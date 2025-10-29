xs
xsm
sm
md
lg
  1. หน้าหลัก 
  2. News1 
  3. News1 

PF ทุ่มงบ 150 ล้าน ยกระดับคลับเฮ้าส์ 17 โครงการ สู่ศูนย์สุขภาพและไลฟ์สไตล์ครบวงจรร

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



'พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค' เดินหน้ากลยุทธ์พัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่อง ก้าวสู่ยุคใหม่ของการอยู่อาศัยเพื่อสุขภาพ เตรียมงบลงทุน 150 ล้านบาท ปรับปรุงคลับเฮ้าส์ใน 17 โครงการ พลิกโฉมสู่การเป็น “ศูนย์สุขภาพและไลฟ์สไตล์ (Health & Lifestyle Club)” ยกระดับคุณภาพชีวิตของสมาชิกโครงการ รองรับเทรนด์การอยู่อาศัยยุคใหม่ที่ให้ความสำคัญกับสุขภาพ และความสะดวกสบาย


นายวสันต์ ศรีรัตนพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาธุรกิจ บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) (PF)เปิดเผยว่า บริษัทเตรียมปรับปรุงคลับเฮ้าส์ใน 17 โครงการ ภายใต้งบประมาณรวม 150 ล้านบาท เพื่อยกระดับการให้บริการคลับเฮ้าส์ จากพื้นที่ออกกำลังกายทั่วไป สู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพและไลฟ์สไตล์ สร้างพื้นที่ส่วนกลางรูปแบบใหม่ ที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตอย่างครบวงจรของสมาชิกโครงการของบริษัทที่มีรวมกว่า 40,000 ครอบครัว ด้วยเห็นถึงแนวโน้มพฤติกรรมของผู้บริโภคยุคใหม่ ที่หันมาให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพกายใจและการใช้ชีวิตสมดุล

คลับเฮ้าส์โฉมใหม่ของพร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค ทั้ง 17 แห่ง จะถูกปรับให้เป็น “Health & Lifestyle Club” โดยผสานบริการด้านสุขภาพ และความสะดวกสบายในชีวิตประจำวันเข้าไว้ด้วยกัน ด้วยการร่วมมือกับโรงพยาบาลใกล้เคียงและผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพชั้นนำ นำบริการด้านส่งเสริมสุขภาพเข้ามาให้บริการในพื้นที่ เช่น โปรแกรมกายภาพบำบัด คลินิกสุขภาพเบื้องต้นและโซน Longevity ห้องเกลือบำบัด (Salt Therapy) อ่างแช่น้ำแข็งฟื้นฟูกล้ามเนื้อหลังออกกำลังกาย (Ice Bath) ควบคู่กับการปรับฟิตเนส ห้องออกกำลังกาย คลาสออกกำลังกายที่มีอยู่เดิมให้ทันสมัยยิ่งขึ้น และมีกิจกรรมสำหรับสมาชิกทุกช่วงวัยในครอบครัว

นอกจากนี้ ยังมีแผนเพิ่มบริการด้านไลฟ์สไตล์ต่าง ๆ เช่น จุดชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า ร้านสะดวกซัก 24 ชั่วโมง ร้านสะดวกซื้อ ร้านกาแฟหรือคาเฟ่สุขภาพ เพื่อให้สมาชิกในโครงการได้รับความสะดวกสบายที่ครบจบภายในโครงการ

ในปี 2569 บริษัทจะเริ่มการปรับปรุงคลับเฮ้าส์ระยะแรก จำนวน 7 แห่ง ได้แก่ โครงการสุขุมวิท 77- สุวรรณภูมิ, โครงการแจ้งวัฒนะ (ถนนหอการค้าไทย), เพอร์เฟค มาสเตอร์พีช กรุงเทพกรีฑา, เมโทร พาร์ค สาทร, เพอร์เฟค เพลส รามคำแหง-สุวรรณภูมิ, เพอร์เฟค เพลส รัตนาธิเบศร์(2) และ เพอร์เฟค เพลส รังสิต ทางด่วนบางพูน

จากนั้นในปี 2570 จะดำเนินการปรับปรุงคลับเฮ้าส์อีก 10 แห่ง ได้แก่ เพอร์เฟค มาสเตอร์พีซ รัตนาธิเบศร์, เลค รีสอร์ท รังสิต, เพอร์เฟค มาสเตอร์พีซ พระราม 9, เพอร์เฟค มาสเตอร์พีซ ราชพฤกษ์, เพอร์เฟค เพลส วงแหวน-รามคำแหง(2), เพอร์เฟค พาร์ค สุวรรณภูมิ, เพอร์เฟค พาร์ค พระราม 5-บางใหญ่, เพอร์เฟค พาร์ค บางบัวทอง, เพอร์เฟค เพลส รามอินทรา-วงแหวน และ มณีรินทร์ เลค & พาร์ค ติวานนท์-วงแหวน

นายวสันต์ ย้ำว่า การลงทุนครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การพัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอกย้ำภาพลักษณ์ของพร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค ในฐานะผู้นำด้านการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย ที่ให้ความสำคัญกับการสร้างสังคมแห่งความสุขและยกระดับคุณภาพชีวิตไปควบคู่กัน บริษัทจึงมุ่งสร้างพื้นที่ที่ให้ประสบการณ์ครบวงจร ทั้งออกกำลังกาย ผ่อนคลาย และสร้างคอมมูนิตี้ของคนรักสุขภาพ การยกระดับบริการของคลับเฮ้าส์ยังจะช่วยเพิ่มความพึงพอใจและอัตราการใช้บริการของลูกบ้าน และยังสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับโครงการได้อีกทางหนึ่ง







PF ทุ่มงบ 150 ล้าน ยกระดับคลับเฮ้าส์ 17 โครงการ สู่ศูนย์สุขภาพและไลฟ์สไตล์ครบวงจรร
PF ทุ่มงบ 150 ล้าน ยกระดับคลับเฮ้าส์ 17 โครงการ สู่ศูนย์สุขภาพและไลฟ์สไตล์ครบวงจรร
PF ทุ่มงบ 150 ล้าน ยกระดับคลับเฮ้าส์ 17 โครงการ สู่ศูนย์สุขภาพและไลฟ์สไตล์ครบวงจรร
PF ทุ่มงบ 150 ล้าน ยกระดับคลับเฮ้าส์ 17 โครงการ สู่ศูนย์สุขภาพและไลฟ์สไตล์ครบวงจรร
กำลังโหลดความคิดเห็น