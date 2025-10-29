“วันอาทิตย์” by GULF1 ชูโปรแรง ติดโซลาร์ แถมเน็ตบ้าน 1 ปี ขานรับลดหย่อนภาษี 200,000 บาท ในงาน “บ้านและสวนแฟร์ 2025”
“วันอาทิตย์” by GULF1 ผู้ให้บริการโซลาร์รูฟท็อปครบวงจร ชวนคนรักบ้านมาลงทุนอย่างคุ้มค่า ประหยัดจริง คืนทุนไว ในงาน "บ้านและสวนแฟร์ LIVING FESTIVAL 2025" วันนี้ – 2 พฤศจิกายน 2568 ณ อิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี ตอกย้ำความพร้อมก้าวสู่ผู้นำตลาดด้วยการนำเสนอโซลูชั่นที่มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตและมอบ ‘พลังงานดีๆ’ ให้กับทุกครอบครัว ภายใต้แนวคิด Smart Living – Smart Well-Being อย่างยั่งยืน
โอกาสทองเพียงครั้งเดียว! เมื่อจองติดตั้งโซลาร์บ้านกับ “วันอาทิตย์” ภายในงาน รับข้อเสนอสุดพิเศษ 3 คุ้มทันที:
คุ้มที่ 1: ฟรี! Internet 12 เดือนเต็ม จาก AIS 3BB Fibre3
คุ้มที่ 2: ลูกค้า AIS Postpaid รับเพิ่ม! AIS Points สูงสุด 1,500 คะแนน
คุ้มที่ 3: Gift Set สมนาคุณ และสิทธิ์ลุ้นรับ Smart Gadget
นอกจากนี้ ลูกค้ายังสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 200,000 บาท ตามนโยบายส่งเสริมจากภาครัฐ
นางสาวอำนวยพร ประกอบนพเก้า กรรมการผู้จัดการGULF1 และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)กล่าวว่าการติดตั้งโซลาร์ถือเป็น “การลงทุน”ในพลังงานสะอาดที่ให้ผลตอบแทนคุ้มค่า จากการประหยัดค่าไฟฟ้าในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อภาครัฐเตรียมประกาศมาตรการให้สิทธิลดหย่อนภาษีสำหรับผู้ติดตั้งโซลาร์บ้านภายในสิ้นปี2568 นี้ จะยิ่งทำให้ประชาชนตัดสินใจได้ง่ายขึ้น
“วันอาทิตย์”by GULF1เป็นแบรนด์โซลาร์บ้านภายใต้กลุ่มบริษัทGULFมุ่งมั่นที่จะส่งมอบพลังงานดีๆ ให้กับทุกครอบครัวด้วยระบบโซลาร์คุณภาพโดยคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุด เน้นการใช้อุปกรณ์มาตรฐานTier 1ออกแบบโดยวิศวกรและติดตั้งโดยช่างผู้ชำนาญยิ่งไปกว่านั้นยังยกระดับระบบโซลาร์ให้เป็นโซลูชันบ้านอัจฉริยะแบบครบวงจร ด้วยการร่วมมือกับผู้นำด้านเทคโนโลยีอย่างAIS3BB Fibre3 ทำให้สามารถรวมระบบพลังงานสะอาดเข้ากับระบบสื่อสารอินเทอร์เน็ตที่มีเสถียรภาพ รองรับเทคโนโลยีIoTและระบบจัดการพลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy)ที่จะทำให้การใช้พลังงานภายในบ้านเป็นไปอย่างชาญฉลาด คุ้มค่า และสะดวกสบายอย่างแท้จริง
“วันอาทิตย์” ตั้งใจมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าใน4ด้าน ได้แก่1)สบายซื้อ (ROI)ระบบคุณภาพสูงช่วยให้ประหยัดค่าไฟได้อย่างชัดเจนทำให้คุ้มทุนในระยะเวลาอันเหมาะสม2)สบายจ่าย (Easy to Own) โปรแกรมผ่อนชำระหลากหลายที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทุกแผนการชำระเงินของลูกค้า3)สบายใจ (Worry-Free)ไร้กังวลเรื่องการดูแลมอบความอุ่นใจด้วยการรับประกันระบบที่ยาวนานและบริการบำรุงรักษาอย่างมืออาชีพ4)ปลอดภัย(Safety)ให้ความสำคัญสูงสุดกับมาตรฐานความปลอดภัยทั้งในขั้นตอนการติดตั้งและพร้อมให้คำแนะนำ/ ปรึกษาในช่วงการใช้งานระบบ
เชิญผู้สนใจแวะมาที่บูธ“วันอาทิตย์”by GULF1 ในงานบ้านและสวนแฟร์ฯได้ตั้งแต่วันนี้–2พฤศจิกายน2568ณ อิมแพ็คชาเลนเจอร์เมืองทองธานีทีมงานผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษา ช่วยคำนวณขนาดการติดตั้ง หรือออกแบบ3Dเบื้องต้นฟรี เพื่อประเมินความคุ้มค่าและเลือกโซลูชันที่เหมาะสมกับการใช้งาน พร้อมชม “บ้านตัวอย่าง” (Theme House)ที่ผสานเทคโนโลยีระบบโซลาร์เซลล์และอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ได้อย่างลงตัว ภายใต้แนวคิดSmart Energy, Smart Living, Smart Well-being