สร้างพระเมรุมาศไม่เกิน 9 เดือน
นางสาวซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รมว.วัฒนธรรม เผยถึงการเตรียมการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง กรมศิลปากรอยู่ระหว่างตรวจสอบความพร้อมราชรถและพระยานมาศ จากนั้นจะทำแบบพระเมรุมาศ คาดใช้เวลาร่างแบบ 2 เดือน ก่อนนำขึ้นให้องค์ที่ปรึกษามีพระราชวินิจฉัย และจะใช้เวลาก่อสร้างพระเมรุมาศไม่เกิน 9 เดือน ส่วนการจัดงานประเพณีต่างๆ สามารถจัดได้ โดยขอให้ลดโทนเสียง เหมาะสมกับสถานการณ์ อยู่ในกรอบประเพณีอันดีงาม
จับมือจีนรับมืออาชญากรรม
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย กล่าวถ้อยแถลงในการประชุมสุดยอดอาเซียน-จีน ครั้งที่ 28 ยินดีข้อเสนอจีนกำหนดปี 2569 เป็น “ปีแห่งอาเซียน-จีน” เสนอ 3 แนวทางสำคัญเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วน ดังนี้
สนับสนุนความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน
รับมือความท้าทายด้านความมั่นคงข้ามพรมแดน อาชญากรรมข้ามชาติ อาชญากรรมออนไลน์ การค้ามนุษย์ และภัยคุกคามด้านสิ่งแวดล้อม
ธำรงไว้ซึ่งสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาค
อย่าวางใจกัมพูชา
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ มองว่า แม้ลงนามสันติภาพกับกัมพูชาแล้ว ไทยก็อย่าวางใจ ต้องทำให้โลกเห็นว่า 4 ข้อปฏิบัติได้จริง แนะเดินหน้าการทูตควบคู่ความมั่นคง บอกนายกฯไปแล้วให้ระวังเขมร เพราะนำไปพูดได้ทุกเวที
มหาสมุทร-พันธกิจ-โอกาส
นายนรินทร์ศักย์ สัทธาประสิทธิ์ รองอธิบดีกรมเจ้าท่า เผย กรมเจ้าท่าจัดงานวันทางทะเลโลก ประจำปี 2568 ภายใต้แนวคิด “มหาสมุทรของเรา พันธกิจของเรา โอกาสของเรา” มุ่งสร้างความปลอดภัยทางทะเล ยกระดับมาตรฐานคนประจำเรือ คุ้มครองสิ่งแวดล้อมทางทะเล ภายใต้กรอบอนุสัญญาขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) มุ่งสู่เป้าหมาย “Net Zero” ส่งเสริมบทบาทสตรี และยกระดับศักยภาพแรงงานทางทะเลของไทยให้ทันการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล
ของหวานจากสหรัฐฯ
สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานว่า ประธานาธิบดีสหรัฐฯ อนุมัติยกเว้นภาษีนำเข้า 0% สำหรับสินค้าบางประเภทที่ถูกเลือกจาก 3 ชาติในอาเซียน ได้แก่ มาเลเซีย กัมพูชา และไทย หลังเรียกเก็บภาษีตอบโต้ในอัตรา 19% ขณะเดียวกัน ไทย-สหรัฐฯ บรรลุข้อตกลงการค้าต่างตอบแทน โดยไทยจะซื้อสินค้าเกษตร พลังงาน และเครื่องบินจากสหรัฐฯ รวมมูลค่ากว่า 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ