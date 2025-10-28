แก๊งคอลตั้งฐานในไทยเปิดพฤติกรรมต้องสงสัย-แร่แรร์เอิร์ธกระจายทั่วไทย-ซัดเพื่อไทยเพิ่งลุกจากโคลน-เก็บภาษีวืดเป้า 6.4 หมื่นล้าน-รับมืออากาศแปรปรวน

แก๊งคอลตั้งฐานในไทยเปิดพฤติกรรมต้องสงสัย
พล.ต.ต.ศิริวัฒน์ ดีพอ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เผยพฤติกรรมแก๊งคอลเซ็นเตอร์ พบแฝงตัวตั้งฐานปฏิบัติการในที่พักอาศัย เช่น คอนโดมิเนียม หมู่บ้านจัดสรร หรือบ้านเช่า เพื่อหลบเลี่ยงการตรวจจับของเจ้าหน้าที่ ใช้โทรศัพท์ สื่อสังคมออนไลน์หลอกเหยื่อทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดย 4 พฤติกรรมต้องสงสัย ได้แก่ 1.ชาวต่างชาติอยู่รวมกัน ไม่ปรากฏอาชีพชัดเจน มักมาเป็นกลุ่ม เช่าพักระยะสั้น ไม่สุงสิงกับคนในชุมชน เข้า-ออกไม่เป็นเวลา 2.มีเสียงพูดโทรศัพท์ภาษาต่างประเทศตลอดเวลา ลักษณะเหมือนอ่านสคริปต์ซ้ำๆ หลอกเหยื่อ 3.ปิดม่านตลอดเวลา ไม่เปิดไฟตอนกลางวัน แต่เปิดไฟตลอดคืน ตามเวลาประเทศต้นทางของเหยื่อ และ 4.มีอุปกรณ์สายไฟ เครื่องมือสื่อสารจำนวนมาก มีคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ เราเตอร์หลายเครื่อง และมักมีคนมาซ่อมหรือขนของเข้าออกบ่อยครั้ง
แร่แรร์เอิร์ธกระจายทั่วไทย
นายอดิทัต วะสีนนท์ อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่(กพร.) เผยถึงข้อตกลงแร่หายาก ที่ถูกมองว่าอาจกระทบผลประโยชน์ด้านทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ แร่แรร์เอิร์ธกระจายอยู่ทั่วประเทศไทย แต่ไม่พบพื้นที่กระจุกตัวที่คุ้มค่าเชิงพาณิชย์ ยังไม่มีเหมืองแร่แรร์เอิร์ธในไทย ส่วนที่มีข่าวว่าไทยส่งออกเป็นอันดับ 5 ข้อเท็จจริงคือไทยนำเข้าแรร์เอิร์ธมาเป็นแร่ ตกแต่งให้เข้มข้นก่อนส่งออก โดยนำเข้าจากออสเตรเลียเป็นหลัก อีกทั้งไทยยังไม่มีเทคโนโลยีสกัดแร่แรร์เอิร์ธมาเป็นธาตุ ข้อตกลงความร่วมมือจึงเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับสหรัฐฯ เพื่อพัฒนา มากกว่าการให้สิทธิหรือประโยชน์แบบผูกพันถาวร
ซัดเพื่อไทยเพิ่งลุกจากโคลน
นายชาดา ไทยเศรษฐ์ ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล(วิปรัฐบาล) มองพรรคเพื่อไทยจะยื่นอภิปรายรัฐบาล เป็นเกมการเมือง อยู่ที่ความเหมาะสม ประชาชนดูอยู่ จะอาฆาตไปหรือไม่ รัฐบาลเพิ่งทำงาน คนอื่นทำมาเป็นปีเราทำแค่ไม่กี่วัน ก็มีผลงานมากมาย ยังไม่มีอะไรบกพร่อง
ผู้ที่จะยื่นซักฟอกเพิ่งลุกจากโคลนมาแป๊บๆ ถ้าคิดว่าตัวท่านเกลี้ยงก็ว่าไป
เก็บภาษีวืดเป้า 6.4 หมื่นล้าน
กระทรวงการคลัง รายงานผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิ ปีงบประมาณ 2568 จำนวน 2.82 ล้านล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการ 64,200 ล้านบาท หรือ 2.2% แต่สูงกว่าปีงบประมาณก่อน 0.9% เนื่องจากกรมสรรพสามิตจัดเก็บรายได้ต่ำกว่าเป้าหมาย จากภาษีรถยนต์ ผลของมาตรการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า และกรมสรรพากร จากภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) จากการนำเข้า รวมถึงกรมศุลกากร เนื่องจากเงินบาทแข็งค่า การเปิดเสรีการค้า การนำเข้ารถยนต์เครื่องยนต์สันดาปลดลง ส่งผลให้อากรขาเข้าขยายตัวต่ำกว่าที่ประมาณการ
รับมืออากาศแปรปรวน
กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์ อากาศล่วงหน้าถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2568 มวลอากาศเย็นที่แผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนเริ่มมีกำลังอ่อนลง อุณหภูมิเริ่มสูงขึ้น โดยบริเวณยอดดอยและยอดภูมีอากาศเย็นถึงหนาว เหมาะแก่การท่องเที่ยวและสัมผัสอากาศหนาว แต่จะมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้น เตือนประชาชนเตรียมรับมือสภาพอากาศแปรปรวน