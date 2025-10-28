'เพื่อไทย' เพิ่งลุกจากโคลน อย่าริอาจขึ้นมาซักฟอก

ชาดาเดือด ซัดเพื่อไทย "เพิ่งลุกจากโคลน" ยังริคิดซักฟอกรัฐบาล ชี้ผลงานเพิ่งเริ่มแต่ชัดเจน อัดฝ่ายค้านอย่าจ้องอาฆาตการเมือง มากกว่าผลประโยชน์ชาติ
ท่ามกลางกระแสข่าวการเตรียมยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลในช่วงปลายปีของพรรคเพื่อไทยในฐานะพรรคฝ่ายค้าน ซึ่งอาจส่งผลในทางการเมืองต่อพรรคภูมิใจไทยไม่น้อย และพรรคเพื่อไทยเองก็หวังจะสร้างแผลให้กับพรรคภูมิใจไทยก่อนการเอกตั้ง
ทั้งนี้ จากความเคลื่อนไหวดังกล่าว นายชาดา ไทยเศรษฐ์ ส.ส.อุทัยธานี พรรคภูมิใจไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) ได้ออกมาตอบโต้สถานการณ์ดังกล่าวอย่างดุเดือด โดยระบุว่าเป็นเกมการเมือง การจะยื่นซักฟอกอยู่ที่ความเหมาะสม ประชาชนดูอยู่ จะอาฆาตไปหรือไม่ เพราะรัฐบาลเพิ่งทำงาน คนอื่นเขาทำมาเป็นปี เราทำเพียงแค่ไม่กี่วัน ก็มีผลงานมากมาย ยังไม่มีอะไรบกพร่อง แต่ก็เป็นสิทธิของพรรคฝ่ายค้านที่จะยื่น และอยู่ที่ประชาชนว่าจะยอมรับหรือไม่ ส่วนฝ่ายรัฐบาลจะทำอย่างไรก็ต้องปรึกษานายกรัฐมนตรี
นายชาดา กล่าวอีกว่า อย่างไรก็ตาม คงต้องเตรียมพร้อมไปตามสถานการณ์ รัฐมนตรีก็เตรียมชี้แจงในสิ่งที่ทำไป แต่อย่าลืมว่าทำงานมา 2 ปี ต้องดูว่าใครทำงานมากกว่ากัน การเมืองก็เป็นเรื่องของการเมือง แต่การเมืองที่สำคัญคือ ผลประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่า ส่วนผู้ที่จะยื่นซักฟอกนั้นเพิ่งลุกจากโคลนมาแป๊บๆ ถ้าคิดว่าตัวท่านเกลี้ยงก็ว่าไป