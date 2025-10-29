สหรัฐฯเปิดช่องลดภาษี แลก MOU แรร์เอิร์ธ
นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง เผยถึงการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือแร่หายากของโลก หรือ แร่แรร์เอิร์ธ(Rare Earth) กับสหรัฐอเมริกา เรื่องนี้เป็นยุทธศาสตร์การเจรจาที่ดำเนินการร่วมกัน โดยกระทรวงพาณิชย์ และภาคเอกชน ซึ่งต้องลงรายละเอียดอีกเยอะ แต่เป็นบวกสำหรับประเทศไทย ไม่ใช่เฉพาะเรื่อง MOU ที่จะให้ร่วมลงทุนและศึกษา แต่เปิดโอกาสให้ไทยเจรจาต่อรองเรื่องการค้าต่างตอบแทน ซึ่งสหรัฐฯ เปิดช่องในเอกสารแนบท้าย สามารถให้ประเทศที่มีความสัมพันธ์ที่ดีเจรจาต่อรอง เพื่อให้สินค้าหรือบริการบางประเภทได้รับสิทธิพิเศษยกเว้นภาษี 19 % กรอบใหญ่ หรือลดภาษีบางส่วนของสินค้าบางรายการ ซึ่งต้องเจรจาต่อไป
ตั้ง 3 อนุกก.ปราบสแกมเมอร์
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย แต่งตั้งคณะอนุกรรมการปราบปรามการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 3 คณะ เพื่อติดตามพฤติกรรมผู้กระทำความผิด การกระทำความผิดที่เกี่ยวข้องกับเงินที่ได้จากอาชญากรรมทางเทคโนโลยี วิเคราะห์แนวโน้มป้องกันการกระทำความผิด และสร้างเครือข่ายภาคประชาชน รวมถึงจะมีคณะตรวจสอบเส้นทางการเงิน และการฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
คำตัดสินศาลโลกปิดปากไทย
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ชี้แจงคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาข้อดีข้อเสียการยกเลิก MOU 2543 และ MOU 2544 เพื่อแก้ไขปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชา รัฐบาลขณะนั้นเคยมีแนวคิดจะยกเลิก MOU 2544 โดยรัฐบาลก่อนหน้านั้น 2 ชุด เผชิญปัญหายอมให้กัมพูชานำเรื่องปราสาทเขาพระวิหารขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ทำให้กัมพูชาเข้ามาจัดการพื้นที่ ปัญหาค้างคาเนื่องจากคำวินิจฉัยของศาลโลก ที่อาศัยเหตุผลคำว่า กฎหมายปิดปากมาชี้ขาด ทำให้ฝ่ายไทยกังวลตลอดเวลาว่า หากมีการกระทำนำเสนออะไรจากฝ่ายกัมพูชา หากเรานิ่งเฉยอาจเป็นปัญหาได้
แก๊งคอลสะเทือน
พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองจเรตำรวจแห่งชาติ เผย สถานการณ์เครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่เชื่อมโยงมาเลเซีย เมียนมา กัมพูชา และลาว มี 3 เหตุการณ์สำคัญที่ส่งผลต่อเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ ได้แก่ 1.ปฏิบัติการทางทหารของกองทัพเมียนมาใน"เคเคพาร์ก"จับผู้ต้องสงสัยกว่า 2,000 ราย 2.มอบหมายผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือเร่งตรวจสอบและระงับการใช้ชิมการ์ดที่ไม่ยืนยันตัวตน(KYC) ภายใน 7 วัน และ 3.คณะกรรมาธิการชายแดนทั่วไป(GBC)ไทย-กัมพูชา เห็นชอบความร่วมมือด้านความมั่นคงชายแดน 4 ประการ โดยมีการปราบปรามสแกมเมอร์ เป็นหัวข้อหลัก เป็นก้าวสำคัญของความร่วมมือระดับภูมิภาคสกัดกั้นอาชญากรรมข้ามชาติ
เริ่มใช้คนละครึ่ง พลัส
นายวินิจ วิเศษสุวรรณภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เผย โครงการคนละครึ่ง พลัส เปิดให้ประชาชนใช้จ่ายวันที่ 29 ตุลาคม นี้ เป็นวันแรกผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ซึ่งจะได้รับวงเงินสนับสนุนค่าอาหาร เครื่องดื่ม สินค้าและบริการที่กำหนดในอัตราร้อยละ 50 ไม่เกิน 200 บาทต่อคนต่อวัน และสามารถซื้ออาหารหรือเครื่องดื่มจากร้านค้าที่เข้าโครงการฯ ผ่านผู้ให้บริการขนส่งอาหารได้เช่นกัน