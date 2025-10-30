ดีเดย์ 1 พ.ย. ไทย-กัมพูชา ถอนอาวุธหนัก
ผู้สื่อข่าวรายงานถึงการประชุมฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประสานงานชายแดนส่วนภูมิภาค กองทัพภาคที่ 2-ภูมิภาคทหารที่ 4 ฝ่ายไทยและฝ่ายกัมพูชา เพื่อหารือแผนปฏิบัติการปรับกำลังและถอนอาวุธหนัก ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบกำหนดวัน D-Day วันที่ 1 พ.ย. 2568 โดยเฟส 1 ปรับกำลังอาวุธจรวดหลายลำกล้อง เฟส 2 เริ่มวันที่ 22 พ.ย. 2568 ปรับกำลังอาวุธประเภทปืนใหญ่ และเฟส 3 เริ่มวันที่ 13 ธ.ค. 2568 อาวุธยานเกราะ รถถัง ทั้งนี้ วันที่ 15 พ.ย. 2568 จะประชุมทบทวนการปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาและหารือการปรับกำลัง เพื่อให้ส่วนที่เกี่ยวข้องมีเวลาวางแผนเข้าตรวจสอบและเคลื่อนย้าย
มีเรื่องอื่นสำคัญกว่าแรร์เอิร์ธ
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย เผยถึงการร่วมประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 32 ที่เกาหลีใต้ เมื่อมีโอกาสพบนายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีน จะพูดคุยเรื่องแรร์เอิร์ธหรือไม่นั้น มีเรื่องอื่นสำคัญกว่าเยอะ โดยจะเสนอให้เร่งพิจารณาซื้อข้าวจากไทย 500,000 ตัน เพื่อสร้างรายได้ให้ประเทศ ส่วนที่เกี่ยวข้องกับกัมพูชาจะรื้อฟื้นสิ่งที่เคยร่วมมือกัน แต่พอมีปัญหาก็เลิกกันไป ซึ่งปรากฏในข้อ 3 ที่ต้องดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงปฏิญญาไทย-กัมพูชา ซึ่งลงนามที่มาเลเซีย
วาระโลกรัฐบาลต้องจริงจัง
นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา เผยถึงความสำเร็จการประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา (IPU) ที่นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ สะท้อนการทำงานเชิงรุกบนเวทีรัฐสภาระหว่างประเทศ เป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่ญัตติของไทยได้รับความเห็นชอบ คือ การเสริมสร้างบทบาทของรัฐสภาในการต่อสู้กับอาชญากรรมไซเบอร์ข้ามชาติโดยยึดหลักมนุษยธรรม ขอรัฐบาลและหน่วยงานเกี่ยวข้องดำเนินการอย่างจริงจัง เพราะเป็นวาระโลก ถ้ารัฐบาลทำได้จะได้รับการสนับสนุนจากประชาชนในช่วงใกล้เลือกตั้ง หวั่นประเทศเพื่อนบ้านกวาดล้างเข้มข้น คนจะทะลักเข้ามาในไทย
รอได้เลยคนละครึ่งพลัส#2
นายลวรณ แสงสนิท ปลัดกระทรวงการคลัง เผยถึงการใช้จ่ายในโครงการคนละครึ่ง พลัส วันแรก (29 ต.ค.) ได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างดี ส่วนใหญ่เป็นร้านค้าอาหารและเครื่องดื่ม ยืนยันมีคนละครึ่งพลัส เฟส 2 ซึ่งอยู่ระหว่างพิจารณาหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และลูกเล่นที่ดึงดูดความสนใจเพิ่มขึ้น
อินเดียเร่งนำเข้าทองคำ
สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานว่า ธนาคารกลางอินเดีย (RBI) นำเข้าทองคำกลับประเทศเกือบ 64 ตัน ในช่วง 6 เดือนแรกของปีงบประมาณที่เริ่มในเดือน เม.ย. ที่ผ่านมา ทำให้ RBI ถือครองทองคำสำรอง 576 ตัน เพิ่มขึ้นเกือบ 2 เท่าจาก 4 ปีก่อนหน้านี้ เนื่องจากชาติตะวันตกเคยอายัดทองคำสำรองของรัสเซียหลังการรุกรานยูเครน ทั้งนี้ RBI เป็นหนึ่งในผู้ซื้อทองคำรายใหญ่ที่สุดของโลก เพื่อลดการพึ่งพาเงินดอลลาร์ และยังลดการถือครองพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อย่างต่อเนื่อง