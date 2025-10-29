เริ่มทำตามข้อตกลง กู้ทุ่นระเบิด 4 พื้นที่
พล.ต.วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก เผยความคืบหน้าข้อตกลง 4 ประการ ระหว่างไทย-กัมพูชา ทั้งสองฝ่ายเริ่มทำแผนปฏิบัติการ และเริ่มปฏิบัติแล้วบางส่วน เช่น ถอนอาวุธหนัก เคลื่อนย้ายรถถังออกจากชายแดน ด้านการเก็บกู้ทุ่นระเบิด ฝ่ายไทยเสนอ 13 พื้นที่ เริ่มแล้ว 4 พื้นที่ และจะขยายผลโดยเฉพาะหลักเขตที่ 42–47 เมื่อพื้นที่มีความปลอดภัยจะเข้าสำรวจเพื่อทำหลักเขตแดนชั่วคราว ตรวจสอบสิทธิ์ถือครอง เพื่อให้ประชาชนใช้ประโยชน์จากพื้นที่ได้อย่างปลอดภัย ส่วนการปราบปรามเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติและสแกมเมอร์ ได้ส่งข้อมูลเป้าหมายให้ทางการกัมพูชา พร้อมจัดตั้งทีมเฉพาะกิจร่วม (Joint Task Force) เพื่อติดตามและแก้ปัญหาต่อเนื่อง
น้อมรับปราบแก๊งคอลแค่ปาหี่
พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) น้อมรับคำตำหนิวิจารณ์รัฐบาลและ ผบ.ตร. ปราบแก๊งคอลเซ็นเตอร์แค่เล่นละครปาหี่ ยืนยันทุกกองบัญชาการทุ่มเททำงานหนักต่อเนื่อง แต่ไม่จำเป็นต้องประกาศให้ใครเห็น หากมีข้อมูลนักการเมืองหรือตำรวจเกี่ยวข้องให้นำข้อมูลมาให้พร้อมสืบสวนขยายผล ไม่ว่าเป็นตำรวจชั้นยศอะไร ไม่เอาไว้เด็ดขาด ถือว่าประพฤติชั่วร้ายแรงทำให้ประชาชนอยู่ในวังวนถูกหลอกลวง
สส.ผิดคิวสวมเสื้อสีชมพู
ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร สส. ยืนแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ “สมเด็จพระพันปีหลวง” โดย สส.ทุกคน แต่งกายด้วยชุดสูทสากลโทนสีดำไว้ทุกข์ แต่มี สส.คนหนึ่งสวมเสื้อผ้าไทยโทนสีชมพู ซึ่งทราบชื่อว่าคือนายสมศักดิ์ บุญประชม สส.อุบลราชธานี พรรคไทรวมพลัง
ยกเลิกยากเพราะมีข้อมูลลับ
นายปิยรัฐ จงเทพ โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาบันทึกความเข้าใจ (MOU) 2543 และ 2544 ระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา เผย ได้ศึกษา MOU 43 เสร็จแล้ว ยังไม่ได้ข้อสรุปยกเลิกหรือไม่ และไม่มีระบุข้อมูลแผนที่ 1:200,000 มองยกเลิกได้ยาก เพราะต้องให้ข้อมูลประชาชนรอบด้านแต่บางข้อยังเป็นข้อมูลลับ ย้ำไทยต้องไม่เสียประโยชน์ คาดต้นเดือน ธ.ค.นี้ ได้ข้อสรุปการพิจารณา
ลดค่ารถไฟฟ้าอาจไม่ทัน
นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.คมนาคม เผยถึงการกำหนดค่าโดยสารรถไฟฟ้าเพื่อลดภาระค่าครองชีพประชาชน ยังไม่ชัดเจนว่าจะดำเนินการได้ทันวันที่ 31 ม.ค. 2569 หรือไม่ เพราะมีส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับอัยการสูงสุด ซึ่งต้องดูสัญญา ย้ำนโยบายรัฐบาลใช้ระบบตั๋วร่วม แต่ไม่ให้กระทบกับหนี้สาธารณะ ที่ขณะนี้ใกล้เคียงระดับเพดาน 70%