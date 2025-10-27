ไทยเสนอตัวเจ้าภาพ ประชุมปราบสแกมเมอร์-ประชาชนควรได้รู้-ยังไม่เปิดจุดผ่านแดน-MOU 43 เสี่ยงขัดรัฐธรรมนูญ-ตลาดใหม่หนุนส่งออก

ไทยเสนอตัวเจ้าภาพ ประชุมปราบสแกมเมอร์
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย เผยถึงการกล่าวถ้อยแถลงในการประชุมสุดยอดอาเซียน - สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ 26 และการประชุมสุดยอดอาเซียนบวกสาม ประเทศไทยยืนยันให้ความร่วมมือแก้ปัญหา โดยเฉพาะปัญหาอาชญากรรมไซเบอร์ สแกมเมอร์ โดยไทยเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเพื่อหาพลังของภูมิภาคในการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีให้เป็นรูปธรรมและจริงจัง เป็นการร่วมมือระดับนานาชาติ โดยพูดคุยกับประธานาธิบดีเกาหลีใต้ถึงวิธีการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ซึ่งมอบหมายกระทรวงการต่างประเทศดำเนินการแล้ว
ประชาชนควรได้รู้
นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ ประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน ห่วงการดำเนินนโยบายด้านความมั่นคงและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของรัฐบาล อาจกระทบอธิปไตยผลประโยชน์ของประเทศ ทั้งการเจรจาระหว่างไทย–กัมพูชา และการทำบันทึกความเข้าใจกับสหรัฐอเมริกาในประเด็นแร่หายาก ซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญเชิงยุทธศาสตร์ระดับโลก แต่กลับปกปิดข้อมูล อ้างเป็นความลับทางการเจรจา เรียกร้องรัฐบาลเปิดเผยรายละเอียด หวั่นทำประเทศไทยเสียดินแดน
ยังไม่เปิดจุดผ่านแดน
พลโท วรยส เหลืองสุวรรณ แม่ทัพภาคที่ 1 เผยถึงข่าวการเปิดด่านไทย-กัมพูชา จุดผ่านแดนถาวรบ้านเขาดิน จ.สระแก้ว วันที่ 1 พ.ย. 2568 ยืนยัน ไม่เป็นความจริง โดยกองทัพภาคที่ 1 ยังยึดถือปฏิบัติตามนโยบายการปิดด่านชายแดนไทย-กัมพูชา ในพื้นที่รับผิดชอบเช่นเดิม
MOU 43 เสี่ยงขัดรัฐธรรมนูญ
คณะกรรมาธิการ(กมธ.)วิสามัญพิจารณาศึกษาข้อดีข้อเสียการยกเลิก เอ็มโอยู 2543 และเอ็มโอยู 2544 เพื่อแก้ปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชา รายงานที่ประชุมวุฒิสภา ขอขยายเวลาทำงาน ชี้ เอ็มโอยู 2543 เสี่ยงขัดรัฐธรรมนูญและกฎหมาย หลังไม่พบหลักฐานขอความเห็นชอบจาก ครม. ยกถ้อยคำว่าด้วยสัมพันธ์อันดี ไทย-กัมพูชา แต่ตอนนี้ไม่ได้ดีต่อกันแล้ว ถือว่าต้องตกไป ห่วงเสียดินแดน โดยที่ประชุมเห็นชอบให้ กมธ. ขยายเวลาออกไป
ตลาดใหม่หนุนส่งออก
นายนันทพงษ์ จิระเลิศพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า(สนค.) เผย การส่งออกของไทย เดือน ก.ย. 2568 มีมูลค่า 30,970.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 19% ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 15 สูงสุดในรอบ 42 เดือน คาดไตรมาสที่เหลือยังได้แรงหนุนจากภาษีสหรัฐฯ กระจายตลาดทางเลือกใหม่ เศรษฐกิจโลกฟื้นตัว ประเมินความต้องการสินค้าเทคโนโลยีดิจิทัล เกษตรและอาหาร โต 9.4-10.4% มูลค่า 332,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์ ด้านปัจจัยเสี่ยง ภาวะชัตดาวน์ของสหรัฐฯ ที่อาจยืดเยื้อ