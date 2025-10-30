การประชุมวิชาการ มธ.-สวรส.-นิด้า เผยแพร่ต้นแบบการจัดการ รพ.สต. ถ่ายโอน ของ อบจ.
การถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ซึ่งเป็นปราการด่านหน้าของระบบสุขภาพของประเทศให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อทั้งระบบสาธารณสุขและระบบการบริหารราชการแผ่นดิน สำหรับผลกระทบต่อระบบสาธารณสุขนั้นครึ่งหนึ่งของ รพ.สต. สังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศปัจจุบันอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ อบจ. โดยในระยะเริ่มต้นพบปัญหา และอุปสรรคในการส่งมอบภารกิจและกำลังคนในบางพื้นที่ตามที่ปรากฏในสื่อและการศึกษาวิจัย อย่างไรก็ตาม พบว่า ในหลายจังหวัด โรงพยาบาลและหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขสามารถทำงานเชื่อมประสานเป็นเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพกับ รพ.สต.สังกัด อบจ. ทำให้ระบบบริการสุขภาพ “ไร้รอยต่อ” และมีศักยภาพในการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ มาใช้ในการยกระดับการบริการสุขภาพปฐมภูมิ
วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงร่วมกับสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขและคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดการประชุมสัมมนาทางวิชาการส่งคืนข้อมูลและถ่ายทอดความรู้ให้แก่พื้นที่ “สร้างต้นแบบด้วยเครือข่าย: สู่ก้าวย่างที่มั่นคงของระบบสุขภาพปฐมภูมิถ่ายโอนให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปี พ.ศ. 2568” ในวันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม 2568 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งคืนข้อมูลให้แก่พื้นที่ และถ่ายทอดประสบการณ์การจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิแบบบูรณาการของ อบจ. และหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขใน 10 จังหวัด ได้แก่ ปทุมธานี ชลบุรี สมุทรสาคร พิจิตร มุกดาหาร ศรีสะเกษ นราธิวาส ยะลา และสงขลา ซึ่งเป็นพื้นที่ต้นแบบใน “โครงการศึกษาวิจัยขับเคลื่อนการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์: การขยายผลแนวทางการจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิภายใต้สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด” โดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สนับสนุนงบประมาณให้แก่วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ดำเนินการศึกษาวิจัยเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ระดับชาติในการขับเคลื่อนการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์
