลเปิดการเเสดงนั้น บิ๊กโจ๊กตั้งใจบิดประเด็นเเละข้อกฎหมายเเบบข้างๆคูๆ ตีความเข้าข้างตัวเอง เพื่อดิสเครดิตคู่ขัดเเย้งให้สังคมเข้าใจผิดเเละเพิ่มเเผลให้คู่ขัดเเย้งบนหน้าข่าวเเบบเนืองๆ
เเละยังพบว่าหลายคราวในตอนนี้ อดีตรองผบ.ตร.คนนี้ชอบเคลมผลงานคนอื่นว่า คดีนั้นๆตัวเองรับผิดชอบเเบบหน้าตาเฉย...
เรื่องแบบนี้บิ๊กโจ๊กชำนาญยิ่ง
เเละสื่ออินโนเซนท์บางเเขนงขอคิวสัมภาษณ์บิ๊กโจ๊กเเบบเปิดพื้นที่ให้บิ๊กโจ๊กฟอกขาว/อวยตัวเอง/โจมตีคู่ขัดเเย้ง
โดยสื่อฟันน้ำนมเหล่านี้เเทบไม่ซักรายละเอียดบ่วงกรรมมหาศาลที่บิ๊กโจ๊กก่อไว้เลยว่าจริงไหม/เพราะอะไร
เอาเเค่ข้อมูลพัวพันเว็บพนันมินนี่/บีเอ็นเค มาสเตอร์ บิ๊กโจีกยังโยนบาปให้ลูกน้องเเบบเต็มข้อ อ้างคำเดียวเส้นเงินบัญชีม้าไม่เคยมาถึงตัวเอง ส่วนการสู้ข้อกล่าวหานั้น บิ๊กโจ๊กละเว้นไม่กล้าเอ่ยถึง...
เเละอย่าลืมสำนวนในปปช.ชี้ขาดว่าคนในสนามบินน้ำหลายคนทุจริตช่วยตกเเต่งบัญชีทรัพย์สินฯของบิ๊กโจ๊กเเละภริยาอันเป็นเท็จ เเละได้ประโยชน์ต่างตอบเเทน
โดยพตท.คริษฐ์ ปริยะเกตุมือขวาบิ๊กโจ๊กคือดีล เมกเกอร์ในเคสนี้เเละเคสอื่นๆ ก็พบว่าบิ๊กโจ๊กอ้างไม่รู้เรื่องลูกเดียว...
สังคมอย่าลืมพฤติกรรมตำรวจสีเทารายนี้ด้วยว่า หากใครไม่ช่วยเหลือ/ไม่ร่วมมือกับบิ๊กโจ๊กเเล้วนั้น รับรองว่า คนๆนั้นจะเป็นคู่ขัดเเย้งในการร้องเรียนของบิ๊กโจ๊กทันควัน
หากไล่อดีตที่ผ่านมาพบว่า พลตำรวจเอกวิเชียร พจน์โพธื์ศรี อดีตผบ.ตร.เเละกพค.ตร.ซึ่งบิีกโจ๊กเคยไปทำหน้าที่นายเวรนั้น อดีตเบอร์1ย่านปทุมวันคนนี้ก็เคยโดนบิ๊กโจ๊กร้องเรียนมาเเล้ว
หรือบิ๊กสีกากีรายอื่นๆ เช่น
พลตำรวจเอกวินัย ทองสอง/พลตำรวจเอกเอก อังสนานนท์/พลตำรวจตรีวิชัย สังข์ประไพ/พลตำรวจตรีจรูญเกียรติ ปานแก้ว โดน บิ๊กโจ๊กฟ้องร้องเเบบรัวๆเเต่ท้ายสุดบิ๊กโจ๊กก็เเห้วกินในการเอาความบุคคลเหล่านี้
ส่วนพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา อดีตนายกรัฐมนตรีเเละหัวหน้าคสช.ก็เคยโดนบิ๊กโจ๊กร้องเรียนไปที่ปปช.เเละศาลปกครองว่าลุงตู่ลงนามสั่งย้ายขาดบิ๊กโจ๊กจากสตช.มาประจำทำเนียบรัฐบาลนั้นไม่เป็นธรรมเเละไม่เเจ้งข้อหา
ทั้งๆที่ตอนนั้นรู้ทั้งวงการสีกากีว่าใครจะขยับเก้าอี้บนเส้นทางตำรวจยามนั้น ต้องดีลผ่านบิ๊กโจ๊กเท่านั้น เเละการลุงตู่โยกบิ๊กโจ๊กออกมาเพราะข่าวลือนี้หนาหูยิ่งนักจึงดับกระแสแต่อดีตรองผบ.ตร.ไม่เเฮปปี้เพราะเสียเครดิตไปสองปีฟรีๆ
เเม้เเต่ทักษิณ ชินวัตรนั้น บิ๊กโจ๊กยังเเฉว่า เคยไปพบทักษิณช่วงที่นช.คนนี้รักษาตัวที่ชั้น14รพ.ตำรวจ โดยไปพบที่รพ.ตำรวจเเละโรงเเรมโรสวู้ด เพลินจิตเพื่อหารือการขอให้บิ๊กโจ๊กถอนฟ้องเศรษฐา ทวีสินที่ตั้งบิ๊กต่อขึ้นเป็นผบ.ตร. รวมทั้งรับสารภาพว่าเคสฟ้องเสี่ยนิดนั้น สตรีคนหนึ่งใช้โทรศัพท์ทางไกลจากดูไบ
ขอเจรจากับบิ๊กโจ๊กไม่ให้เอาความกับสร.1คนทึ่30ด้วย
ล่าสุดคือการฟ้องประธานเเละตุลาการศาลปกครองสูงสุดหลายคนว่าเเทรกเเซงการตัดสินขององค์คณะที่งินิจฉัยว่าคำสั่งสตช.ที่ไล่บิ๊กโจ๊กออกจากราชการนั้น ชอบหรือไม่ เพราะบิ๊กโจ๊กอ้างว่าตุลาการหลายคนเป็นคู่ขัดเเย้งกับตัวเองหลายกรณีโดยอ้างคลิปลับมาต่อสู้ว่ามีการล็อกคดีให้บิ๊กโจ๊กจากถูกกลายเป็นผิด
ส่วนกรณีลักข้อสอบคณะนิติศาตร์ ภาคบัณฑิต จุฬาฯปี2566 ที่บิ๊กโจ๊กไปลงทะเบียนเรียนเพิ่ออัพสกิล โดยดร.นิดเเละสองลูกน้องบิ๊กโจ๊กโดนข้อหาลักข้อสอบออกมา
ถามว่าผู้ต้องหาสามคนนี้ใกล้ชิดบิ๊กโจีกใช่หรือไม่ ?เเละการลักข้อสอบคราวนั้นทำเพื่อใคร? เพราะบิ๊กโจ๊กขู่เเล้วว่า จะเเฉอาจารย์บางคนในคณะนี้ที่เเนบชิดอดีตตำรวจบางคนว่า บังคับคนคุมห้องสอบเเละจัดเก็บข้อสอบให้ซัดว่า บิ๊กโจ๊กสั่งการลักข้อสอบในคราวนั้น
อดีตรองผบ.ตร.บอกเเล้วว่าจะเช็กบิลเเน่
ในเร็ววันนี้..
เเต่หากใครร่วมเเตะมือ/ให้คะเเนนสงสาร บิ๊กโจ๊กก็จะนอบน้อมโดยพลัน เพราะคนวงในสีกากีลือมาระยะใหญ่เเล้วว่า บิ๊กโจ๊กที่อาศัยหมู่บ้านในซอยวิภาวดีรังสิต60นั้น พลตำรวจโทเรวัชก็อาศัยที่นั่นด้วย
เเละการค้นบ้านพักบิ๊กโจ๊กเมื่อปลายเดือนกันยายน2566 จนเกิดผลกรรมกับบิ๊กโจ๊กเเบบลูกระนาด หลากกูรูสีกากีเเสดงคอมเมนท์ในสื่อกระเเสหลักเเละสื่อออนไลน์(ของตัวเองเเละการเป็นเเขกรับเชิญ)ในเคสบิ๊กโจ๊กกันขนานใหญ่
พบว่าพลตำรวจโทเรวัชก็เป็นหนึ่งในนั้นเเละมักจะพูดทำนองอวยบิ๊กโจ๊กมากกว่าตำหนิติติง
เเละพลตำรวจโทเรวัขเคยยอมรับในสิ่อออนไลน์ของตัวเองว่า ตนรู้จักใกล้ชิดบิ๊กโจ๊กเเละเคยฝากฝังลูกชายให้บิ๊กโจ๊กดูเเลด้วย
อย่าลืมว่าบิ๊กโจ๊กเคยคุมสตม.มาเเล้วเเละบิ๊กโจ๊กยังเป็นมือไม้ให้พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ ช่วง3ป.เรืองอำนาจเเละลุงป้อมรับหน้าที่ดูเเลสตช.หลายปี(ยุคคสช.-รัฐบาลพรรคพลังประชารัฐ) โดยเฉพาะการเเต่งตั้งโยกย้ายตำรวจในเเต่ละปั!
โดยพบว่า “เรด” นรต. รุ่น 51ตอนนี้เป็นรอง ผบก.ตม.4 ดูภาคอีสาน เเละ“ยาว”นรต. รุ่น 56ตอนนี้เป็นรองผบก.ตม.1นั้น
ถามว่า สองผกก.สายเลือด“กลิ่นเกษร”ขยับพรวดพราดเเซงใครต่อใครเเบบทิ้งช่วงหลายคุ้งน้ำนั้น ไล่เรียงดีๆในช่วงหลายปีก่อน-วันนี้ เรดเเละยาวเติบใหญ่ได้เเบบเสือติดปีกนั้น เพราะอะไร...เเละเพราะใคร!?!
เอากันเท่านี้เเบบเบาะๆ สังคมน่าจะเเกะรอยกันได้เเล้วว่าบิ๊กโจ๊กกับพลตำรวจโทเรวัขเเนบเเน่นหรือไม่!?!